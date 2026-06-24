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Служба поддержки Philips

При использовании пылесоса Philips ощущаются удары статического электричества.

Опубликован в 24 June 2026

Если при использовании пылесоса Philips ощущаются удары статического электричества, нет причины для беспокойства. Узнайте, что может послужить этому причиной и как этого избежать.

Во время уборки, особенно в помещениях с низкой влажностью, пылесос накапливает электростатический заряд. В результате при прикосновении к трубке или другим стальным деталям пылесоса ощущаются небольшие удары статического электричества. Эти удары током не опасны для человека и не повреждают прибор.

Для устранения этой проблемы рекомендуем чаще подносить трубку пылесоса к металлическим предметам, находящимся в помещении (например, к ножке стола или стула, к батарее отопления и пр.) для снятия статического заряда.

Также рекомендуется повысить влажность воздуха, разместив в комнате сосуды с водой. Например, можно наполнить водой контейнеры и закрепить их на батарее отопления или поместить рядом с батареей чаши с водой.

Если указанные выше меры не помогли устранить проблему, обратитесь в центр поддержки потребителей Philips.

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