Созданы с учетом ваших потребностей
Широкий световой луч 110° с интенсивностью 150 лм в экорежиме и 300 лм в форсированном режиме позволяют эффективно применять Philips Xperion 6000 Line для освещения больших объектов. Он также располагает режимом точного луча с интенсивностью 120 лм, который поможет направить свет на нужную деталь объекта. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Созданы с учетом ваших потребностей
Широкий световой луч 110° с интенсивностью 150 лм в экорежиме и 300 лм в форсированном режиме позволяют эффективно применять Philips Xperion 6000 Line для освещения больших объектов. Он также располагает режимом точного луча с интенсивностью 120 лм, который поможет направить свет на нужную деталь объекта. Узнать обо всех преимуществах
Созданы с учетом ваших потребностей
Широкий световой луч 110° с интенсивностью 150 лм в экорежиме и 300 лм в форсированном режиме позволяют эффективно применять Philips Xperion 6000 Line для освещения больших объектов. Он также располагает режимом точного луча с интенсивностью 120 лм, который поможет направить свет на нужную деталь объекта. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Созданы с учетом ваших потребностей
Широкий световой луч 110° с интенсивностью 150 лм в экорежиме и 300 лм в форсированном режиме позволяют эффективно применять Philips Xperion 6000 Line для освещения больших объектов. Он также располагает режимом точного луча с интенсивностью 120 лм, который поможет направить свет на нужную деталь объекта. Узнать обо всех преимуществах
Светодиодный фонарь Philips Xperion 6000 Line имеет яркий, не раздражающий глаза, естественный белый свет для максимального комфорта и удобной работы. Philips Xperion 6000 Line предлагает два уровня яркости освещения: 150 лм в экорежиме с увеличенной продолжительностью работы от аккумулятора, и 300 лм в форсированном режиме. Это позволяет выбрать оптимальный уровень яркости для любых задач.
Фонари Philips Xperion 6000 Line всегда готовы к работе. Одной зарядки аккумулятора хватает на весь рабочий день: до 8 ч в экорежиме, до 4,5 ч в форсированном режиме и до 9 ч в режиме точного луча. Xperion 6000 Line оснащен мощным литий-ионным аккумулятором, который обеспечивает яркое освещение в течение длительного времени. Зарядка аккумулятора выполняется через разъем USB-C всего за 3,5 ч.
Philips Xperion 6000 Line имеет угол светового луча 110° для охвата всей рабочей зоны.
Созданная с учетом потребностей пользователя эргономичная ручка с нескользящим покрытием обеспечивает надежный хват устройства. Если для работы вам нужны свободные руки, можно надежно закрепить фонарь с помощью вращающегося на 360° выдвижного крючка и мощного магнита. Кнопка включения расположена на задней стороне, чтобы при включении свет не был направлен прямо в глаза.
Мы знаем, что дополнительная защита требуется даже при самом бережном обращении, поэтому Philips Xperion 6000 Line специально разработан для работы в сложных условиях, имеет класс защиты от ударов IK07 и степень защиты от воды IP65, и изготовлен из материалов, устойчивых к воздействию химикатов и растворителей, применяемых в мастерских.
Получите стандартную 2-летнюю гарантию Philips и 1 дополнительный год1
Особенности изделия
Описание продукта
Световые характеристики
Электрические характеристики
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