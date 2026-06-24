Перед укладкой волос с помощью горячей щетки стайлера Philips убедитесь, что вы должным образом расчесали волосы и распутали их.
Если ваши волосы запутались в горячей щетке стайлера Philips, следуйте нашим советам для самостоятельного решения проблемы.
Перед укладкой волос с помощью горячей щетки стайлера Philips убедитесь, что вы должным образом расчесали волосы и распутали их.
При укладке волос с помощью горячей щетки стайлера для волос Philips убедитесь, что вы поворачивается щетку только в одном направлении. Удерживайте ее в этом положении в течение 10–15 секунд для наилучшего результата.
Если эти рекомендации не помогли, и волосы по-прежнему запутываются в горячей щетке стайлера, обратитесь к нам за помощью.
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