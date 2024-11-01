Ваш мешковый пылесос Philips оснащен двумя фильтрами: фильтром защиты электродвигателя и выходным фильтром.

Фильтр защиты электродвигателя можно мыть, и его нужно очищать раз в 4–6 недель или каждый раз при замене мешка для пыли на новый. Рекомендуется заменять этот фильтр на новый раз в год. Выходной фильтр нельзя мыть, и его достаточно просто заменять на новый раз в год.

Очистка фильтра защиты электродвигателя:

Фильтр защиты двигателя расположен за мешком для пыли. Для доступа к этому фильтру снимите держатель мешка для пыли вместе с самим мешком для пыли. Для очистки фильтра выполните следующие действия:

Извлеките корпус фильтра и сам губчатый фильтр из прибора (рис. A1). Снимите моющийся губчатый фильтр с корпуса (рис. A2). Аккуратно постучите губчатым фильтром над мусорной корзиной, чтобы стряхнуть с него грязь, после чего бережно промойте его, чтобы удалить остатки грязи, скопившиеся внутри. Сосредоточьтесь на удалении грязи с участков, где ее особенно много, однако не стоит сильно тереть поверхность фильтра, иначе вы можете повредить его волокна. Промывайте фильтр проточной водой, пока вода после прохождения через фильтр не будет чистой (рис. A3). Оставьте губчатый фильтр сохнуть на 24 часа (рис. A4). Соберите детали (рис. A5 и A6).

Замена выходного фильтра:

Выходной фильтр расположен в задней части (или в нижней части) пылесоса Philips за съемной решеткой. Этот фильтр не следует мыть или очищать. Для оптимальной работы мы настоятельно рекомендуем выполнять замену выходного фильтра раз в год (рис. B).

Если у вас остались вопросы после прочтения этой статьи, свяжитесь с нами для получения помощи по адресу http://www.philips.com/support.