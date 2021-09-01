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  • Высокая мощность всасывания благодаря мощному мотору Высокая мощность всасывания благодаря мощному мотору Высокая мощность всасывания благодаря мощному мотору

    2000 Series Безмешковый пылесос

    XB2123/08

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    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Высокая мощность всасывания благодаря мощному мотору

    Тщательная уборка и простое обслуживание с безмешковым пылесосом Philips 2000 Series. Оцените стабильно эффективную уборку с технологией PowerCyclone 4 и универсальной насадкой для любых напольных покрытий.

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    2000 Series Безмешковый пылесос

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    Высокая мощность всасывания благодаря мощному мотору

    Прочная и надежная конструкция

    • 850 Вт
    • PowerCyclone 4
    • Фильтр Super Clean Air
    Мотор 850 Вт для высокой мощности всасывания

    Мотор 850 Вт для высокой мощности всасывания

    Мотор высокой мощности 850 Вт обеспечивает мощное всасывание для эффективной уборки.

    Собирает 99,9 % пыли* для оптимальных результатов очистки

    Собирает 99,9 % пыли* для оптимальных результатов очистки

    Универсальная насадка и высокая мощность всасывания обеспечат сбор 99,9 % мелкой пыли*.

    PowerCyclone 4 поддерживает высокую эффективность надолго

    PowerCyclone 4 поддерживает высокую эффективность надолго

    Технология PowerCyclone 4 ускоряет поток воздуха в цилиндрической камере для отделения пыли от воздуха, а также поддержания стабильно высокой мощности.

    Универсальная насадка для тщательной очистки

    Универсальная насадка для тщательной очистки

    Универсальную насадку можно легко установить с помощью педали и очищать с ее помощью жестких напольных покрытий и ковров.

    Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой

    Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой

    Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой — теперь вы сможете забыть о клубах пыли при его опустошении.

    Компактность и небольшой вес для удобной переноски

    Компактность и небольшой вес для удобной переноски

    Компактный и легкий дизайн позволяют с удобством хранить и переносить пылесос.

    Хранение аксессуаров в корпусе: удобно, всегда под рукой

    Хранение аксессуаров в корпусе: удобно, всегда под рукой

    Щелевая насадка хранится в корпусе пылесоса, и ее легко достать, когда она вам понадобится.

    Система фильтрации Super Clean Air удерживает > 99 %** частиц

    Система фильтрации Super Clean Air удерживает > 99 %** частиц

    Система фильтрации Super Clean Air удерживает >99 %** мелких частиц пыли, обеспечивая чистоту воздуха в вашем доме.

    Разработано и спроектировано в Нидерландах

    Разработано и спроектировано в Нидерландах, бесплатная 2-летняя гарантия. Зарегистрируйте пылесос на нашем сайте!

    • Насадки и аксессуары

      Стандартная насадка
      Универсальная насадка
      Аксессуары в комплекте
      Щелевая насадка

    • Совместимость

      Подходящий фильтр
      XV1220

    • Дизайн

      Цвет
      Темно-синий, персиковый

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (ДхШхВ)
      408 x 265 x 239  mm
      Вес изделия
      4  kg

    • Экологическая безопасность

      Упаковка
      > 90 % переработанных материалов
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Производительность

      Входная мощность (IEC)
      750  W
      Уровень интенсивности звука
      77  dB
      Входная мощность (макс)
      850  W

    • Фильтрация

      Емкость пылесборника
      1,3  l
      Выходной фильтр
      Фильтр Super Clean Air
      Фильтр защиты электродвигателя
      Моющийся фильтр

    • Удобство использования

      Соединительная деталь трубки
      Коническое
      Радиус действия
      8,8  m
      Ручка для переноски
      Спереди
      Тип трубки
      Металлическая телескопическая трубка из двух частей
      Длина шнура
      6  m
      Тип колес
      Пластик

    Badge-D2C

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    • Собирает 99,9 % пыли при уборке жестких напольных покрытий с щелями (IEC62885-2).
    • * Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны EPA12.
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