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Star Wars special edition

Электробритва для сухого и влажного бритья

SW7700/67
Общая оценка / 5
  • Безопасное бритье и минимальное раздражение кожи Безопасное бритье и минимальное раздражение кожи Безопасное бритье и минимальное раздражение кожи
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    Star Wars special edition Электробритва для сухого и влажного бритья

    SW7700/67
    Общая оценка / 5

    Безопасное бритье и минимальное раздражение кожи

    Овладейте возможностями системы V-Track PRO, которая справляется даже с длинной щетиной. V-Track PRO состоит из 72 самозатачивающихся лезвий V-образной формы, которые срезают даже длинную щетину, в том числе трехдневную, предотвращая выдергивание волосков. Узнать обо всех преимуществах

    Star Wars special edition Электробритва для сухого и влажного бритья

    Безопасное бритье и минимальное раздражение кожи

    Овладейте возможностями системы V-Track PRO, которая справляется даже с длинной щетиной. V-Track PRO состоит из 72 самозатачивающихся лезвий V-образной формы, которые срезают даже длинную щетину, в том числе трехдневную, предотвращая выдергивание волосков. Узнать обо всех преимуществах

    Безопасное бритье и минимальное раздражение кожи

    Овладейте возможностями системы V-Track PRO, которая справляется даже с длинной щетиной. V-Track PRO состоит из 72 самозатачивающихся лезвий V-образной формы, которые срезают даже длинную щетину, в том числе трехдневную, предотвращая выдергивание волосков. Узнать обо всех преимуществах

    Star Wars special edition Электробритва для сухого и влажного бритья

    Безопасное бритье и минимальное раздражение кожи

    Овладейте возможностями системы V-Track PRO, которая справляется даже с длинной щетиной. V-Track PRO состоит из 72 самозатачивающихся лезвий V-образной формы, которые срезают даже длинную щетину, в том числе трехдневную, предотвращая выдергивание волосков. Узнать обо всех преимуществах

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      Бережное бритье

      Минимум раздражений на коже

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      Безопасное бритье и минимальное раздражение кожи

      Ощутите мощь V-Track Pro!

      • Лезвия V-Track Precision PRO
      • Головки Flex движутся в 5 направлениях
      • Кольца SkinGlide
      • Высокоточный триммер SmartClick
      V-track Precision PRO для идеального сбривания 3-дневной щетины

      V-track Precision PRO для идеального сбривания 3-дневной щетины

      Непревзойденно гладкое бритье. Лезвия V-Track Precision PRO аккуратно захватывают и направляют волоски трехдневной щетины, а также волоски разной длины и волоски, прилегающие к коже. Система обеспечивает на 30 % более гладкое и быстрое бритье, чтобы ваша кожа всегда выглядела безупречно.

      72 вращающихся лезвия захватывают и срезают волоски под любым углом

      72 вращающихся лезвия захватывают и срезают волоски под любым углом

      72 самозатачивающихся лезвия. 151 000 срезов в минуту. Не пропускается ни один волосок, независимо от направления его роста.

      Кольца SkinGlide имеют покрытие, которое уменьшает трение для гладкого скольжения

      Кольца SkinGlide имеют покрытие, которое уменьшает трение для гладкого скольжения

      Оцените более комфортное бритье благодаря уменьшающим трение кольцам SkinGlide с микрогранулированным покрытием. Тысячи мельчайших шарообразных гранул сокращают трение, возникающее при проведении бритвой по коже. Поэтому бритва скользит гладко и легко, защищая кожу от раздражения.

      Гибкие головки движутся в 5 направлениях, повторяя контуры при даже при небольшом нажатии

      Гибкие головки движутся в 5 направлениях, повторяя контуры при даже при небольшом нажатии

      Наши бритвенные головки легко двигаются в 5 направлениях, в точности повторяя контуры лица и шеи. Для гладкого бритья не требуется надавливать на бритву слишком сильно, и риск раздражения кожи минимизируется.

      Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

      Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

      Уплотнение Aquatec позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: быстрое и комфортное сухое бритье или влажное бритье с использованием геля или пены. Вы можете использовать прибор даже в душе.

      60 минут автономной работы при полной зарядке

      60 минут автономной работы при полной зарядке

      Один час зарядки обеспечивает 60 минут автономной работы (примерно 20 сеансов бритья). Бритва работает только в беспроводном режиме.

      Зарядка в течение 1 часа

      Зарядка в течение 1 часа

      Мощный энергоэффективный и долговечный литий-ионный аккумулятор обеспечивает долгое время работы бритвы после каждой зарядки. Быстрой зарядки в течение 5 минут хватает для проведения одного сеанса бритья.

      Бритву можно мыть под проточной водой

      Бритву можно мыть под проточной водой

      Просто откройте бритвенную головку и тщательно промойте ее под струей воды.

      Съемный триммер для точного подравнивания висков и усов

      Съемный триммер для точного подравнивания висков и усов

      Чтобы завершить образ, используйте безопасный для кожи съемный компактный триммер. Он идеально подходит для моделирования усов и подравнивания висков.

      Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

      Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

      На все бритвы во всех странах распространяется 2-летняя гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов. Долговечные лезвия необходимо менять лишь раз в 2 года.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        • Лезвия V-Track Precision PRO
        • 72 самозатачивающихся лезвия
        SkinComfort
        • Кольца SkinGlide
        • Система защиты кожи
        • Технология AquaTec для сухого и влажного бритья
        Гибкость головки
        Головки DynamicFlex двигаются в 5 направлениях

      • Аксессуары

        SmartClick
        Компактный триммер
        Чехол
        Чехол для путешествий

      • Питание

        Время работы
        60 минут — 20 сеансов бритья
        Зарядка
        • 1 час для полной зарядки
        • Быстрая зарядка в течение 5 минут для 1 сеанса бритья
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Автопереключение напряжения
        100–240 В
        Максимальное энергопотребление
        9  Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        0,1  Вт

      • Удобство использования

        Использование на сухой и влажной коже
        Влажное и сухое бритье
        Очистка
        Можно промывать под водой
        При работе
        • Питание от аккумулятора
        • Отключайте от сети перед использованием

      • Дизайн

        цвет
        Звездные войны, светлая сторона
        Ручка
        Эргономичный дизайн и удобная ручка

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да
        Сменные головки
        Заменяйте каждые 2 года бритвенными головками SH70

      Что входит в комплект?

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      • Высокоточный триммер SmartClick
      • Роскошный футляр

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