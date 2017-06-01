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Насыщенный звук и динамичные басы
Стильные и удобные наушники-вкладыши Philips Chromz с превосходным дизайном обеспечивают воспроизведение насыщенных басов. Цвета матовой отделки, выполненной методом вакуумной металлизации, соответствуют цветам iPhone 6s. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Насыщенный звук и динамичные басы
Стильные и удобные наушники-вкладыши Philips Chromz с превосходным дизайном обеспечивают воспроизведение насыщенных басов. Цвета матовой отделки, выполненной методом вакуумной металлизации, соответствуют цветам iPhone 6s. Узнать обо всех преимуществах
Насыщенный звук и динамичные басы
Стильные и удобные наушники-вкладыши Philips Chromz с превосходным дизайном обеспечивают воспроизведение насыщенных басов. Цвета матовой отделки, выполненной методом вакуумной металлизации, соответствуют цветам iPhone 6s. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Насыщенный звук и динамичные басы
Стильные и удобные наушники-вкладыши Philips Chromz с превосходным дизайном обеспечивают воспроизведение насыщенных басов. Цвета матовой отделки, выполненной методом вакуумной металлизации, соответствуют цветам iPhone 6s. Узнать обо всех преимуществах
В комплект входят насадки 3 размеров (маленькие, средние и большие), чтобы вы могли выбрать подходящий вариант для себя.
Благодаря встроенному микрофону можно легко переключаться между режимами разговора и прослушивания музыки, чтобы всегда оставаться на связи.
Качественная матовая отделка, выполненная методом вакуумной металлизации, обеспечивает дополнительную защиту и полностью сочетается с цветами iPhone 6s.
Эргономичная овальная звуковая трубка обеспечивает максимально комфортную посадку, подстраиваясь под форму уха.
Ультракомпактные наушники с удобной посадкой полностью заполняют ушную раковину и заглушают внешние звуки.
Компактные наушники-вкладыши Philips Chromz с удобной посадкой и мощными излучателями обеспечивают чистый звук и мощный бас.
Мягкий резиновый сгиб предотвращает повреждение контактов при многократном сгибании кабеля и продлевает срок службы наушников.
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка
Аксессуары
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