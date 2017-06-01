Наушники с микрофоном
Насыщенный звук и динамичные басы
Стильные и удобные наушники-вкладыши Philips Chromz с превосходным дизайном обеспечивают воспроизведение насыщенных басов. Цвета матовой отделки, выполненной методом вакуумной металлизации, соответствуют цветам iPhone 6s.
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Рекомендуемая розничная цена: 1 099 руб.
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Насыщенный звук и динамичные басы Матовая отделка высокого качества, выполненная методом вакуумной металлизации 8,6-мм излучатели, закрытая конструкция Вкладыши 3 сменные резиновые насадки для идеальной посадки
В комплект входят насадки 3 размеров (маленькие, средние и большие), чтобы вы могли выбрать подходящий вариант для себя.
Встроенный микрофон для переключения между музыкой и вызовами
Благодаря встроенному микрофону можно легко переключаться между режимами разговора и прослушивания музыки, чтобы всегда оставаться на связи.
Стильная матовая отделка, выполненная методом вакуумной металлизации, для дополнительной защиты
Качественная матовая отделка, выполненная методом вакуумной металлизации, обеспечивает дополнительную защиту и полностью сочетается с цветами iPhone 6s.
Эргономичная овальная звуковая трубка для максимально комфортной посадки
Эргономичная овальная звуковая трубка обеспечивает максимально комфортную посадку, подстраиваясь под форму уха.
Идеальное прилегание к ушной раковине блокирует шумы
Ультракомпактные наушники с удобной посадкой полностью заполняют ушную раковину и заглушают внешние звуки.
Мощные излучатели обеспечивают воспроизведение чистого звука и насыщенных басов
Компактные наушники-вкладыши Philips Chromz с удобной посадкой и мощными излучателями обеспечивают чистый звук и мощный бас.
Прочный сгиб кабеля повышает прочность и удобство подключения
Мягкий резиновый сгиб предотвращает повреждение контактов при многократном сгибании кабеля и продлевает срок службы наушников.
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Звук
Акустическая система
Закрытая Диапазон частот
12–22 000
Гц Диафрагма
ПЭТ Звуковая катушка
CCAW Диаметр излучателя
8.6
миллиметра Чувствительность
107
дБ Максимальная входная мощность
20
мВт Сопротивление
28
ohm
Подключения
Подключение кабеля
симметричное Покрытие разъема
Хромированный Длина кабеля
1.2
м Разъем
3.5
миллиметра
Внешняя упаковка
Длина
38
см Количество потребительских упаковок
24 ширина
21
см Вес брутто
1.371
кг Высота
15
см GTIN
1 69 25970 70934 4 Вес нетто
0.312
кг Вес упаковки
1.059
кг
Внутренняя упаковка
Длина
17.9
см Количество потребительских упаковок
3 ширина
9.5
см Высота
6
см Вес нетто
0.039
кг Вес брутто
0.138
кг Вес упаковки
0.099
кг GTIN
2 69 25970 70934 1
Размеры упаковки
Высота
17.2
см Тип упаковки
Блистер Тип размещения на полке
Оба ширина
5
см Глубина
3
см Количество изделий в упаковке
1 EAN
69 25970 70934 7 Вес брутто
0.037
кг Вес нетто
0.013
кг Вес упаковки
0.024
кг
Аксессуары
Амбушюры
3 размера: S, M, L
Дизайн
Цвет
Золотой
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