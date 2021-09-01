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Xperion 6000

Pillar

X60PILLX1
  • Созданы с учетом ваших потребностей Созданы с учетом ваших потребностей Созданы с учетом ваших потребностей
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    Xperion 6000 Pillar

    X60PILLX1

    Созданы с учетом ваших потребностей

    Philips Xperion 6000 Pillar будет работать целый день без подзарядки. Яркий основной модуль 250 лм и 500 лм, а также встроенный точный луч 180 лм удовлетворят ваши потребности. Это складной фонарь для удобной переноски и настройки угла. Узнать обо всех преимуществах

    Xperion 6000 Pillar

    Созданы с учетом ваших потребностей

    Philips Xperion 6000 Pillar будет работать целый день без подзарядки. Яркий основной модуль 250 лм и 500 лм, а также встроенный точный луч 180 лм удовлетворят ваши потребности. Это складной фонарь для удобной переноски и настройки угла. Узнать обо всех преимуществах

    Созданы с учетом ваших потребностей

    Philips Xperion 6000 Pillar будет работать целый день без подзарядки. Яркий основной модуль 250 лм и 500 лм, а также встроенный точный луч 180 лм удовлетворят ваши потребности. Это складной фонарь для удобной переноски и настройки угла. Узнать обо всех преимуществах

    Xperion 6000 Pillar

    Созданы с учетом ваших потребностей

    Philips Xperion 6000 Pillar будет работать целый день без подзарядки. Яркий основной модуль 250 лм и 500 лм, а также встроенный точный луч 180 лм удовлетворят ваши потребности. Это складной фонарь для удобной переноски и настройки угла. Узнать обо всех преимуществах

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      Созданы с учетом ваших потребностей

      Долговечное современное освещение

      • 500 лм (Boost) / 250 лм (Eco)
      • Направленный луч 180 лм
      • Время работы: 4,5 ч (в экорежиме: 10 ч)
      • Складной фонарь с эргономичным дизайном
      Премиальный светодиодный фонарь с настройкой мощности

      Премиальный светодиодный фонарь с настройкой мощности

      Благодаря качественным светодиодам высокой яркости фонарь Philips Xperion 6000 Pillar обеспечивает идеальное освещение без искажения цвета за счет широкого луча света до 250 лм в экорежиме и 500 лм в форсированном режиме. Используйте режим точечного луча с интенсивностью 180 лм, чтобы лучше видеть и замечать мельчайшие детали.

      Длительное время работы в разных режимах освещения

      Длительное время работы в разных режимах освещения

      Фонари Philips Xperion 6000 Pillar всегда готовы к работе. Одной зарядки аккумулятора хватает на весь рабочий день: до 10 ч в экорежиме, до 4,5 ч в форсированном режиме и до 12 ч в режиме точного луча. Philips Xperion 6000 Pillar оснащен мощным литий-ионным аккумулятором, который обеспечивает яркое освещение в течение длительного времени. Зарядка аккумулятора выполняется через разъем USB-C всего за 4,5 ч.

      Продуманный поворотный крючок с эргономичным корпусом и магнитом

      Продуманный поворотный крючок с эргономичным корпусом и магнитом

      Созданная с учетом потребностей пользователя эргономичная ручка с нескользящим покрытием обеспечивает надежный хват устройства. Если для работы вам нужны свободные руки, можно надежно закрепить фонарь с помощью вращающегося на 360° выдвижного крючка и мощного магнита. Кнопка включения расположена на задней стороне, чтобы при включении свет не был направлен прямо в глаза.

      Ударопрочность, защита от попадания влаги и растворителей (IP65/IK07)

      Ударопрочность, защита от попадания влаги и растворителей (IP65/IK07)

      Мы знаем, что дополнительная защита требуется даже при самом бережном обращении, поэтому Philips Xperion 6000 Pillar специально разработан для работы в сложных условиях, имеет класс защиты от ударов IK07 и степень защиты от воды IP65, и изготовлен из материалов, устойчивых к воздействию химикатов и растворителей, применяемых в мастерских.

      Продлите гарантию до 3 лет при регистрации

      Продлите гарантию до 3 лет при регистрации

      Получите стандартную 2-летнюю гарантию Philips и 1 дополнительный год1

      Интеллектуальные решения для зарядки и поиска вашего устройства

      Интеллектуальные решения для зарядки и поиска вашего устройства

      Больше не беспокойтесь о потере вашего устройства. Вы сможете легко найти его с помощью функции Find My Device. Используйте пульт ДУ для активации звукового сигнала и мигающего света, чтобы определить местоположение вашего устройства. Ярко-зеленый корпус облегчает поиск устройства даже в темном помещении. Чтобы фонарь всегда был под рукой и готов к работе, воспользуйтесь станцией Philips Dock Station. Установите ее на стол, чтобы обеспечить беспроводную зарядку фонаря.2 Чтобы узнать больше, см. Philips.com/Xperion-6000

      • Особенности изделия

        Характеристики изделия
        Складной фонарь с эргономичным дизайном
        Ожидаемые преимущества
        Созданы с учетом ваших потребностей

      • Описание продукта

        Свободные руки
        Поворотный крючок, мощный магнит
        Крючок
        Поворот на 360°
        Класс ударопрочности (IK)
        IK07
        Магнит
        2 магнита
        Материалы и отделка
        Надежная ручка из прочного ABS-пластика и резины
        Использовать при температуре
        От -10 °C до 40 °C
        Линейка продукции
        Xperion 6000
        Технология
        Светодиод COB
        УФ-детектор утечки
        нет
        Степень защиты корпуса (IP)
        IP65
        Устойчивость к воздействию:
        Смазка, масло, растворители

      • Световые характеристики

        Угол освещения
        100°  градусов
        Цветовая температура
        6000  K
        Световой поток (точечный луч)
        180 люмен
        Световой поток (экорежим)
        250 люмен
        Угол луча (точечный луч)
        15 °
        Световой поток (форсированный режим)
        500 люмен

      • Электрические характеристики

        напряжение
        3,7  В
        Источник питания
        Аккумулятор
        Емкость аккумулятора
        4400  mAh
        Время работы аккумулятора (форсированный режим)
        До 4,5 часов
        Время работы аккумулятора (Eco)
        до 10 часов
        Тип элемента питания
        Литиевый аккумулятор
        Тип вилки питания
        Евровилка
        Тип кабеля для зарядки
        USB-C
        Время зарядки батареи
        До 4,5 часов
        мощность в ваттах
        5 Вт
        Время работы от аккумулятора (точечный луч)
        До 12 часов

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        X60PILLX1
        Код для заказа
        01469631

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8719018014696
        EAN3
        8719018014702

      • Информация об упакованном продукте

        Длина
        5.2  см
        Высота
        23  см
        Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
        6
        Вес (с элементами питания)
        412  г
        Длина кабеля
        Кабель USB 100 см, адаптер 5 В/1 А

      • Информация об упаковке

        Длина
        25  см
        Ширина
        17  см
        Высота
        18  см

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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