Ключевые слова для поиска

1

Xperion 6000

Slim

X60SLIMX1
  • Созданы с учетом ваших потребностей Созданы с учетом ваших потребностей Созданы с учетом ваших потребностей
    -{discount-value}

    Xperion 6000 Slim

    X60SLIMX1

    Созданы с учетом ваших потребностей

    Универсальный фонарь Philips Xperion 6000 Slim идеально подходит для узких пространств. Экорежим 250 лм и форсированный режим 500 лм, а также уникальный поворотный модуль освещения 270° обеспечат мощный луч света, когда он так необходим. Узнать обо всех преимуществах

    Xperion 6000 Slim

    Созданы с учетом ваших потребностей

    Универсальный фонарь Philips Xperion 6000 Slim идеально подходит для узких пространств. Экорежим 250 лм и форсированный режим 500 лм, а также уникальный поворотный модуль освещения 270° обеспечат мощный луч света, когда он так необходим. Узнать обо всех преимуществах

    Созданы с учетом ваших потребностей

    Универсальный фонарь Philips Xperion 6000 Slim идеально подходит для узких пространств. Экорежим 250 лм и форсированный режим 500 лм, а также уникальный поворотный модуль освещения 270° обеспечат мощный луч света, когда он так необходим. Узнать обо всех преимуществах

    Xperion 6000 Slim

    Созданы с учетом ваших потребностей

    Универсальный фонарь Philips Xperion 6000 Slim идеально подходит для узких пространств. Экорежим 250 лм и форсированный режим 500 лм, а также уникальный поворотный модуль освещения 270° обеспечат мощный луч света, когда он так необходим. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все

      Созданы с учетом ваших потребностей

      Долговечное современное освещение

      • 500 лм (Boost) / 250 лм (Eco)
      • Направленный луч 150 лм
      • Время работы: 4,5 ч (в экорежиме: 7 ч)
      • Универсальный поворотный фонарь
      Премиальный светодиодный фонарь с настройкой мощности

      Премиальный светодиодный фонарь с настройкой мощности

      Благодаря качественным светодиодам высокой яркости фонарь Philips Xperion 6000 Slim обеспечивает идеальное освещение без искажения цвета за счет широкого луча света до 250 лм в экорежиме и 500 лм в форсированном режиме. Используйте режим точечного луча с интенсивностью 150 лм, чтобы лучше видеть и замечать мельчайшие детали.

      Длительное время работы в разных режимах освещения

      Длительное время работы в разных режимах освещения

      Фонари Philips Xperion 6000 Slim всегда готовы к работе. Одной зарядки аккумулятора хватает на весь рабочий день: до 7 ч в экорежиме, до 4,5 ч в форсированном режиме и до 9 ч в режиме точного луча. Philips Xperion 6000 Slim оснащен мощным литий-ионным аккумулятором, который обеспечивает яркое освещение в течение длительного времени. Зарядка аккумулятора выполняется через разъем USB-C всего за 4 ч.

      Точное освещение с углом поворота 270°

      Точное освещение с углом поворота 270°

      Универсальный фонарь Philips Xperion 6000 Slim идеально подходит для узких пространств. Уникальный поворотный модуль освещения 270° позволяет направить свет в любое нужное место. Он имеет несколько положений, которые облегчают работу за небольшими препятствиями. Для компактного хранения фонарь можно сложить пополам.

      Продуманный поворотный крючок с эргономичным корпусом и магнитом

      Продуманный поворотный крючок с эргономичным корпусом и магнитом

      Созданная с учетом потребностей пользователя эргономичная ручка с нескользящим покрытием обеспечивает надежный хват устройства. Если для работы вам нужны свободные руки, можно надежно закрепить фонарь с помощью вращающегося на 360° выдвижного крючка и мощного магнита. Кнопка включения расположена на задней стороне, чтобы при включении свет не был направлен прямо в глаза.

      Ударопрочность, защита от попадания влаги и растворителей (IP54/IK07)

      Ударопрочность, защита от попадания влаги и растворителей (IP54/IK07)

      Мы знаем, что дополнительная защита требуется даже при самом бережном обращении, поэтому Philips Xperion 6000 Slim специально разработан для работы в сложных условиях, имеет класс защиты от ударов IK07 и степень защиты от воды IP54, и изготовлен из материалов, устойчивых к воздействию химикатов и растворителей, применяемых в мастерских.

      Продлите гарантию до 3 лет при регистрации

      Продлите гарантию до 3 лет при регистрации

      Получите стандартную 2-летнюю гарантию Philips и 1 дополнительный год1

      Интеллектуальные решения для зарядки и поиска вашего устройства

      Интеллектуальные решения для зарядки и поиска вашего устройства

      Больше не беспокойтесь о потере вашего устройства. Вы сможете легко найти его с помощью функции Find My Device. Используйте пульт ДУ для активации звукового сигнала и мигающего света, чтобы определить местоположение вашего устройства. Ярко-зеленый корпус облегчает поиск устройства даже в темном помещении. Чтобы фонарь всегда был под рукой и готов к работе, воспользуйтесь станцией Philips Dock Station. Установите ее на стол, чтобы обеспечить беспроводную зарядку фонаря.2 Чтобы узнать больше, см. Philips.com/Xperion-6000

      • Особенности изделия

        Характеристики изделия
        Универсальный поворотный фонарь
        Ожидаемые преимущества
        Созданы с учетом ваших потребностей

      • Описание продукта

        Свободные руки
        Поворотный крючок, мощный магнит
        Крючок
        Поворот на 360°
        Класс ударопрочности (IK)
        IK07
        Магнит
        2 магнита
        Материалы и отделка
        Надежная ручка из прочного ABS-пластика и резины
        Использовать при температуре
        От -10 °C до 40 °C
        Линейка продукции
        Xperion 6000
        Технология
        Светодиод COB
        УФ-детектор утечки
        нет
        Степень защиты корпуса (IP)
        IP54
        Устойчивость к воздействию:
        Смазка, масло, растворители

      • Световые характеристики

        Угол освещения
        100  градусов
        Цветовая температура
        6000  K
        Световой поток (точечный луч)
        180 люмен
        Световой поток (экорежим)
        250 люмен
        Угол луча (точечный луч)
        15 °
        Световой поток (форсированный режим)
        500 люмен

      • Электрические характеристики

        напряжение
        3,7  В
        Источник питания
        Аккумулятор
        Емкость аккумулятора
        2600  mAh
        Время работы аккумулятора (форсированный режим)
        До 4,5 часов
        Время работы аккумулятора (Eco)
        До 7 часов
        Тип элемента питания
        Литиевый аккумулятор
        Тип вилки питания
        Штекер ЕС (не входит в комплект для Великобритании)
        Тип кабеля для зарядки
        USB-C
        Время зарядки батареи
        До 4 часов
        мощность в ваттах
        5 Вт
        Время работы от аккумулятора (точечный луч)
        До 9 часов

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        X60SLIMX1
        Код для заказа
        01467231

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8719018014672
        EAN3
        8719018014689

      • Информация об упакованном продукте

        Длина
        5.2  см
        Высота
        17.5  см
        Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
        6
        Вес (с элементами питания)
        334  г
        Длина кабеля
        Кабель USB 100 см, адаптер 5 В/1 А

      • Информация об упаковке

        Длина
        19.5  см
        Ширина
        16.5  см
        Высота
        18  см

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          • 1 Можно получить на веб-странице расширенной гарантии Philips
          • 2 Совместимость с Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Slim и Pocket
          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2023. Все права защищены.

          Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.