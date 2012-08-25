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Безопасность и уверенность на дороге
Почувствуйте себя более уверенно на дороге с новым светодиодным велосипедным фонарем Saferide 80, работающим от батареи. Мощность, сравнимая с фонарями для мотоциклов. Оцените специально разработанный ретрорефлектор и уникальный дизайн корпуса. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Безопасность и уверенность на дороге
Почувствуйте себя более уверенно на дороге с новым светодиодным велосипедным фонарем Saferide 80, работающим от батареи. Мощность, сравнимая с фонарями для мотоциклов. Оцените специально разработанный ретрорефлектор и уникальный дизайн корпуса. Узнать обо всех преимуществах
Безопасность и уверенность на дороге
Почувствуйте себя более уверенно на дороге с новым светодиодным велосипедным фонарем Saferide 80, работающим от батареи. Мощность, сравнимая с фонарями для мотоциклов. Оцените специально разработанный ретрорефлектор и уникальный дизайн корпуса. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Безопасность и уверенность на дороге
Почувствуйте себя более уверенно на дороге с новым светодиодным велосипедным фонарем Saferide 80, работающим от батареи. Мощность, сравнимая с фонарями для мотоциклов. Оцените специально разработанный ретрорефлектор и уникальный дизайн корпуса. Узнать обо всех преимуществах
С использованием двух мощных светодиодов Luxeon нового поколения (80 люкс). Высококачественные светодиоды, разработанные специально для автомобильной промышленности, теперь обеспечивают безопасность на дороге и для велосипедистов.
Велосипедные фонари оснащены мощными светодиодами Luxeon для наилучшей видимости. Высококачественные светодиоды, разработанные специально для автомобильной промышленности, теперь обеспечивают безопасность на дороге и для велосипедистов.
Характеристики, как у ламп для мотоциклов: однородное освещение дороги на расстоянии до 60 метров
Максимальная видимость
Питание
Время работы
Удобство использования
Сертификация
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