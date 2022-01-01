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Полностью беспроводные наушники

TAT8506WT/00
Общая оценка / 5
  • Стильный дизайн Стильный дизайн Стильный дизайн
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    Полностью беспроводные наушники

    TAT8506WT/00
    Общая оценка / 5

    Стильный дизайн

    Оцените изысканные детали звучания с наушниками, которые не только прекрасно звучат, но и стильно выглядят. Шумоподавление Pro блокирует внешний шум, чтобы вы могли насладиться прослушиванием подкастов и музыки. Нужно ответить на звонок на улице? Ваш собеседник услышит вас даже при сильном ветре. Узнать обо всех преимуществах

    Полностью беспроводные наушники

    Стильный дизайн

    Оцените изысканные детали звучания с наушниками, которые не только прекрасно звучат, но и стильно выглядят. Шумоподавление Pro блокирует внешний шум, чтобы вы могли насладиться прослушиванием подкастов и музыки. Нужно ответить на звонок на улице? Ваш собеседник услышит вас даже при сильном ветре. Узнать обо всех преимуществах

    Стильный дизайн

    Оцените изысканные детали звучания с наушниками, которые не только прекрасно звучат, но и стильно выглядят. Шумоподавление Pro блокирует внешний шум, чтобы вы могли насладиться прослушиванием подкастов и музыки. Нужно ответить на звонок на улице? Ваш собеседник услышит вас даже при сильном ветре. Узнать обо всех преимуществах

    Полностью беспроводные наушники

    Стильный дизайн

    Оцените изысканные детали звучания с наушниками, которые не только прекрасно звучат, но и стильно выглядят. Шумоподавление Pro блокирует внешний шум, чтобы вы могли насладиться прослушиванием подкастов и музыки. Нужно ответить на звонок на улице? Ваш собеседник услышит вас даже при сильном ветре. Узнать обо всех преимуществах

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      Стильный дизайн

      • Шумоподавление Pro
      • Подавление шумов от порывов ветра
      • Высокотехнологичный дизайн
      • Универсальная посадка

      Сосредоточьтесь на самом главном. Шумоподавление Pro

      Сосредоточьтесь на самом важном. Гибридное шумоподавление использует несколько микрофонов и современные решения обработки звука для фильтрации внешних шумов. Вы можете включить режим восприятия внешних звуков одним касанием наушника, а также управлять ветрозащитой в приложении Philips Headphones.

      Детальный звук. Насыщенные басы

      Будь то песни или подкасты, идеально настроенные излучатели 13 мм обеспечат насыщенное звучание басов и высокую детализацию звука. Воспроизведение приостанавливается, если извлечь наушник из уха, а оптимальный кодек для вашего устройства Android или iOS выбирается автоматически. Наслаждайтесь превосходным звучанием, используя любимые сервисы потоковых трансляций.

      Утонченный плавный дизайн. Идеальная и комфортная посадка

      Скругленный дизайн этих наушников обеспечивает элегантный внешний вид, а выбор между темной и светлой цветовой вариацией позволит подобрать наушники по вкусу. Шесть пар силиконовых амбушюр и дополнительный комплект пенных вставок Comply помогут обеспечить надежную и комфортную посадку.

      Сопряжение по Bluetooth. Эффективная работа

      Оптимизируйте рабочий день. Эти полностью беспроводные наушники могут подключаться к двум устройствам Bluetooth одновременно и переключаться между ними по мере необходимости. Вы можете отвечать на звонки с ноутбука и слушать музыку с телефона.

      Чистое звучание голоса при звонках. Подавление шумов от порывов ветра.

      Несколько микрофонов и специальный алгоритм повышают качество голоса и устраняют лишний шум. Они справятся даже с шумом ветра, и ваш собеседник сможет легко услышать вас, когда вы общаетесь по телефону на улице.

      35 часов воспроизведения с футляром c поддержкой беспроводной зарядки

      Полного заряда наушников и футляра хватит на более чем целые сутки непрерывного воспроизведения в поездке. Воспроизведение приостанавливается, если извлечь один наушник из уха, чтобы вы не упустили ни одной ноты любимой композиции. Футляр можно заряжать в беспроводном режиме с помощью панели Qi или через кабель USB-C.

      Приложение Philips Headphones. Управляйте шумоподавлением и другими функциями

      Приложение Philips Headphones поддерживает настройку шумоподавления посредством переключения между предустановками, а также позволяет управлять защитой от ветра и шума. Эквалайзер позволит настраивать частотную характеристику звука согласно личным предпочтениям.

