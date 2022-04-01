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Идеально чисто, невероятно комфортно
Оцените максимально чистое и гладкое бритье даже при 7-дневной щетине с бритвой Philips S9000 Prestige. Благодаря технологии SkinIQ бритва адаптирует бритье под ваши потребности для достижения идеального результата.Узнать обо всех преимуществах
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Лезвия NanoTech Dual Precision совершают 165 000 срезаний в минуту, достигая идеально гладкого бритья. Эти 72 самозатачивающихся лезвия с системой Guide & Cut и сверхострыми краями обладают повышенной износостойкостью на протяжении всего срока использования.
Бритвенные головки покрыты специальным защитным покрытием из 500 000 гидрофильных микрогранул на см², которое обеспечивает более гладкое скольжение и снижает трение на 50 %*.
Максимальная скорость вращения для максимальной эффективности. Самый современный цифровой двигатель Philips обеспечивает точное бритье вне зависимости от формы лица или густоты бороды.
Интеллектуальный датчик измеряет параметры щетины 500 раз в секунду, а технология автоматически адаптирует мощность бритвы для максимально эффективного бритья любого типа волос.
Настраивайте скорость бритья и другие параметры в соответствии со своими предпочтениями и типом кожи.
Провода в «мокрых точках» остались в прошлом. Просто положите беспроводную электробритву на панель зарядки Qi для беспроводной зарядки.
Бритва S9000 Prestige поставляется вместе с премиальным чехлом для хранения, зарядной станцией Qi и аксессуарами. Идеально для поездок и безопасно для хранения.
Легкая и быстрая очистка электробритвы: нажмите на кнопку, откройте бритвенную головку и промойте водой.
На интуитивно понятном дисплее отображается вся необходимая информация, что позволяет в полной мере использовать все возможности вашей бритвы: трехуровневый цифровой индикатор аккумулятора (%), индикатор очистки, индикатор низкого заряда аккумулятора, индикатор замены головки, индикатор дорожной блокировки
Сбривает волоски в носу и ушах. Технология ProtecTrim и особое рабочее положение триммера обеспечивают простое и комфортное подравнивание.
Полный заряд аккумулятора за 1 час. Мощный литий-ионный аккумулятор сохранит производительность на годы использования.
Полностью подвижные бритвенные головки адаптируются к контурам лица для срезания даже труднодоступных волосков. Это обеспечивает чрезвычайно гладкое и комфортное бритье.
Эта бритва для сухого и влажного бритья адаптируется под ваши потребности. Брейтесь так как нужно именно вам: в душе, в дороге, с водой и пеной или на сухую.
Измените свой образ с помощью насадки-стайлера SmartClick для бороды. 5 установок длины на выбор подходят для создания идеальной щетины или моделирования аккуратной короткой бороды. Закругленные кончики и гребни предотвращают появление раздражения.
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Обслуживание
Качество бритья
Удобство использования
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