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Наушники с микрофоном

SHE3855SG/00
Общая оценка / 5
  • Насыщенный звук и динамичные басы Насыщенный звук и динамичные басы Насыщенный звук и динамичные басы
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    Наушники с микрофоном

    SHE3855SG/00
    Общая оценка / 5

    Насыщенный звук и динамичные басы

    Стильные и удобные наушники-вкладыши Philips Chromz с превосходным дизайном обеспечивают воспроизведение насыщенных басов. Цвета матовой отделки, выполненной методом вакуумной металлизации, соответствуют цветам iPhone 6s. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 1 099 руб.

    Наушники с микрофоном

    Насыщенный звук и динамичные басы

    Стильные и удобные наушники-вкладыши Philips Chromz с превосходным дизайном обеспечивают воспроизведение насыщенных басов. Цвета матовой отделки, выполненной методом вакуумной металлизации, соответствуют цветам iPhone 6s. Узнать обо всех преимуществах

    Насыщенный звук и динамичные басы

    Стильные и удобные наушники-вкладыши Philips Chromz с превосходным дизайном обеспечивают воспроизведение насыщенных басов. Цвета матовой отделки, выполненной методом вакуумной металлизации, соответствуют цветам iPhone 6s. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 1 099 руб.

    Наушники с микрофоном

    Насыщенный звук и динамичные басы

    Стильные и удобные наушники-вкладыши Philips Chromz с превосходным дизайном обеспечивают воспроизведение насыщенных басов. Цвета матовой отделки, выполненной методом вакуумной металлизации, соответствуют цветам iPhone 6s. Узнать обо всех преимуществах

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      Насыщенный звук и динамичные басы

      Матовая отделка высокого качества, выполненная методом вакуумной металлизации

      • 8,6-мм излучатели, закрытая конструкция
      • Вкладыши
      3 сменные резиновые насадки для идеальной посадки

      3 сменные резиновые насадки для идеальной посадки

      В комплект входят насадки 3 размеров (маленькие, средние и большие), чтобы вы могли выбрать подходящий вариант для себя.

      Встроенный микрофон для переключения между музыкой и вызовами

      Встроенный микрофон для переключения между музыкой и вызовами

      Благодаря встроенному микрофону можно легко переключаться между режимами разговора и прослушивания музыки, чтобы всегда оставаться на связи.

      Стильная матовая отделка, выполненная методом вакуумной металлизации, для дополнительной защиты

      Стильная матовая отделка, выполненная методом вакуумной металлизации, для дополнительной защиты

      Качественная матовая отделка, выполненная методом вакуумной металлизации, обеспечивает дополнительную защиту и полностью сочетается с цветами iPhone 6s.

      Эргономичная овальная звуковая трубка для максимально комфортной посадки

      Эргономичная овальная звуковая трубка для максимально комфортной посадки

      Эргономичная овальная звуковая трубка обеспечивает максимально комфортную посадку, подстраиваясь под форму уха.

      Идеальное прилегание к ушной раковине блокирует шумы

      Идеальное прилегание к ушной раковине блокирует шумы

      Ультракомпактные наушники с удобной посадкой полностью заполняют ушную раковину и заглушают внешние звуки.

      Мощные излучатели обеспечивают воспроизведение чистого звука и насыщенных басов

      Мощные излучатели обеспечивают воспроизведение чистого звука и насыщенных басов

      Компактные наушники-вкладыши Philips Chromz с удобной посадкой и мощными излучателями обеспечивают чистый звук и мощный бас.

      Прочный сгиб кабеля повышает прочность и удобство подключения

      Прочный сгиб кабеля повышает прочность и удобство подключения

      Мягкий резиновый сгиб предотвращает повреждение контактов при многократном сгибании кабеля и продлевает срок службы наушников.

      • Размеры упаковки

        EAN
        69 25970 70932 3
        Вес брутто
        0,037  кг
        Вес нетто
        0,013  кг
        Вес упаковки
        0,024  кг
        Глубина
        3  см
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип размещения на полке
        Оба
        Тип упаковки
        Блистер
        высота
        17,2  см
        ширина
        5  см

      • Внешняя упаковка

        GTIN
        1 69 25970 70932 0
        Вес брутто
        1,371  кг
        Вес нетто
        0,312  кг
        Вес упаковки
        1,059  кг
        Длина
        38  см
        Количество потребительских упаковок
        24
        высота
        15  см
        ширина
        21  см

      • Внутренняя упаковка

        GTIN
        2 69 25970 70932 7
        Вес брутто
        0,138  кг
        Вес нетто
        0,039  кг
        Вес упаковки
        0,099  кг
        Длина
        17,9  см
        Количество потребительских упаковок
        3
        высота
        6  см
        ширина
        9,5  см

      • Аксессуары

        Насадки
        3 размера: S, M, L

      • Дизайн

        цвет
        Серебристый/серый

      • Звук

        Диафрагма
        ПЭТ
        Диапазон частот
        12–22 000  Гц
        Звуковая катушка
        CCAW
        Чувствительность
        107  дБ
        Диаметр излучателя
        8,6  миллиметра
        Максимальная входная мощность
        20  мВт
        Сопротивление
        28  Ом
        Акустическая система
        Закрытая

      • Подключения

        Подключение кабеля
        симметричное
        Длина кабеля
        1,2  м
        Разъем
        3,5  миллиметра
        Покрытие разъема
        Хромированный

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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