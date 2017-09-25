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  • Быстрое и безупречное бритье Быстрое и безупречное бритье Быстрое и безупречное бритье

    Shaver series 5000 Электробритва для сухого и влажного бритья

    SW5700/07

    Быстрое и безупречное бритье

    Испытайте настоящий комфорт и откройте для себя гладкое бритье. Система лезвий ComfortCut с закругленными краями бритвенных головок создана, чтобы скольжение по коже всегда оставалось гладким.

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    Shaver series 5000 Электробритва для сухого и влажного бритья

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    Быстрое и безупречное бритье

    Овладейте силой!

    • Система лезвий ComfortCut
    • Головки Flex движутся в 5 направлениях
    • Высокоточный триммер SmartClick
    Закругленные края обеспечивают гладкое скольжение и безопасное бритье

    Закругленные края обеспечивают гладкое скольжение и безопасное бритье

    Комфортное сухое и влажное бритье благодаря системе лезвий ComfortCut с закругленными краями бритвенных головок. Лезвия легко скользят по коже и защищают ее от порезов и раздражения.

    27 вращающихся лезвий захватывают и срезают волоски под любым углом

    27 вращающихся лезвий захватывают и срезают волоски под любым углом

    27 самозатачивающихся лезвий. 56 000 срезов в минуту. Не пропускается ни один волосок, независимо от направления его роста.

    Головки движутся в 5 направлениях для быстрого и чистого бритья

    Головки движутся в 5 направлениях для быстрого и чистого бритья

    Головки Flex двигаются независимо друг от друга в 5 направлениях. Это гарантирует оптимальный контакт с кожей для быстрого и чистого бритья даже на шее и подбородке.

    Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

    Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

    Уплотнение Aquatec позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: быстрое и комфортное сухое бритье или влажное бритье с использованием геля или пены. Вы можете использовать прибор даже в душе.

    50 минут автономной работы

    50 минут автономной работы

    Один час зарядки обеспечивает от 50 минут автономной работы (примерно 17 сеансов бритья). Бритва работает только в беспроводном режиме.

    Зарядка за 1 час

    Зарядка за 1 час

    Мощный энергоэффективный и долговечный литий-ионный аккумулятор обеспечивает долгое время работы бритвы после каждой зарядки. Быстрой зарядки в течение 5 минут хватает для проведения одного сеанса бритья.

    Съемный триммер для точного подравнивания висков и усов

    Съемный триммер для точного подравнивания висков и усов

    Чтобы завершить образ, используйте безопасный для кожи высокоточный триммер. Он идеально подходит для моделирования усов и подравнивания висков.

    Бритву можно мыть под проточной водой

    Бритву можно мыть под проточной водой

    Просто откройте головки и тщательно промойте под струей воды.

    Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

    Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

    На все бритвы во всех странах распространяется 2-летняя гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов. Долговечные лезвия необходимо менять лишь раз в 2 года.

    • Аксессуары

      Обслуживание
      Защитная каппа
      SmartClick
      Компактный триммер

    • Питание

      Зарядка
      • 1 час для полной зарядки
      • Быстрая зарядка в течение 5 минут для 1 сеанса бритья
      Автопереключение напряжения
      100–240 В
      Время работы
      50 минут / 17 сеансов бритья
      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Энергопотребление в режиме ожидания
      0,1  Вт
      Максимальное энергопотребление
      9  Вт

    • Дизайн

      Ручка
      Эргономичное покрытие и удобная ручка
      Цвет
      Звездные войны BB-8

    • Обслуживание

      Сменные головки
      Заменяйте каждые 2 года бритвенными головками SH50
      Гарантия 2 года
      Да

    • Качество бритья

      SkinComfort
      • Система защиты кожи
      • Технология AquaTec для сухого и влажного бритья
      Гибкость головки
      Головки Flex движутся в 5 направлениях
      Бритвенная система
      • Система лезвий ComfortCut
      • 27 самозатачивающихся лезвий

    • Удобство использования

      Сухое и влажное бритье
      Влажное и сухое бритье
      Очистка
      Можно промывать под водой
      При работе
      • Питание от аккумулятора
      • Отключайте от сети перед использованием

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Высокоточный триммер SmartClick

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