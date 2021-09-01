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Xperion 6000

Line

X60LINEX1
  • Созданы с учетом ваших потребностей Созданы с учетом ваших потребностей Созданы с учетом ваших потребностей
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    Xperion 6000 Line

    X60LINEX1

    Созданы с учетом ваших потребностей

    Широкий световой луч 110° с интенсивностью 150 лм в экорежиме и 300 лм в форсированном режиме позволяют эффективно применять Philips Xperion 6000 Line для освещения больших объектов. Он также располагает режимом точного луча с интенсивностью 120 лм, который поможет направить свет на нужную деталь объекта. Узнать обо всех преимуществах

    Xperion 6000 Line

    Созданы с учетом ваших потребностей

    Широкий световой луч 110° с интенсивностью 150 лм в экорежиме и 300 лм в форсированном режиме позволяют эффективно применять Philips Xperion 6000 Line для освещения больших объектов. Он также располагает режимом точного луча с интенсивностью 120 лм, который поможет направить свет на нужную деталь объекта. Узнать обо всех преимуществах

    Созданы с учетом ваших потребностей

    Широкий световой луч 110° с интенсивностью 150 лм в экорежиме и 300 лм в форсированном режиме позволяют эффективно применять Philips Xperion 6000 Line для освещения больших объектов. Он также располагает режимом точного луча с интенсивностью 120 лм, который поможет направить свет на нужную деталь объекта. Узнать обо всех преимуществах

    Xperion 6000 Line

    Созданы с учетом ваших потребностей

    Широкий световой луч 110° с интенсивностью 150 лм в экорежиме и 300 лм в форсированном режиме позволяют эффективно применять Philips Xperion 6000 Line для освещения больших объектов. Он также располагает режимом точного луча с интенсивностью 120 лм, который поможет направить свет на нужную деталь объекта. Узнать обо всех преимуществах

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      Созданы с учетом ваших потребностей

      Долговечное современное освещение

      • 300 лм (Boost) / 150 лм (Eco)
      • Направленный луч 120 лм
      • Время работы: 4,5 ч (в экорежиме: 8 ч)
      • Надежный широкий луч света
      Премиальный светодиодный фонарь с настройкой мощности

      Премиальный светодиодный фонарь с настройкой мощности

      Светодиодный фонарь Philips Xperion 6000 Line имеет яркий, не раздражающий глаза, естественный белый свет для максимального комфорта и удобной работы. Philips Xperion 6000 Line предлагает два уровня яркости освещения: 150 лм в экорежиме с увеличенной продолжительностью работы от аккумулятора, и 300 лм в форсированном режиме. Это позволяет выбрать оптимальный уровень яркости для любых задач.

      Длительное время работы в разных режимах освещения

      Длительное время работы в разных режимах освещения

      Фонари Philips Xperion 6000 Line всегда готовы к работе. Одной зарядки аккумулятора хватает на весь рабочий день: до 8 ч в экорежиме, до 4,5 ч в форсированном режиме и до 9 ч в режиме точного луча. Xperion 6000 Line оснащен мощным литий-ионным аккумулятором, который обеспечивает яркое освещение в течение длительного времени. Зарядка аккумулятора выполняется через разъем USB-C всего за 3,5 ч.

      Точный луч света с широким углом светового луча

      Точный луч света с широким углом светового луча

      Philips Xperion 6000 Line имеет угол светового луча 110° для охвата всей рабочей зоны.

      Продуманный поворотный крючок с эргономичным корпусом и магнитом

      Продуманный поворотный крючок с эргономичным корпусом и магнитом

      Созданная с учетом потребностей пользователя эргономичная ручка с нескользящим покрытием обеспечивает надежный хват устройства. Если для работы вам нужны свободные руки, можно надежно закрепить фонарь с помощью вращающегося на 360° выдвижного крючка и мощного магнита. Кнопка включения расположена на задней стороне, чтобы при включении свет не был направлен прямо в глаза.

      Ударопрочность, защита от попадания влаги и растворителей (IP65/IK07)

      Ударопрочность, защита от попадания влаги и растворителей (IP65/IK07)

      Мы знаем, что дополнительная защита требуется даже при самом бережном обращении, поэтому Philips Xperion 6000 Line специально разработан для работы в сложных условиях, имеет класс защиты от ударов IK07 и степень защиты от воды IP65, и изготовлен из материалов, устойчивых к воздействию химикатов и растворителей, применяемых в мастерских.

      Продлите гарантию до 3 лет при регистрации

      Продлите гарантию до 3 лет при регистрации

      Получите стандартную 2-летнюю гарантию Philips и 1 дополнительный год1

      • Особенности изделия

        Характеристики изделия
        Надежный широкий луч света
        Ожидаемые преимущества
        Созданы с учетом ваших потребностей

      • Описание продукта

        Свободные руки
        Поворотный крючок, мощный магнит
        Крючок
        Поворот на 360°
        Класс ударопрочности (IK)
        IK07
        Магнит
        1 магнит
        Материалы и отделка
        Надежная ручка из прочного ABS-пластика
        Использовать при температуре
        От -10 °C до 40 °C
        Линейка продукции
        Xperion 6000
        Технология
        Светодиод SMD
        УФ-детектор утечки
        нет
        Степень защиты корпуса (IP)
        IP65
        Устойчивость к воздействию:
        Смазка, масло, растворители

      • Световые характеристики

        Угол освещения
        110  градусов
        Цветовая температура
        6000  K
        Угол луча (точечный луч)
        40  градусов
        Световой поток (точечный луч)
        120 люмен
        Световой поток (экорежим)
        150 люмен
        Световой поток (форсированный режим)
        300 люмен

      • Электрические характеристики

        напряжение
        3,7  В
        Источник питания
        Аккумулятор
        Емкость аккумулятора
        2200  mAh
        Время работы аккумулятора (форсированный режим)
        До 4,5 часов
        Время работы аккумулятора (Eco)
        До 8 часов
        Тип элемента питания
        Литиевый аккумулятор
        Тип вилки питания
        Штекер ЕС (не входит в комплект для Великобритании)
        Тип кабеля для зарядки
        USB-C
        Время зарядки батареи
        До 3,5 часов
        мощность в ваттах
        3 Вт
        Время работы от аккумулятора (точечный луч)
        До 9 часов

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        X60LINEX1
        Код для заказа
        01473331

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8719018014733
        EAN3
        8719018014740

      • Информация об упакованном продукте

        Длина
        5  см
        Высота
        31  см
        Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
        6
        Вес (с элементами питания)
        382  г
        Длина кабеля
        Кабель USB 100 см, адаптер 5 В/1 А

      • Информация об упаковке

        Длина
        33  см
        Ширина
        23.5  см
        Высота
        12.5  см

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          • 1 Можно получить на веб-странице расширенной гарантии Philips
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