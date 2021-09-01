Созданы с учетом ваших потребностей
Универсальный фонарь Philips Xperion 6000 Slim идеально подходит для узких пространств. Экорежим 250 лм и форсированный режим 500 лм, а также уникальный поворотный модуль освещения 270° обеспечат мощный луч света, когда он так необходим. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Созданы с учетом ваших потребностей
Универсальный фонарь Philips Xperion 6000 Slim идеально подходит для узких пространств. Экорежим 250 лм и форсированный режим 500 лм, а также уникальный поворотный модуль освещения 270° обеспечат мощный луч света, когда он так необходим. Узнать обо всех преимуществах
Созданы с учетом ваших потребностей
Универсальный фонарь Philips Xperion 6000 Slim идеально подходит для узких пространств. Экорежим 250 лм и форсированный режим 500 лм, а также уникальный поворотный модуль освещения 270° обеспечат мощный луч света, когда он так необходим. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Созданы с учетом ваших потребностей
Универсальный фонарь Philips Xperion 6000 Slim идеально подходит для узких пространств. Экорежим 250 лм и форсированный режим 500 лм, а также уникальный поворотный модуль освещения 270° обеспечат мощный луч света, когда он так необходим. Узнать обо всех преимуществах
Благодаря качественным светодиодам высокой яркости фонарь Philips Xperion 6000 Slim обеспечивает идеальное освещение без искажения цвета за счет широкого луча света до 250 лм в экорежиме и 500 лм в форсированном режиме. Используйте режим точечного луча с интенсивностью 150 лм, чтобы лучше видеть и замечать мельчайшие детали.
Фонари Philips Xperion 6000 Slim всегда готовы к работе. Одной зарядки аккумулятора хватает на весь рабочий день: до 7 ч в экорежиме, до 4,5 ч в форсированном режиме и до 9 ч в режиме точного луча. Philips Xperion 6000 Slim оснащен мощным литий-ионным аккумулятором, который обеспечивает яркое освещение в течение длительного времени. Зарядка аккумулятора выполняется через разъем USB-C всего за 4 ч.
Универсальный фонарь Philips Xperion 6000 Slim идеально подходит для узких пространств. Уникальный поворотный модуль освещения 270° позволяет направить свет в любое нужное место. Он имеет несколько положений, которые облегчают работу за небольшими препятствиями. Для компактного хранения фонарь можно сложить пополам.
Созданная с учетом потребностей пользователя эргономичная ручка с нескользящим покрытием обеспечивает надежный хват устройства. Если для работы вам нужны свободные руки, можно надежно закрепить фонарь с помощью вращающегося на 360° выдвижного крючка и мощного магнита. Кнопка включения расположена на задней стороне, чтобы при включении свет не был направлен прямо в глаза.
Мы знаем, что дополнительная защита требуется даже при самом бережном обращении, поэтому Philips Xperion 6000 Slim специально разработан для работы в сложных условиях, имеет класс защиты от ударов IK07 и степень защиты от воды IP54, и изготовлен из материалов, устойчивых к воздействию химикатов и растворителей, применяемых в мастерских.
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Больше не беспокойтесь о потере вашего устройства. Вы сможете легко найти его с помощью функции Find My Device. Используйте пульт ДУ для активации звукового сигнала и мигающего света, чтобы определить местоположение вашего устройства. Ярко-зеленый корпус облегчает поиск устройства даже в темном помещении. Чтобы фонарь всегда был под рукой и готов к работе, воспользуйтесь станцией Philips Dock Station. Установите ее на стол, чтобы обеспечить беспроводную зарядку фонаря.2 Чтобы узнать больше, см. Philips.com/Xperion-6000
Особенности изделия
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Световые характеристики
Электрические характеристики
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