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  • Широкие возможности подключения и управления Широкие возможности подключения и управления Широкие возможности подключения и управления

    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

    28HFL5010T/12

    Широкие возможности подключения и управления

    Оцените неоспоримые преимущества этого гостиничного телевизора с низким энергопотреблением: широкие возможности подключения, интерактивные информационные страницы отеля, а также низкая стоимость владения благодаря функции удаленной настройки и управления.

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    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

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    Широкие возможности подключения и управления

    незабываемые впечатления для ваших гостей

    • 28" MediaSuite
    • светодиодный
    • DVB-T2/T/C, IP-телевидение
    Функция SmartInstall для простой удаленной настройки и обслуживания

    Функция SmartInstall для простой удаленной настройки и обслуживания

    Функция SmartInstall позволяет легко выполнить настройку и обслуживание телевизоров. Простое интернет-приложение разработано для удаленной конфигурации телевизоров, а значит, вы сэкономите время и не будете беспокоить постояльцев. SmartInstall справится с любой задачей — будь то обновление информационных страниц отеля или установка новых каналов.

    SmartInfo для доступа к интерактивным информационным страницам отеля

    SmartInfo для доступа к интерактивным информационным страницам отеля

    Функция SmartInfo позволяет разместить сведения об отеле или городе. У ваших постояльцев будет доступ к этой интерактивной веб-странице отеля, даже если телевизор не подключен к сетям интранет или Интернет. Информацию можно регулярно менять, поддерживая актуальность сведений об отеле для гостей.

    Передавайте фильмы и музыку на телевизор с помощью Miracast и DirectShare

    Передавайте фильмы и музыку на телевизор с помощью Miracast и DirectShare

    Защищенная система передачи данных позволит вашим гостям наслаждаться контентом с мобильных устройств на большом экране телевизора в беспроводном режиме — легко и без хлопот. Благодаря универсальности системы телевизоры поддерживают устройства на базе iOS и Android, и этот список постоянно дополняется. Фотографии, фильмы, музыка — все это можно передавать на телевизор при помощи Miracast и DirectShare!

    Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

    Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

    MyChoice — это простой и недорогой способ преложить вашим постояльцам лучшие телеканалы. Через эту систему можно также подключать дополнительные платные каналы, что позволит вам возместить затраты на приобретение телевизоров.

    Светодиодный LED TV: невероятная контрастность изображения

    Благодаря LED-подсветке уровень энергопотребления снижается, а показатели яркости изображения, контрастности и цветопередачи улучшаются.

    Приложения Smart TV со специальными службами для гостиниц

    Список разнообразных приложений Philips Smart TV постоянно пополняется — пользователи могут воспользоваться YouTube, социальными сетями и многим другим. Специализированная версия разработана для использования в гостиницах и содержит ряд дополнительных преимуществ, например гарантирует удаление данных гостя после работы с приложением, а также защиту от нежелательного или опасного контента.

    Система AppControl позволяет с легкостью добавлять, сортировать и удалять приложения

    Благодаря AppControl у ваших гостей всегда будет доступ к нужным ТВ-приложениям, а вы сможете добавлять, удалять и сортировать все приложения в любом порядке. Кроме того, система позволяет копировать настройки на другой телевизор, быстро создавать профили и вносить изменения. Для стандартных номеров и номеров люкс можно настроить доступ к видеоприложениям с различными требованиями к скорости подключения. Ваши гости останутся довольны!

    Встроенная система IP-телевидения для оптимальной настройки интерактивных служб

    Меньше затрат и хлопот. С нашими новыми телевизорами Smart TV вы можете организовать информационно-развлекательную систему гостиницы непосредственно на телевизоре. Интерактивные каналы, видео по запросу, интерактивные гостиничные меню и информация, а также системы онлайн-заказов — все это возможно без дополнительной внешней приставки. Помимо передачи контента по коаксиальным телевизионным кабелям теперь вы также можете использовать интернет-сеть для трансляции телеканалов или видео по запросу непосредственно на ТВ. Организовать специализированный портал по вашим требованиям можно через нашу партнерскую сеть.

    Встроенный модуль Wi-Fi для беспроводного подключения Smart TV

    Встроенный модуль Wi-Fi в вашем телевизоре Philips Smart TV открывает беспроводной доступ в мир разнообразного контента.

