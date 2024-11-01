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Служба поддержки Philips

Как выполнять очистку фильтра пылесоса Philips?

Опубликован в 20 января 2025 года

Узнайте, как регулярно очищать фильтры пылесоса Philips и обеспечивать оптимальную эффективность уборки, в статье ниже.

Ваш мешковый пылесос Philips оснащен двумя фильтрами: фильтром защиты электродвигателя и выходным фильтром. 

 

Фильтр защиты электродвигателя можно мыть, и его нужно очищать раз в 4–6 недель или каждый раз при замене мешка для пыли на новый. Рекомендуется заменять этот фильтр на новый раз в год. Выходной фильтр нельзя мыть, и его достаточно просто заменять на новый раз в год.

 

Очистка фильтра защиты электродвигателя:

Фильтр защиты двигателя расположен за мешком для пыли. Для доступа к этому фильтру снимите держатель мешка для пыли вместе с самим мешком для пыли. Для очистки фильтра выполните следующие действия:

  1. Извлеките корпус фильтра и сам губчатый фильтр из прибора (рис. A1).
  2. Снимите моющийся губчатый фильтр с корпуса (рис. A2).
  3. Аккуратно постучите губчатым фильтром над мусорной корзиной, чтобы стряхнуть с него грязь, после чего бережно промойте его, чтобы удалить остатки грязи, скопившиеся внутри. Сосредоточьтесь на удалении грязи с участков, где ее особенно много, однако не стоит сильно тереть поверхность фильтра, иначе вы можете повредить его волокна. Промывайте фильтр проточной водой, пока вода после прохождения через фильтр не будет чистой (рис. A3).
  4. Оставьте губчатый фильтр сохнуть на 24 часа (рис. A4). 
  5. Соберите детали (рис. A5 и A6).

 

Замена выходного фильтра:

Выходной фильтр расположен в задней части (или в нижней части) пылесоса Philips за съемной решеткой. Этот фильтр не следует мыть или очищать. Для оптимальной работы мы настоятельно рекомендуем выполнять замену выходного фильтра раз в год (рис. B).

 

Если у вас остались вопросы после прочтения этой статьи, свяжитесь с нами для получения помощи по адресу http://www.philips.com/support.

Очистка фильтров пылесоса с мешком для пыли

Ваш безмешковый пылесос Philips оснащен двумя фильтрами: фильтром защиты электродвигателя и выходным фильтром. Фильтр защиты электродвигателя можно мыть, и он подлежит регулярной очистке. Выходной фильтр нельзя мыть, и его достаточно просто заменять на новый раз в год.

 

Очистка фильтра защиты электродвигателя:

Фильтр защиты двигателя, как правило, расположен в пылесборнике или за ним. Чтобы очистить этот фильтр, следуйте представленным ниже инструкциям и/или посмотрите наше видео ниже:

  1. Извлеките фильтр из прибора (рис. A1).
  2. Снимите губчатый фильтр с корпуса (рис. A2).
  3. Промойте обе детали для удаления грязи. Сосредоточьтесь на удалении грязи с участков, где ее особенно много, однако не стоит сильно тереть поверхность фильтра, иначе вы можете повредить его волокна. Промывайте оба компонента проточной водой, пока вода после прохождения через фильтр не будет чистой (рис. A3).

 

  1. Выжмите губчатый фильтр, чтобы удалить из него излишки воды (рис. A4).
  2. Оставьте оба компонента фильтра сохнуть на 24 часа (рис. A5).
  3. Соберите детали (рис. A6–A8).

Примечание. Для оптимальной работы фильтр защиты электродвигателя следует очищать раз в 6 недель и заменять раз в год. 

 

Замена выходного фильтра:

Выходной фильтр расположен в задней части (или в нижней части) пылесоса Philips за съемной решеткой. Этот фильтр не подлежит очистке, и его не следует мыть. Для оптимальной работы мы настоятельно рекомендуем выполнять замену выходного фильтра раз в год (рис. B).

Очистка фильтра безмешкового пылесоса
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