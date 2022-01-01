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  • Стильный дизайн Стильный дизайн Стильный дизайн

    Полностью беспроводные наушники

    TAT8506BK/00

    Стильный дизайн

    Оцените изысканные детали звучания с наушниками, которые не только прекрасно звучат, но и стильно выглядят. Шумоподавление Pro блокирует внешний шум, чтобы вы могли насладиться прослушиванием подкастов и музыки. Нужно ответить на звонок на улице? Ваш собеседник услышит вас даже при сильном ветре.

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    Полностью беспроводные наушники

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    Стильный дизайн

    • Шумоподавление Pro
    • Подавление шумов от порывов ветра
    • Высокотехнологичный дизайн
    • Универсальная посадка
    Сосредоточьтесь на самом главном. Шумоподавление Pro

    Сосредоточьтесь на самом главном. Шумоподавление Pro

    Сосредоточьтесь на самом важном. Гибридное шумоподавление использует несколько микрофонов и современные решения обработки звука для фильтрации внешних шумов. Вы можете включить режим восприятия внешних звуков одним касанием наушника, а также управлять ветрозащитой в приложении Philips Headphones.

    Детальный звук. Насыщенные басы

    Детальный звук. Насыщенные басы

    Будь то песни или подкасты, идеально настроенные излучатели 13 мм обеспечат насыщенное звучание басов и высокую детализацию звука. Воспроизведение приостанавливается, если извлечь наушник из уха, а оптимальный кодек для вашего устройства Android или iOS выбирается автоматически. Наслаждайтесь превосходным звучанием, используя любимые сервисы потоковых трансляций.

    Утонченный плавный дизайн. Идеальная и комфортная посадка

    Утонченный плавный дизайн. Идеальная и комфортная посадка

    Скругленный дизайн этих наушников обеспечивает элегантный внешний вид, а выбор между темной и светлой цветовой вариацией позволит подобрать наушники по вкусу. Шесть пар силиконовых амбушюр и дополнительный комплект пенных вставок Comply помогут обеспечить надежную и комфортную посадку.

    Сопряжение по Bluetooth. Эффективная работа

    Сопряжение по Bluetooth. Эффективная работа

    Оптимизируйте рабочий день. Эти полностью беспроводные наушники могут подключаться к двум устройствам Bluetooth одновременно и переключаться между ними по мере необходимости. Вы можете отвечать на звонки с ноутбука и слушать музыку с телефона.

    Чистое звучание голоса при звонках. Подавление шумов от порывов ветра.

    Чистое звучание голоса при звонках. Подавление шумов от порывов ветра.

    Несколько микрофонов и специальный алгоритм повышают качество голоса и устраняют лишний шум. Они справятся даже с шумом ветра, и ваш собеседник сможет легко услышать вас, когда вы общаетесь по телефону на улице.

    35 часов воспроизведения с футляром c поддержкой беспроводной зарядки

    35 часов воспроизведения с футляром c поддержкой беспроводной зарядки

    Полного заряда наушников и футляра хватит на более чем целые сутки непрерывного воспроизведения в поездке. Воспроизведение приостанавливается, если извлечь один наушник из уха, чтобы вы не упустили ни одной ноты любимой композиции. Футляр можно заряжать в беспроводном режиме с помощью панели Qi или через кабель USB-C.

    Приложение Philips Headphones. Управляйте шумоподавлением и другими функциями

    Приложение Philips Headphones поддерживает настройку шумоподавления посредством переключения между предустановками, а также позволяет управлять защитой от ветра и шума. Эквалайзер позволит настраивать частотную характеристику звука согласно личным предпочтениям.

    Быстрое сопряжение и сенсорное управление

    Сенсорное управление обеспечивает удобство использования, а Google Fast Pair позволяет подключать наушники к совместимому устройству Android одним касанием. Расположите их возле устройства Android и получите автоматический запрос на сопряжение.

