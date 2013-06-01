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  • Превосходное звучание Превосходное звучание Превосходное звучание

    АС USB для ноутбука

    SPA20/51

    Превосходное звучание

    Отличное решение для воспроизведения музыки, голоса и саундтреков! Просто подключите нас к ноутбуку, и мы подарим новое звучание знакомым мелодиям. Удобная система хранения кабеля позволяет поддерживать рабочее место в идеальном порядке!

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    АС USB для ноутбука

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    Превосходное звучание

    • Питание через USB
    • Аудиовход
    Питание через USB-подключение

    Питание через USB-подключение

    Простая установка plug-and-play позволяет подключать кабель USB напрямую к порту USB, после чего устройство автоматически распознается ноутбуком как внешний USB-накопитель.

    Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

    Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

    Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

    Наслаждайтесь играми, музыкой, фильмами, просмотром видео в Интернете.

    Идеальный компаньон для вашего ноутбука и нетбука , который обеспечивает непревзойденное качество звука при воспроизведении музыки и видео.

    Насыщенные басы

    Эта компьютерная акустическая система Philips обеспечивает отличное качество звучания с глубокими басами.

    • Подключения

      Длина кабеля
      1,5 м
      Разъем
      3,5 мм стерео

    • Аудиосистемы

      Частотный диапазон
      20 Гц-20 кГц
      Суммарные гармонические искажения
      <1 %
    Badge-D2C

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