75BDL4003H/02
Полный обзор при любом освещении
Оставайтесь яркими днем и ночью с дисплеями высокой яркости Philips H-Line. Превосходная четкость и контрастность делают его идеальным решением для демонстрации рекламного контента через окна и в местах с ярким освещением — от аэропортов до торговых центров.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Управляйте контентом с помощью CMND & Create. Сенсорный интерфейс позволяет с легкостью публиковать собственный контент, будь то цифровой аналог штендера или бренд и информация о компании. Предустановленные шаблоны и интегрированные виджеты обеспечат быстрое добавление и настройку отображения фотографий, текста и видеоряда.
Интегрируйте полноценный ПК или Android-модуль CRD50 напрямую с профессиональным дисплеем Philips. Слот OPS располагает всеми необходимыми соединителями для работы подключаемого решения, включая подачу питания.
Чрезвычайно важная технология для требовательных сред коммерческого размещения — революционное решение FailOver автоматически воспроизводит контент на экране в редких случаях отказа медиапроигрывателя. Просто выберите основной источник сигнала и подключение с FailOver, чтобы защитить демонстрацию визуального контента от возможного сбоя.
Встройте систему на кристалле Android (SoC) в ваш профессиональный дисплей Philips. Дополнительный модуль CRD50 — это устройство OPS, которое обеспечивает мощость обработки Android без проводов. Просто вставьте его в слот OPS, который располагает всеми необходимыми соединителями для работы модуля (включая питание).
Улучшенное распределение тепла, жидкокристаллические панели с высоким TNI и встроенные термодатчики позволят справиться даже с высокой температурой окружения. Яркость дисплея до 2500 кд/м² для окружения с высокой освещенностью. Поляризатор дисплея совместим с поляризационными солнцезащитными очками для удобства чтения с экрана.
Цифровые уличные табло высокой яркости привлекают внимание при любом уровне освещения среды, что поможет магазину привлекать больше клиентов. Исключительная яркость до 3000 кд/м² обеспечивает оптимальную видимость контента и высокое качество изображения даже в условиях сильной засветки.
Изображение/дисплей
Подключения
Комфорт
Звук
Питание
Поддерживаемое разрешение дисплея
Размеры
Условия эксплуатации
Мультимедийные приложения
Аксессуары
Прочее
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