    • Звук

      Частотный диапазон
      7–40 000 Гц
      Диаметр излучателя
      13 мм
      Сопротивление
      16 Ом
      Максимальная входная мощность
      5 мВт
      Чувствительность
      104 дБ (1 кГц)
      Тип излучателя
      Динамический
      Звук высокого разрешения
      Да

    • Подключения

      Версия Bluetooth
      5,2
      Беспроводное соединение
      Да
      Профили Bluetooth
      • AVRCP
      • A2DP
      • HFP
      Наибольший радиус действия
      До 10  м
      Одновременное подключение
      Да
      Поддерживаемый кодек
      • LDAC
      • AAC
      • SBC
      Тип беспроводной передачи
      Bluetooth

    • Внешняя упаковка

      Длина
      44.8  см
      Количество потребительских упаковок
      24
      ширина
      31.1  см
      Вес брутто
      7.045  кг
      Высота
      19.6  см
      GTIN
      1 48 95229 11804 8
      Вес нетто
      1.704  кг
      Вес упаковки
      5.341  кг

    • Комфорт

      Автовыключение
      60 минут
      Класс защиты от влаги
      IPX4
      Поддержка приложения Philips Headphones
      Да
      Монофонический режим TWS
      Да
      Автопауза (ИК-датчик)
      Да
      Обновление встроенного ПО
      Да
      Тип управления
      Сенсорное

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      14.7  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      ширина
      10.5  см
      Высота
      16.7  см
      Вес нетто
      0.213  кг
      Вес брутто
      0.633  кг
      Вес упаковки
      0.42  кг
      GTIN
      2 48 95229 11804 5

    • Питание

      Перезарядка
      Да
      Количество аккумуляторов
      3 шт.
      Время разговора
      9 часов
      Время зарядки
      2  часов
      Беспроводная зарядка
      Да
      Время воспроизведения музыки (с ANC)
      8 + 24  часов
      Время воспроизведения музыки (без ANC)
      9 + 27  часов
      Быстрая зарядка
      15 mins for 1 hr
      Тип батареи (футляр для зарядки)
      Lithium Polymer (built-in)
      Тип батареи (наушники)
      Lithium-ion (built-in)
      Вес аккумулятора (общий)
      10.1  г
      Емкость аккумулятора (футляр)
      410  mAh
      Емкость аккумулятора (вкладыш)
      50  mAh
      Время работы аккумулятора в режиме ожидания
      200 hr

    • Размеры упаковки

      Высота
      17.7  см
      Тип упаковки
      Коробка
      Тип размещения на полке
      Подвес
      ширина
      9.7  см
      Глубина
      4.5  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 11804 1
      Вес брутто
      0.243  кг
      Вес нетто
      0.071  кг
      Вес упаковки
      0.172  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      4.3  см
      ширина
      6.8  см
      Глубина
      3.3  см
      Вес
      0.071  кг

    • Аксессуары

      Краткое руководство
      Да
      Амбушюры
      6 пар
      Футляр для зарядки
      Да
      Пена Comply
      1 pair
      Кабель для зарядки
      Кабель USB-C, 500 мм

    • Дизайн

      Цвет
      Черный
      Стиль ношения
      Вкладыши
      Заполняющий уши материал
      • Пена Comply
      • Силикон
      Плотная посадка
      Вкладыши
      Вкладыш с плотной посадкой
      Силиконовые амбушюры

    • Обмен данными

      Микрофон для звонков
      3 mic
      Микрофон ENC
      Да
      Подавление шумов от порывов ветра
      Да

    • UPC

      UPC
      8 40063 20169 9

    • Возможности ANC

      Технология ANC
      Гибридное, ANC Pro+
      Режим восприятия внешних звуков
      Да
      Адаптивное ANC
      Да
      Микрофон для активного шумоподавления
      4 микрофона
      ANC (активное шумоподавление)
      Да

    • Голосовой ассистент

      Совместимость с голосовым ассистентом
      • Google Ассистент
      • Apple Siri
      Активация по голосу
      Ручной
      Поддержка голосового ассистента
      Да

    Badge-D2C

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