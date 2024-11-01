Если пылесос Philips не собирает грязь должным образом, возможно, произошел засор шланга, трубки или насадки. Кроме того, на щетку могли намотаться волосы, что также приводит к снижению мощности всасывания, поскольку в устройство не попадает достаточное количество воздуха.

Убедитесь, что вышеперечисленные детали не заблокированы. Удалите любые загрязнения, препятствующие прохождению воздуха. Инструкции по очистке могут различаться для каждой модели устройства, поэтому подробные сведения см. в своей инструкции по эксплуатации.