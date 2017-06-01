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  • Насыщенный звук и динамичные басы Насыщенный звук и динамичные басы Насыщенный звук и динамичные басы

    Наушники с микрофоном

    SHE3855GD/00

    Насыщенный звук и динамичные басы

    Стильные и удобные наушники-вкладыши Philips Chromz с превосходным дизайном обеспечивают воспроизведение насыщенных басов. Цвета матовой отделки, выполненной методом вакуумной металлизации, соответствуют цветам iPhone 6s.

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    Рекомендуемая розничная цена: 1 099 руб.

    Наушники с микрофоном

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    Насыщенный звук и динамичные басы

    Матовая отделка высокого качества, выполненная методом вакуумной металлизации

    • 8,6-мм излучатели, закрытая конструкция
    • Вкладыши
    3 сменные резиновые насадки для идеальной посадки

    3 сменные резиновые насадки для идеальной посадки

    В комплект входят насадки 3 размеров (маленькие, средние и большие), чтобы вы могли выбрать подходящий вариант для себя.

    Встроенный микрофон для переключения между музыкой и вызовами

    Встроенный микрофон для переключения между музыкой и вызовами

    Благодаря встроенному микрофону можно легко переключаться между режимами разговора и прослушивания музыки, чтобы всегда оставаться на связи.

    Стильная матовая отделка, выполненная методом вакуумной металлизации, для дополнительной защиты

    Стильная матовая отделка, выполненная методом вакуумной металлизации, для дополнительной защиты

    Качественная матовая отделка, выполненная методом вакуумной металлизации, обеспечивает дополнительную защиту и полностью сочетается с цветами iPhone 6s.

    Эргономичная овальная звуковая трубка для максимально комфортной посадки

    Эргономичная овальная звуковая трубка для максимально комфортной посадки

    Эргономичная овальная звуковая трубка обеспечивает максимально комфортную посадку, подстраиваясь под форму уха.

    Идеальное прилегание к ушной раковине блокирует шумы

    Идеальное прилегание к ушной раковине блокирует шумы

    Ультракомпактные наушники с удобной посадкой полностью заполняют ушную раковину и заглушают внешние звуки.

    Мощные излучатели обеспечивают воспроизведение чистого звука и насыщенных басов

    Мощные излучатели обеспечивают воспроизведение чистого звука и насыщенных басов

    Компактные наушники-вкладыши Philips Chromz с удобной посадкой и мощными излучателями обеспечивают чистый звук и мощный бас.

    Прочный сгиб кабеля повышает прочность и удобство подключения

    Мягкий резиновый сгиб предотвращает повреждение контактов при многократном сгибании кабеля и продлевает срок службы наушников.

    • Звук

      Акустическая система
      Закрытая
      Диапазон частот
      12–22 000  Гц
      Диафрагма
      ПЭТ
      Звуковая катушка
      CCAW
      Диаметр излучателя
      8.6  миллиметра
      Чувствительность
      107  дБ
      Максимальная входная мощность
      20  мВт
      Сопротивление
      28  ohm

    • Подключения

      Подключение кабеля
      симметричное
      Покрытие разъема
      Хромированный
      Длина кабеля
      1.2  м
      Разъем
      3.5  миллиметра

    • Внешняя упаковка

      Длина
      38  см
      Количество потребительских упаковок
      24
      ширина
      21  см
      Вес брутто
      1.371  кг
      Высота
      15  см
      GTIN
      1 69 25970 70934 4
      Вес нетто
      0.312  кг
      Вес упаковки
      1.059  кг

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      17.9  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      ширина
      9.5  см
      Высота
      6  см
      Вес нетто
      0.039  кг
      Вес брутто
      0.138  кг
      Вес упаковки
      0.099  кг
      GTIN
      2 69 25970 70934 1

    • Размеры упаковки

      Высота
      17.2  см
      Тип упаковки
      Блистер
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      5  см
      Глубина
      3  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      69 25970 70934 7
      Вес брутто
      0.037  кг
      Вес нетто
      0.013  кг
      Вес упаковки
      0.024  кг

    • Аксессуары

      Амбушюры
      3 размера: S, M, L

    • Дизайн

      Цвет
      Золотой

    Badge-D2C

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