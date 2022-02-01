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Shaver S9000 Prestige

Электробритва серии S9000: сухое и влажное бритье

SP9871/22
Общая оценка / 5
  • Идеально чисто, невероятно комфортно Идеально чисто, невероятно комфортно Идеально чисто, невероятно комфортно
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    Shaver S9000 Prestige Электробритва серии S9000: сухое и влажное бритье

    SP9871/22
    Общая оценка / 5

    Идеально чисто, невероятно комфортно

    Оцените максимально чистое и гладкое бритье даже при 7-дневной щетине с бритвой Philips S9000 Prestige. Благодаря технологии SkinIQ бритва адаптирует бритье под ваши потребности для достижения идеального результата. Узнать обо всех преимуществах

    Shaver S9000 Prestige Электробритва серии S9000: сухое и влажное бритье

    Идеально чисто, невероятно комфортно

    Оцените максимально чистое и гладкое бритье даже при 7-дневной щетине с бритвой Philips S9000 Prestige. Благодаря технологии SkinIQ бритва адаптирует бритье под ваши потребности для достижения идеального результата. Узнать обо всех преимуществах

    Идеально чисто, невероятно комфортно

    Оцените максимально чистое и гладкое бритье даже при 7-дневной щетине с бритвой Philips S9000 Prestige. Благодаря технологии SkinIQ бритва адаптирует бритье под ваши потребности для достижения идеального результата. Узнать обо всех преимуществах

    Shaver S9000 Prestige Электробритва серии S9000: сухое и влажное бритье

    Идеально чисто, невероятно комфортно

    Оцените максимально чистое и гладкое бритье даже при 7-дневной щетине с бритвой Philips S9000 Prestige. Благодаря технологии SkinIQ бритва адаптирует бритье под ваши потребности для достижения идеального результата. Узнать обо всех преимуществах

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      Идеально чисто, невероятно комфортно

      С технологией SkinIQ

      • Лезвия NanoTech Dual Precision
      • Покрытие Hydro SkinGlide
      • Подвесная система Ultraflex
      • Мощный цифровой двигатель
      Сверхострые лезвия с повышенной износостойкостью для идеально гладкого бритья

      Сверхострые лезвия с повышенной износостойкостью для идеально гладкого бритья

      Лезвия NanoTech Dual Precision совершают 165 000 срезаний в минуту, достигая идеально гладкого бритья. Эти 72 самозатачивающихся лезвия с системой Guide & Cut и сверхострыми краями обладают повышенной износостойкостью на протяжении всего срока использования.

      Новейшая разработка инженеров Philips: наше лучшее покрытие для максимального комфорта кожи во время бритья

      Новейшая разработка инженеров Philips: наше лучшее покрытие для максимального комфорта кожи во время бритья

      Бритвенные головки покрыты специальным защитным покрытием из 500 000 гидрофильных микрогранул на мм², которое обеспечивает более гладкое скольжение и снижает трение на 50 %**.

      Адаптируется к контурам вашего лица, чтобы качественно срезать даже самые труднодоступные волоски.

      Адаптируется к контурам вашего лица, чтобы качественно срезать даже самые труднодоступные волоски.

      Полностью подвижные бритвенные головки адаптируются к контурам лица для срезания даже труднодоступных волосков. Это обеспечивает чрезвычайно гладкое и комфортное бритье.

      Быстрое и эффективное бритье

      Быстрое и эффективное бритье

      Максимальная скорость вращения для максимальной эффективности. Самый современный цифровой двигатель Philips обеспечивает точное бритье вне зависимости от формы лица или густоты бороды.

      Мощная бритва для укрощения любой щетины

      Мощная бритва для укрощения любой щетины

      Интеллектуальный датчик измеряет параметры щетины 500 раз в секунду, а технология автоматически адаптирует мощность бритвы для максимально эффективного бритья любого типа волос.

      Персональные настройки бритья

      Персональные настройки бритья

      Настраивайте скорость бритья и другие параметры в соответствии со своими предпочтениями и типом кожи.

      Открытие одним касанием для быстрой и удобной очистки

      Открытие одним касанием для быстрой и удобной очистки

      Легкая и быстрая очистка электробритвы: нажмите на кнопку, откройте бритвенную головку и промойте водой.

      Удобная беспроводная зарядка

      Удобная беспроводная зарядка

      Провода в «мокрых точках» остались в прошлом. Просто положите беспроводную электробритву на панель зарядки Qi для беспроводной зарядки.

      Безопасность и организация пространства

      Безопасность и организация пространства

      Бритва S9000 Prestige поставляется вместе с премиальным чехлом для хранения, зарядной станцией Qi и аксессуарами. Идеально для поездок и безопасно для хранения.

      Выбирайте комфортное сухое или освежающее влажное бритье

      Выбирайте комфортное сухое или освежающее влажное бритье

      Эта бритва для сухого и влажного бритья адаптируется под ваши потребности. Брейтесь так как нужно именно вам: в душе, в дороге, с водой и пеной или на сухую.

      Подравнивание усов и бакенбард

      Подравнивание усов и бакенбард

      Удобный в использовании и безопасный для кожи высокоточный триммер SmartClick поможет создать желаемый образ с усами или бакенбардами.

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        • Лезвия NanoTech Dual Precision
        • Уникальная система для комфортного бритья
        Технология SkinIQ
        • Покрытие Hydro SkinGlide
        • Мощный цифровой двигатель
        • Подвесная система Ultraflex
        • Датчик мощности
        • Персональные настройки

      • Аксессуары

        SmartClick
        • Стайлер для бороды
        • Триммер для носа
        Чехол
        Премиальный чехол

      • Удобство использования

        Сухое и влажное бритье
        Влажное и сухое бритье
        Дисплей
        Индикатор заряда аккумулятора в процентах
        Очистка
        • Можно промывать под водой
        • Открытие одним касанием

      • Дизайн

        Отделка
        Классическая элегантность
        Ручка
        Эргономичное покрытие и удобная ручка

      • Питание

        Быстрая зарядка
        18 минут
        Время зарядки
        3 часа
        Время работы
        60 минут
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Зарядка
        Зарядная панель Qi

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да
        Сменная головка SH91
        Заменяйте каждые 2 года моделью SH91

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