    Протокол Serial Xpress для интерактивных систем

    Через протокол Serial Xpress ТВ можно подключить к внешним декодерам и телеприставкам основных поставщиков интерактивных систем.

    Часы на экране телевизора — дополнительное удобство для ваших гостей

    С помощью экранных часов ваши гости всегда смогут узнать точное время. Достаточно нажать одну кнопку, и они отобразятся на экране телевизора. Дополнительные плюсы — улучшенная различимость и низкое энергопотребление.

    Низкое энергопотребление

    Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

    • Изображение/дисплей

      Формат изображения
      16:9
      Размер экрана по диагонали (в дюймах)
      28  (дюймы)
      Размер экрана по диагонали (метрич.)
      70  см
      Дисплей
      Светодиодный HD-телевизор
      Разрешение панели
      1366 x 768р
      Яркость
      310  кд/м²
      Улучшение изображения
      • Perfect Motion Rate (PMR) 200 Гц
      • Pixel Plus HD
      Угол просмотра
      178º (Г) / 178º (В)

    • Тюнер/прием/передача

      Цифровое ТВ
      DVB-T/T2/C
      Воспроизведение видео
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM
      Аналоговое телевидение
      PAL
      Воспроизведение через IP
      • Мультивещание
      • Unicast

    • Особенности

      Удобство использования
      • Стиль изображения
      • Стиль звука
      Цифровые сервисы
      • Электронный гид телепередач на 8 дней
      • Сейчас и далее
      • MHEG
      • Телетекст
      • HbbTV
      Внешние элементы управления
      Переключатель питания (боковая панель)

    • Специальные гостиничные функции

      Гостиничный режим
      • Внешняя блокировка управления
      • Блокировка меню
      • Блокировка меню установки
      • Ограничение громкости
      Режим ограничения для особых учреждений
      • Режима повышенной безопасности
      • TXT/MHEG/USB/электронный гид телепередач/блокировка субтитров
      Таймер
      • Таймер отключения
      • Сигнал будильника
      • Выбор канала для будильника
      • Звуки будильника
      Настройка экрана запуска
      • Канал
      • Функция
      • Формат изображения
      • Громкость
      Защита от краж
      • Защита от кражи элементов питания
      • Замок Kensington
      Регулятор мощности
      • Автоматическое ВКЛЮЧЕНИЕ
      • Запуск в экорежиме/быстрый запуск
      • WoLAN
      Приложения
      • Система AppControl
      • Облачные приложения
      Символика
      • SmartInfo
      • Приветственный логотип
      • Приветственная надпись
      • Пользовательский фон SmartTV
      • Настраиваемая панель управления (HTML)
      • Система IP-телевидения
      Часы
      • Часы в режиме ожидания
      • Кнопка пульта ДУ светится в темноте
      • Экранные часы
      • Внешний модуль часов (дополнительно)
      SmartInfo
      • Браузер с HTML5
      • Интерактивные шаблоны
      • Слайд-шоу
      Клонирование настроек и обновление встроенного ПО
      Мгновенное копирование исходных настроек
      CMND&Control
      • Редактор списка каналов в офлайн-режиме
      • Изменение настроек в офлайн-режиме
      • Статус телевизора в режиме реального времени (IP)
      • Дистанционное управление по IP/РЧ
      • CMND&Create
      • Управление группами телевизоров
      Управление
      • Блокировка автообновления каналов
      • Протокол Serial Xpress
      • JSON API for TV Control-JAPIT
      Интерактивные DRM
      • VSecure
      • PlayReady Smooth Streaming
      Получение дохода
      • AppRevenue
      • Функция MyChoice
      Пульт ДУ
      • Фиксация кабеля
      • Индикация заряда батареи
      • Умный дверной замок с пультом ДУ и аккумулятором
      Каналы
      Единый список каналов

    • Функции для сферы здравоохранения

      Управление
      • Многофункциональный пульт ДУ
      • Совместимость с пультом ДУ для медицинских учреждений
      • Совместимость с системой вызова персонала
      Комфорт
      • Выход для наушников
      • Независимое отключение звука основного динамика
      Безопасность
      • Двойная изоляция, класс II
      • Огнестойкий материал

    • Мультимедиа

      Поддерживаемые параметры видеовоспроизведения
      • Форматы: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • Контейнеры: AVI, MKV
      • 3GP
      • ASF
      • M2TS
      • M4V
      • MP4
      • MPG
      • PS
      • Quicktime
      • TS
      • WMV
      Поддерживаемые аудиоформаты
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA версии 2 до версии 9.2
      Поддерживаемые форматы субтитров
      • SRT
      • ASS
      • SMI
      • SSA
      • TXT
      Поддерживаемые форматы изображения
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      • GIF
      Поддерживаемое видеоразрешение (на USB)
      до 1920 x 1080p при 60 Гц
      Мультимедийные подключения
      • USB
      • Беспроводная локальная сеть (LAN)

    • Аудио

      Выходная мощность
      10 (2 x 5)  Вт
      Выход на АС для ванной комнаты
      1,5 Вт, моно, 8 Ом
      Акустические системы
      • 2,0
      • Направленный вниз
      Характеристики звука
      • АРГ
      • Режим Incredible Surround
      • Динамические басы
      • Dolby MS10

    • Питание

      Электропитание
      220–240 В перем. тока, 50–60 Гц
      Температура окружающей среды
      0 °C - 40 °C
      Энергопотребление в режиме ожидания
      < 0,3 Вт
      Маркировка класса энергоэффективности
      A+
      Маркировка энергоэффективности ЕС
      19  Вт
      Функции энергосбережения
      Режим ECO
      Потребление электроэнергии в год
      28  кВт/ч

    • Аксессуары

      В комплекте
      • Пульт ДУ 22AV1409A/12
      • Настольная подставка
      • 2 батареи типа AAA
      • Гарантийный талон
      • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
      • Шнур питания
      Дополнительный
      • Внешний модуль часов 22AV1120C/00
      • Пульт ДУ для медицинских учреждений 22AV1109H/12
      • Пульт ДУ для пакета установки 22AV9573A

    • Беспроводное соединение

      Беспроводная локальная сеть (LAN)
      802.11 b/g/n
      Wifi-Direct
      • DirectShare
      • Miracast

    • Подключения (боковая панель)

      Слот общего интерфейса
      CI+ 1.3
      HDMI2
      HDMI 1.4
      Выход для наушников
      Мини-разъем
      USB 1
      Порт USB 2.0

    • Подключения (задняя панель)

      Scart
      • RGB
      • CVBS
      • SVHS
      Выход на АС для ванной комнаты
      Мини-разъем
      Компонентный
      YPbPr + RCA (левый/правый)
      А/В вход
      CVBS и YPbPr
      Аудиовход DVI
      Мини-разъем
      Внешний источник питания
      • 12 В/15 Вт
      • Мини-разъем
      Внешнее управление
      RJ-48
      Антенна
      IEC-75
      HDMI1
      HDMI 1.4
      Выход для цифрового аудиосигнала
      Оптический
      Ethernet (LAN)
      RJ-45
      Вход VGA
      15-контактный D-sub

    • Расширенные возможности подключения

      RJ48
      • ИК-вход/выход
      • Интерфейс Serial Xpress
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Запуск воспроизведения одним нажатием
      • Режим ожидания системы
      • Прямое управление с помощью пульта ДУ
      • Управление звуком системы
      Беспроводная локальная сеть (LAN)
      Автоматическое включение по LAN
      HDMI
      • ARC (все порты)
      • DVI (все порты)
      Scart
      Включение по SCART

    • Дизайн

      Цвет
      Черный

    • Размеры

      Ширина устройства
      635  миллиметра
      Высота устройства
      393  миллиметра
      Глубина устройства
      62/74  миллиметра
      Вес продукта
      4,5  кг
      Ширина с подставкой
      635  миллиметра
      Высота с подставкой
      438  миллиметра
      Глубина с подставкой
      190  миллиметра
      Вес изделия с подставкой
      5.1  кг
      Совместимое настенное крепление
      • 100 x 100 мм
      • M4

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Батарейки для пульта ДУ
    • Пульт ДУ
    • Гарантийный талон
    • Шнур питания
    • Настольная подставка
    Badge-D2C

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    • Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.
    • Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.
    • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
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