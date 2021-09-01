Созданы с учетом ваших потребностей
Наш премиальный фонарь Philips Xperion 6000 UV Pillar универсален и предлагает несколько мощных источников света, УФ-свет, высокий CRI и долговечный аккумулятор. Легко находите свой фонарь с помощью функции Find My Device. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Созданы с учетом ваших потребностей
Наш премиальный фонарь Philips Xperion 6000 UV Pillar универсален и предлагает несколько мощных источников света, УФ-свет, высокий CRI и долговечный аккумулятор. Легко находите свой фонарь с помощью функции Find My Device. Узнать обо всех преимуществах
Созданы с учетом ваших потребностей
Наш премиальный фонарь Philips Xperion 6000 UV Pillar универсален и предлагает несколько мощных источников света, УФ-свет, высокий CRI и долговечный аккумулятор. Легко находите свой фонарь с помощью функции Find My Device. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Созданы с учетом ваших потребностей
Наш премиальный фонарь Philips Xperion 6000 UV Pillar универсален и предлагает несколько мощных источников света, УФ-свет, высокий CRI и долговечный аккумулятор. Легко находите свой фонарь с помощью функции Find My Device. Узнать обо всех преимуществах
Светодиодный фонарь премиум-класса с однородным светом обладает 100-процентной надежностью и идеально подходит для различных задач. Он облегчает осмотр при недостатке освещения, позволяя легко выявлять изменения цвета и поврежденные компоненты. Philips Xperion 6000 UV Pillar — это высококачественный и надежный фонарь для всех видов диагностических и ремонтных работ.
Рабочий фонарь премиум-класса оснащен дополнительной ультрафиолетовой лампой, которая поможет вам легко обнаружить утечки. Направьте ультрафиолетовый свет на любую область, чтобы определить наличие утечки. Philips Xperion 6000 UV Pillar — это полнофункциональное решение для освещения.
Чем выше индекс цветопередачи (CRI3), тем проще будет выполнить быстрый и точный осмотр кузова автомобиля. Вы сможете оценить качество покраски, полировки, очистки или подготовки, как будто автомобиль стоит на улице в яркий солнечный день. Лампы с низким показателем CRI искажают некоторые цвета, в то время как источники света с CRI>90 позволяют легко замечать несовпадение оттенков, например царапины на краске.
Фонари Philips Xperion 6000 UV Pillar всегда готовы к работе. Одной зарядки аккумулятора хватает на весь рабочий день: до 10 ч в экорежиме, до 4,5 ч в форсированном режиме и до 12 ч в режиме точного луча. Philips Xperion 6000 UV Pillar оснащен мощным литий-ионным аккумулятором, который обеспечивает яркое освещение в течение длительного времени. Зарядка аккумулятора выполняется через разъем USB-C всего за 4,5 ч.
Созданная с учетом потребностей пользователя эргономичная ручка с нескользящим покрытием обеспечивает надежный хват устройства. Если для работы вам нужны свободные руки, можно надежно закрепить фонарь с помощью вращающегося на 360° выдвижного крючка и мощного магнита. Кнопка включения расположена на задней стороне, чтобы при включении свет не был направлен прямо в глаза.
Больше не беспокойтесь о потере вашего устройства. Вы сможете легко найти его с помощью функции Find My Device. Используйте пульт ДУ для активации звукового сигнала и мигающего света, чтобы определить местоположение вашего устройства. Ярко-зеленый корпус облегчает поиск устройства даже в темном помещении.
Мы знаем, что дополнительная защита требуется даже при самом бережном обращении, поэтому Philips Xperion 6000 UV Pillar специально разработан для работы в сложных условиях, имеет класс защиты от ударов IK07 и степень защиты от воды IP65, и изготовлен из материалов, устойчивых к воздействию химикатов и растворителей, применяемых в мастерских.
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Чтобы фонарь всегда был под рукой и готов к работе, воспользуйтесь станцией Philips Dock Station. Установите ее на стол, чтобы обеспечить беспроводную зарядку фонаря2. Чтобы узнать больше, см. Philips.com/Xperion-6000
Особенности изделия
Описание продукта
Световые характеристики
Электрические характеристики
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