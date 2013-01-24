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Star Wars special edition

Электробритва для сухого и влажного бритья

SW9700/67
Общая оценка / 5
  • Безупречное комфортное бритье и идеальный контакт с кожей Безупречное комфортное бритье и идеальный контакт с кожей Безупречное комфортное бритье и идеальный контакт с кожей
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    Star Wars special edition Электробритва для сухого и влажного бритья

    SW9700/67
    Общая оценка / 5

    Безупречное комфортное бритье и идеальный контакт с кожей

    Оцените возможности системы V-Track PRO, которая справляется даже с длинной щетиной. V-Track PRO состоит из 72 самозатачивающихся лезвий V-образной формы, которые срезают даже длинную щетину, в том числе трехдневную, предотвращая выдергивание волосков. Узнать обо всех преимуществах

    Star Wars special edition Электробритва для сухого и влажного бритья

    Безупречное комфортное бритье и идеальный контакт с кожей

    Оцените возможности системы V-Track PRO, которая справляется даже с длинной щетиной. V-Track PRO состоит из 72 самозатачивающихся лезвий V-образной формы, которые срезают даже длинную щетину, в том числе трехдневную, предотвращая выдергивание волосков. Узнать обо всех преимуществах

    Безупречное комфортное бритье и идеальный контакт с кожей

    Оцените возможности системы V-Track PRO, которая справляется даже с длинной щетиной. V-Track PRO состоит из 72 самозатачивающихся лезвий V-образной формы, которые срезают даже длинную щетину, в том числе трехдневную, предотвращая выдергивание волосков. Узнать обо всех преимуществах

    Star Wars special edition Электробритва для сухого и влажного бритья

    Безупречное комфортное бритье и идеальный контакт с кожей

    Оцените возможности системы V-Track PRO, которая справляется даже с длинной щетиной. V-Track PRO состоит из 72 самозатачивающихся лезвий V-образной формы, которые срезают даже длинную щетину, в том числе трехдневную, предотвращая выдергивание волосков. Узнать обо всех преимуществах

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      Идеальное бритье

      Абсолютный комфорт и гладкость

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      Безупречное комфортное бритье и идеальный контакт с кожей

      Ощутите мощь V-Track Pro!

      • Лезвия V-Track Precision PRO
      • Головки ContourDetect, 8 направлений
      • Персональные настройки
      • Высокоточный триммер SmartClick
      V-track Precision PRO для идеального сбривания 3-дневной щетины

      V-track Precision PRO для идеального сбривания 3-дневной щетины

      Непревзойденно гладкое бритье. Лезвия V-Track Precision PRO аккуратно захватывают и направляют волоски трехдневной щетины, а также волоски разной длины и волоски, прилегающие к коже. Система обеспечивает на 30 % более гладкое и быстрое бритье, чтобы ваша кожа всегда выглядела безупречно.

      72 вращающихся лезвия захватывают и срезают волоски под любым углом

      72 вращающихся лезвия захватывают и срезают волоски под любым углом

      72 самозатачивающихся лезвия. 151 000 срезов в минуту. Не пропускается ни один волосок, независимо от направления его роста.

      Головки движутся в 8 направлениях для достижения наилучшего результата

      Головки движутся в 8 направлениях для достижения наилучшего результата

      Головки ContourDetect, движущиеся в 8 направлениях, точно повторяют изгибы лица и шеи. При каждом движении они захватывают на 20 % больше волосков, позволяя добиться невероятно чистого и гладкого бритья.

      Выбирайте любую из трех персональных настроек бритья

      Выбирайте любую из трех персональных настроек бритья

      Вы можете выбрать один из 3 режимов: бережный для аккуратного и тщательного бритья чувствительной кожи; обычный для тщательного бритья изо дня в день; быстрый для минимального времени проведения процедуры.

      Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

      Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

      Уплотнение Aquatec позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: быстрое и комфортное сухое бритье или влажное бритье с использованием геля или пены. Вы можете использовать прибор даже в душе.

      60 минут автономной работы при полной зарядке

      60 минут автономной работы при полной зарядке

      Один час зарядки обеспечивает 60 минут автономной работы (примерно 20 сеансов бритья). Бритва работает только в беспроводном режиме.

      Зарядка в течение 1 часа

      Зарядка в течение 1 часа

      Мощный энергоэффективный и долговечный литий-ионный аккумулятор обеспечивает долгое время работы бритвы после каждой зарядки. Быстрой зарядки в течение 5 минут хватает для проведения одного сеанса бритья.

      Бритву можно мыть под проточной водой

      Бритву можно мыть под проточной водой

      Просто откройте бритвенную головку и тщательно промойте ее под струей воды.

      Съемный триммер для точного подравнивания висков и усов

      Съемный триммер для точного подравнивания висков и усов

      Чтобы завершить образ, используйте безопасный для кожи съемный компактный триммер. Он идеально подходит для моделирования усов и подравнивания висков.

      Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

      Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

      На все бритвы во всех странах распространяется 2-летняя гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов. Долговечные лезвия необходимо менять лишь раз в 2 года.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        • Лезвия V-Track Precision PRO
        • 72 самозатачивающихся лезвия
        Гибкость головки
        Головки ContourDetect, 8 направлений
        SkinComfort
        • Система защиты кожи
        • Технология AquaTec для сухого и влажного бритья
        Удобные персональные настройки
        Деликатный, повседневный и быстрый режимы

      • Аксессуары

        SmartClick
        Компактный триммер
        Чехол
        Чехол для путешествий

      • Питание

        Время работы
        60 минут — 20 сеансов бритья
        Зарядка
        • 1 час для полной зарядки
        • Быстрая зарядка в течение 5 минут для 1 сеанса бритья
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Автопереключение напряжения
        100–240 В
        Энергопотребление в режиме ожидания
        0,1  Вт
        Максимальное энергопотребление
        9  Вт

      • Удобство использования

        Использование на сухой и влажной коже
        Влажное и сухое бритье
        Очистка
        Можно промывать под водой
        При работе
        • Питание от аккумулятора
        • Отключайте от сети перед использованием

      • Дизайн

        цвет
        Звездные войны, темная сторона
        Ручка
        Эргономичный дизайн и удобная ручка

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да
        Сменные головки
        Заменяйте каждые 2 года головками SH90

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Высокоточный триммер SmartClick
      • Роскошный футляр

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            • Обеспечивает на 30% более гладкое и быстрое бритье по сравнению с предыдущей моделью Philips
            • Срезает до 20% больше волосков по сравнению с предыдущей моделью Philips