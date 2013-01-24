Если устройство не подключено к электросети, подключите его.
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Если пылесос Philips не включается, скорее всего, это можно легко исправить. В этой статье вы узнаете, как самостоятельно решить эту проблему.
Если устройство не подключено к электросети, подключите его.
Важно полностью нажимать на кнопку включения/выключения.
Если не нажать на кнопку включения/выключения пылесоса Philips должным образом, то он не включится.
Проверьте, включается ли пылесос Philips без использования пульта ДУ при нажатии на кнопку включения/выключения на самом устройстве. Если это так, значит, элементы питания в пульте ДУ разряжены. Применимо только к пылесосам с ИК-пультами дистанционного управления.
В таком случае замените элементы питания, чтобы решить проблему.
Примечание.
Если ни один из предыдущих вариантов вам не подходит, возможно, проблема вызвана технической неисправностью пылесоса Philips.
В этом случае рекомендуем связаться с нами для получения дальнейшей помощи.