Для устранения этой проблемы рекомендуем чаще подносить трубку пылесоса к металлическим предметам, находящимся в помещении (например, к ножке стола или стула, к батарее отопления и пр.) для снятия статического заряда.

Также рекомендуется повысить влажность воздуха, разместив в комнате сосуды с водой. Например, можно наполнить водой контейнеры и закрепить их на батарее отопления или поместить рядом с батареей чаши с водой.

Если указанные выше меры не помогли устранить проблему, обратитесь в центр поддержки потребителей Philips.