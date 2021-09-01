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Xperion 6000

Pocket

X60POCKX1
  • Созданы с учетом ваших потребностей Созданы с учетом ваших потребностей Созданы с учетом ваших потребностей
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    Xperion 6000 Pocket

    X60POCKX1

    Созданы с учетом ваших потребностей

    Компактный и мощный фонарь Philips Xperion 6000 Pocket, оснащенный гибкой трубкой 25 см, идеально подходит для труднодоступных мест, создавая точный луч света 100 лм. Оцените интенсивность 150 лм (экорежим) и 300 лм (форсированный режим) при выборе широкого угла освещения. Узнать обо всех преимуществах

    Xperion 6000 Pocket

    Созданы с учетом ваших потребностей

    Компактный и мощный фонарь Philips Xperion 6000 Pocket, оснащенный гибкой трубкой 25 см, идеально подходит для труднодоступных мест, создавая точный луч света 100 лм. Оцените интенсивность 150 лм (экорежим) и 300 лм (форсированный режим) при выборе широкого угла освещения. Узнать обо всех преимуществах

    Созданы с учетом ваших потребностей

    Компактный и мощный фонарь Philips Xperion 6000 Pocket, оснащенный гибкой трубкой 25 см, идеально подходит для труднодоступных мест, создавая точный луч света 100 лм. Оцените интенсивность 150 лм (экорежим) и 300 лм (форсированный режим) при выборе широкого угла освещения. Узнать обо всех преимуществах

    Xperion 6000 Pocket

    Созданы с учетом ваших потребностей

    Компактный и мощный фонарь Philips Xperion 6000 Pocket, оснащенный гибкой трубкой 25 см, идеально подходит для труднодоступных мест, создавая точный луч света 100 лм. Оцените интенсивность 150 лм (экорежим) и 300 лм (форсированный режим) при выборе широкого угла освещения. Узнать обо всех преимуществах

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      Созданы с учетом ваших потребностей

      Долговечное современное освещение

      • 300 лм (Boost) / 150 лм (Eco)
      • Направленный луч 100 лм
      • Время работы: 3,5 ч (в экорежиме: 7 ч)
      • Компактный и универсальный
      Премиальный светодиодный фонарь с настройкой мощности

      Премиальный светодиодный фонарь с настройкой мощности

      Внутри мощного фонаря Xperion 6000 Pocket установлены яркие светодиодные лампы, которые обеспечивают равномерное освещение. Фонари имеет два режима с разной яркостью света: 150 лм в экорежиме и 300 лм в форсированном режиме. Этот удобный карманный фонарь также оснащен точечной лампой с яркостью 100 лм на сверхгибкой трубке, которая идеально подходит для подсветки труднодоступных мест.

      Длительное время работы в разных режимах освещения

      Длительное время работы в разных режимах освещения

      Фонари Philips Xperion 6000 Pocket всегда готовы к работе. Одной зарядки аккумулятора хватает на весь рабочий день: до 7 ч в экорежиме, до 3,5 ч в форсированном режиме и до 10 ч в режиме точечного освещения на гибкой трубке. Philips Xperion 6000 Pocket оснащен мощным литий-ионным аккумулятором, который обеспечивает яркое освещение в течение длительного времени. Зарядка аккумулятора выполняется через разъем USB-C всего за 3,5 ч.

      Точный свет с гибкой трубкой

      Точный свет с гибкой трубкой

      Philips Xperion 6000 Pocket оснащен прочной гибкой трубкой 25 см, которая позволяет направлять свет под любым углом. Благодаря компактной конструкции фонарь идеально подходит для работы в ограниченном пространстве. Просто положите фонарь Philips Xperion 6000 Pocket в карман и используйте его для самых разных задач.

      Продуманный поворотный крючок с эргономичным корпусом и магнитом

      Продуманный поворотный крючок с эргономичным корпусом и магнитом

      Созданная с учетом потребностей пользователя эргономичная ручка с нескользящим покрытием обеспечивает надежный хват устройства. Если для работы вам нужны свободные руки, можно надежно закрепить фонарь с помощью вращающегося на 360° выдвижного крючка и мощного магнита. Кнопка включения расположена на задней стороне, чтобы при включении свет не был направлен прямо в глаза.

      Ударопрочность, защита от попадания влаги и растворителей (IP65/IK07)

      Ударопрочность, защита от попадания влаги и растворителей (IP65/IK07)

      Мы знаем, что дополнительная защита требуется даже при самом бережном обращении, поэтому Philips Xperion 6000 Pocket специально разработан для работы в сложных условиях, имеет класс защиты от ударов IK07 и степень защиты от воды IP65, и изготовлен из материалов, устойчивых к воздействию химикатов и растворителей, применяемых в мастерских.

      Продлите гарантию до 3 лет при регистрации

      Продлите гарантию до 3 лет при регистрации

      Получите стандартную 2-летнюю гарантию Philips и 1 дополнительный год1

      Интеллектуальные решения для зарядки вашего устройства

      Интеллектуальные решения для зарядки вашего устройства

      Чтобы фонарь всегда был под рукой и готов к работе, воспользуйтесь станцией Philips Dock Station. Установите ее на стол, чтобы обеспечить беспроводную зарядку фонаря.2 Чтобы узнать больше, см. Philips.com/Xperion-6000

      • Особенности изделия

        Характеристики изделия
        Компактный и универсальный
        Ожидаемые преимущества
        Созданы с учетом ваших потребностей

      • Описание продукта

        Свободные руки
        Поворотный крючок, мощный магнит
        Крючок
        Поворот на 360°
        Класс ударопрочности (IK)
        IK07
        Магнит
        1 магнит
        Материалы и отделка
        Надежная ручка из прочного ABS-пластика и резины
        Использовать при температуре
        От -10 °C до 40 °C
        Линейка продукции
        Xperion 6000
        Технология
        Светодиод COB
        УФ-детектор утечки
        нет
        Степень защиты корпуса (IP)
        IP65
        Устойчивость к воздействию:
        Смазка, масло, растворители

      • Световые характеристики

        Угол освещения
        110  градусов
        Цветовая температура
        6000  K
        Угол луча (точечный луч)
        60  градусов
        Световой поток (точечный луч)
        100 люмен
        Световой поток (экорежим)
        150 люмен
        Световой поток (форсированный режим)
        300 люмен

      • Электрические характеристики

        напряжение
        3,7  В
        Источник питания
        Аккумулятор
        Емкость аккумулятора
        2000  mAh
        Время работы аккумулятора (форсированный режим)
        До 3,5 часов
        Время работы аккумулятора (Eco)
        До 7 часов
        Тип элемента питания
        Литиевый аккумулятор
        Тип вилки питания
        Евровилка
        Тип кабеля для зарядки
        USB-C
        Время зарядки батареи
        До 3,5 часов
        мощность в ваттах
        3 Вт
        Время работы от аккумулятора (точечный луч)
        до 10 часов

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        X60POCKX1
        Код для заказа
        01465831

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8719018014658
        EAN3
        8719018014665

      • Информация об упакованном продукте

        Длина
        6.5  см
        Высота
        15  см
        Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
        6
        Вес (с элементами питания)
        324  г
        Длина кабеля
        Кабель USB 100 см, адаптер 5 В/1 А

      • Информация об упаковке

        Длина
        21.5  см
        Ширина
        17  см
        Высота
        17  см

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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