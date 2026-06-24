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Служба поддержки Philips

Волосы запутались вокруг горячей щетки стайлера Philips

Опубликован в 24 June 2026

Если ваши волосы запутались в горячей щетке стайлера Philips, следуйте нашим советам для самостоятельного решения проблемы.

Перед укладкой волос с помощью горячей щетки стайлера Philips убедитесь, что вы должным образом расчесали волосы и распутали их.

При укладке волос с помощью горячей щетки стайлера для волос Philips убедитесь, что вы поворачивается щетку только в одном направлении. Удерживайте ее в этом положении в течение 10–15 секунд для наилучшего результата.

Если эти рекомендации не помогли, и волосы по-прежнему запутываются в горячей щетке стайлера, обратитесь к нам за помощью.

Correct way of using the Philips Multistyler Hot Brush
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