Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

LED Bike lights

Saferide

SRFB80ALX1
1 награда
  • Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге
    -{discount-value}

    LED Bike lights Saferide

    SRFB80ALX1
    1 награда

    Безопасность и уверенность на дороге

    Почувствуйте себя более уверенно на дороге с новым светодиодным велосипедным фонарем Saferide 80, работающим от батареи. Мощность, сравнимая с фонарями для мотоциклов. Оцените специально разработанный ретрорефлектор и уникальный дизайн корпуса. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    LED Bike lights Saferide

    Безопасность и уверенность на дороге

    Почувствуйте себя более уверенно на дороге с новым светодиодным велосипедным фонарем Saferide 80, работающим от батареи. Мощность, сравнимая с фонарями для мотоциклов. Оцените специально разработанный ретрорефлектор и уникальный дизайн корпуса. Узнать обо всех преимуществах

    Безопасность и уверенность на дороге

    Почувствуйте себя более уверенно на дороге с новым светодиодным велосипедным фонарем Saferide 80, работающим от батареи. Мощность, сравнимая с фонарями для мотоциклов. Оцените специально разработанный ретрорефлектор и уникальный дизайн корпуса. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    LED Bike lights Saferide

    Безопасность и уверенность на дороге

    Почувствуйте себя более уверенно на дороге с новым светодиодным велосипедным фонарем Saferide 80, работающим от батареи. Мощность, сравнимая с фонарями для мотоциклов. Оцените специально разработанный ретрорефлектор и уникальный дизайн корпуса. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все Лампы головного освещения

      Безопасность и уверенность на дороге

      Мощный передний велосипедный фонарь с батареей

      • 80 люкс
      • Питание от аккумулятора
      • Глянцевый белый
      С использованием двух мощных светодиодов Luxeon нового поколения (80 люкс)

      С использованием двух мощных светодиодов Luxeon нового поколения (80 люкс)

      С использованием двух мощных светодиодов Luxeon нового поколения (80 люкс). Высококачественные светодиоды, разработанные специально для автомобильной промышленности, теперь обеспечивают безопасность на дороге и для велосипедистов.

      Мощные светодиоды Luxeon нового поколения

      Мощные светодиоды Luxeon нового поколения

      Велосипедные фонари оснащены мощными светодиодами Luxeon для наилучшей видимости. Высококачественные светодиоды, разработанные специально для автомобильной промышленности, теперь обеспечивают безопасность на дороге и для велосипедистов.

      Характеристики, как у ламп для мотоциклов: освещение дороги на расстоянии до 60 метров

      Характеристики, как у ламп для мотоциклов: освещение дороги на расстоянии до 60 метров

      Характеристики, как у ламп для мотоциклов: однородное освещение дороги на расстоянии до 60 метров

      Освещение без бликов

      Освещение без бликов

      Долговечная светодиодная технология

      Долговечная светодиодная технология

      • Максимальная видимость

        Мощность, сравнимая с показателями для мотоциклов
        до 60 метров
        Широкий угол освещения
        220 люмен
        цветовая температура
        5500 K
        Световой поток
        80 люкс

      • Питание

        Батарея
        Литий-ионные батареи типа AA — 4 шт.

      • Время работы

        Режим City-Eco
        8 часов
        Высокая мощность
        до 2 часов

      • Удобство использования

        Применение
        • День
        • Ночь
        Простая установка
        Да
        Долговечная светодиодная технология
        Да
        Зарядное устройство с USB
        Да
        Водонепроницаемый алюминиевый корпус
        Да

      • Сертификация

        Немецкая сертификация
        Сертификация StVZO

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Награды

          Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

          Я понимаю

          Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.