При укладке волос с помощью горячей щетки стайлера для волос Philips убедитесь, что вы поворачивается щетку только в одном направлении. Удерживайте ее в этом положении в течение 10–15 секунд для наилучшего результата.

Если эти рекомендации не помогли, и волосы по-прежнему запутываются в горячей щетке стайлера, обратитесь к нам за помощью.