Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

На все бритвы во всех странах распространяется 2-летняя гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов. Долговечные лезвия необходимо менять лишь раз в 2 года.