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    Signage Solutions Дисплей H-Line

    75BDL4003H/02

    Полный обзор при любом освещении

    Оставайтесь яркими днем и ночью с дисплеями высокой яркости Philips H-Line. Превосходная четкость и контрастность делают его идеальным решением для демонстрации рекламного контента через окна и в местах с ярким освещением — от аэропортов до торговых центров.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Signage Solutions Дисплей H-Line

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    Полный обзор при любом освещении

    Всегда высокая яркость дисплея

    • 75"
    • 3000 кд/м²
    • Ultra HD
    CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента

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    Слот OPS для встраивания в ПК без проводов

    Слот OPS для встраивания в ПК без проводов

    Интегрируйте полноценный ПК или Android-модуль CRD50 напрямую с профессиональным дисплеем Philips. Слот OPS располагает всеми необходимыми соединителями для работы подключаемого решения, включая подачу питания.

    FailOver. Обеспечьте непрерывное воспроизведение

    Чрезвычайно важная технология для требовательных сред коммерческого размещения — революционное решение FailOver автоматически воспроизводит контент на экране в редких случаях отказа медиапроигрывателя. Просто выберите основной источник сигнала и подключение с FailOver, чтобы защитить демонстрацию визуального контента от возможного сбоя.

    Добавьте мощность обработки Android с помощью дополнительного модуля CRD50

    Встройте систему на кристалле Android (SoC) в ваш профессиональный дисплей Philips. Дополнительный модуль CRD50 — это устройство OPS, которое обеспечивает мощость обработки Android без проводов. Просто вставьте его в слот OPS, который располагает всеми необходимыми соединителями для работы модуля (включая питание).

    Создано для экстремальных условий

    Улучшенное распределение тепла, жидкокристаллические панели с высоким TNI и встроенные термодатчики позволят справиться даже с высокой температурой окружения. Яркость дисплея до 2500 кд/м² для окружения с высокой освещенностью. