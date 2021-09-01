Длительное время работы в разных режимах освещения

Фонари Philips Xperion 6000 Pocket всегда готовы к работе. Одной зарядки аккумулятора хватает на весь рабочий день: до 7 ч в экорежиме, до 3,5 ч в форсированном режиме и до 10 ч в режиме точечного освещения на гибкой трубке. Philips Xperion 6000 Pocket оснащен мощным литий-ионным аккумулятором, который обеспечивает яркое освещение в течение длительного времени. Зарядка аккумулятора выполняется через разъем USB-C всего за 3,5 ч.