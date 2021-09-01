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  • Высокая мощность всасывания благодаря мощному мотору Высокая мощность всасывания благодаря мощному мотору Высокая мощность всасывания благодаря мощному мотору

    2000 Series Безмешковый пылесос

    XB2142/08

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    Высокая мощность всасывания благодаря мощному мотору

    Тщательная уборка и простое обслуживание с безмешковым пылесосом Philips 2000 Series. Оцените стабильно эффективную уборку с технологией PowerCyclone 4 и универсальной насадкой для любых напольных покрытий.

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    2000 Series Безмешковый пылесос

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    Высокая мощность всасывания благодаря мощному мотору

    Прочная и надежная конструкция

    • 850 Вт
    • PowerCyclone 4
    • Фильтр Super Clean Air
    • Насадка для мебели
    Мотор 850 Вт для высокой мощности всасывания

    Мотор 850 Вт для высокой мощности всасывания

    Мотор высокой мощности 850 Вт обеспечивает мощное всасывание для эффективной уборки.

    Собирает 99,9 % пыли* для оптимальных результатов очистки

    Собирает 99,9 % пыли* для оптимальных результатов очистки

    Универсальная насадка и высокая мощность всасывания обеспечат сбор 99,9 % мелкой пыли*.

    PowerCyclone 4 поддерживает высокую эффективность надолго

    PowerCyclone 4 поддерживает высокую эффективность надолго

    Технология PowerCyclone 4 ускоряет поток воздуха в цилиндрической камере для отделения пыли от воздуха, а также поддержания стабильно высокой мощности.

    Универсальная насадка для тщательной очистки

    Универсальная насадка для тщательной очистки

    Универсальную насадку можно легко установить с помощью педали и очищать с ее помощью жестких напольных покрытий и ковров.

    Насадка для мебели подойдет для уборки шерсти животных с диванов и подушек

    Насадка для мебели подойдет для уборки шерсти животных с диванов и подушек

    Насадка для мебели обеспечит оптимальную очистку мягкой мебели, например подушек, диванов и кресел, и удалит с них шерсть домашних питомцев.

    Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой

    Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой

    Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой — теперь вы сможете забыть о клубах пыли при его опустошении.

    Компактность и небольшой вес для удобной переноски

    Компактность и небольшой вес для удобной переноски

    Компактный и легкий дизайн позволяют с удобством хранить и переносить пылесос.

    Хранение аксессуаров в корпусе: удобно, всегда под рукой

    Хранение аксессуаров в корпусе: удобно, всегда под рукой

    Щелевая насадка хранится в корпусе пылесоса, и ее легко достать, когда она вам понадобится.

    Система фильтрации Super Clean Air удерживает > 99 %** частиц

    Система фильтрации Super Clean Air удерживает > 99 %** частиц

    Система фильтрации Super Clean Air удерживает >99 %** мелких частиц пыли, обеспечивая чистоту воздуха в вашем доме.

    Разработано и спроектировано в Нидерландах

    Разработано и спроектировано в Нидерландах, бесплатная 2-летняя гарантия. Зарегистрируйте пылесос на нашем сайте!

    • Насадки и аксессуары

      Стандартная насадка
      Универсальная насадка
      Аксессуары в комплекте
      Щелевая насадка
      Дополнительная насадка
      Насадка для мебели

    • Совместимость

      Подходящий фильтр
      XV1220

    • Дизайн

      Цвет
      Арктический белый, персиковый

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (ДхШхВ)
      408 x 265 x 239  mm
      Вес изделия
      4  kg

    • Экологическая безопасность

      Упаковка
      > 90 % переработанных материалов
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Производительность

      Входная мощность (IEC)
      750  W
      Уровень интенсивности звука
      77  dB
      Входная мощность (макс)
      850  W

    • Фильтрация

      Емкость пылесборника
      1,3  l
      Выходной фильтр
      Фильтр Super Clean Air
      Фильтр защиты электродвигателя
      Моющийся фильтр

    • Удобство использования

      Соединительная деталь трубки
      Коническое
      Радиус действия
      8,8  m
      Ручка для переноски
      Спереди
      Тип трубки
      Металлическая телескопическая трубка из двух частей
      Длина шнура
      6  m
      Тип колес
      Пластик

    Badge-D2C

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    • Собирает 99,9 % пыли при уборке жестких напольных покрытий с щелями (IEC62885-2).
    • * Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны EPA12.
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