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Пылесос Philips не включается

Если пылесос Philips не включается, скорее всего, это можно легко исправить. В этой статье вы узнаете, как самостоятельно решить эту проблему.

Пылесос Philips не подключен к электросети

Если устройство не подключено к электросети, подключите его.

Кнопка включения/выключения не нажата должным образом

Важно полностью нажимать на кнопку включения/выключения.

Если не нажать на кнопку включения/выключения пылесоса Philips должным образом, то он не включится.

Закончился заряд батарей в пульте ДУ

Проверьте, включается ли пылесос Philips без использования пульта ДУ при нажатии на кнопку включения/выключения на самом устройстве. Если это так, значит, элементы питания в пульте ДУ разряжены. Применимо только к пылесосам с ИК-пультами дистанционного управления.

В таком случае замените элементы питания, чтобы решить проблему.

Примечание.

Если ни один из предыдущих вариантов вам не подходит, возможно, проблема вызвана технической неисправностью пылесоса Philips.
В этом случае рекомендуем связаться с нами для получения дальнейшей помощи.

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