      Быстрое сопряжение и сенсорное управление

      Сенсорное управление обеспечивает удобство использования, а Google Fast Pair позволяет подключать наушники к совместимому устройству Android одним касанием. Расположите их возле устройства Android и получите автоматический запрос на сопряжение.

      • Звук

        Сопротивление
        16 Ом
        Диаметр излучателя
        13 мм
        Чувствительность
        104 дБ (1 кГц)
        Частотный диапазон
        7–40 000 Гц
        Максимальная входная мощность
        5 мВт
        Звук высокого разрешения
        Да
        Тип излучателя
        Динамический

      • Возможности ANC

        ANC (активное шумоподавление)
        Да
        Технология ANC
        Гибридное, ANC Pro+
        Режим восприятия внешних звуков
        Да
        Адаптивное ANC
        Да
        Микрофон для активного шумоподавления
        4 микрофона

      • Обмен данными

        Микрофон для звонков
        3 микрофона
        Микрофон ENC
        Да
        Подавление шумов от порывов ветра
        Да

      • Подключения

        Версия Bluetooth
        5,2
        Поддерживаемый кодек
        • LDAC
        • AAC
        • SBC
        Наибольший радиус действия
        До 10  м
        Профили Bluetooth
        • AVRCP
        • A2DP
        • HFP
        Тип беспроводной передачи
        Bluetooth
        Одновременное подключение
        Да
        Беспроводное соединение
        Да

      • Комфорт

        Поддержка приложения Philips Headphones
        Да
        Обновление встроенного ПО
        Да
        Автопауза (ИК-датчик)
        Да
        Класс защиты от влаги
        IPX4
        Автовыключение
        60 минут
        Монофонический режим TWS
        Да
        Тип управления
        Сенсорное

      • Дизайн

        Стиль ношения
        Вкладыши
        Цвет
        Белый
        Заполняющий уши материал
        • Пена Comply
        • Силикон
        Плотная посадка
        Вкладыши
        Вкладыш с плотной посадкой
        Силиконовые амбушюры

      • Питание

        Время воспроизведения музыки (с ANC)
        8 + 24 ч
        Время воспроизведения музыки (без ANC)
        9 + 27 ч
        Тип батареи (наушники)
        Литиево-полимерный (встроенный)
        Емкость аккумулятора (вкладыш)
        50 мА·ч
        Тип батареи (футляр для зарядки)
        Литиево-полимерный (встроенный)
        Емкость аккумулятора (футляр)
        410 мА·ч
        Время работы аккумулятора в режиме ожидания
        200 часов
        Время разговора
        9 часов
        Время зарядки
        2  ч
        Быстрая зарядка
        15 мин для 1 часа работы
        Беспроводная зарядка
        Да
        Количество батарей
        3 шт.
        Вес аккумулятора (общий)
        10,1 г
        Перезарядка
        Да

      • Голосовой ассистент

        Поддержка голосового ассистента
        Да
        Активация по голосу
        Ручной
        Совместимость с голосовым ассистентом
        • Google Ассистент
        • Apple Siri

      • Аксессуары

        Зарядный чехол
        Да
        Пена Comply
        1 пара
        Амбушюры
        6 пар
        Кабель для зарядки
        Кабель USB-C, 500 мм
        Краткое руководство
        Да

      • Габариты изделия

        высота
        4,3  см
        ширина
        6,8  см
        Глубина
        3,3  см
        Вес
        0,071  кг

      • Размеры упаковки

        Тип упаковки
        Коробка
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип размещения на полке
        Подвес
        высота
        17,7  см
        ширина
        9,7  см
        Глубина
        4,5  см
        Вес брутто
        0,243  кг
        Вес нетто
        0,071  кг
        Вес упаковки
        0,172  кг
        EAN
        48 95229 11856 0

      • Внутренняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        3
        Длина
        14,7  см
        ширина
        10,5  см
        высота
        16,7  см
        Вес брутто
        0,633  кг
        Вес нетто
        0,213  кг
        Вес упаковки
        0,42  кг
        GTIN
        2 48 95229 11856 4

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        24
        Длина
        44,8  см
        ширина
        31,1  см
        высота
        19,6  см
        Вес брутто
        7,045  кг
        Вес нетто
        1,704  кг
        Вес упаковки
        5,341  кг
        GTIN
        1 48 95229 11856 7

      • UPC

        UPC
        8 40063 20171 2

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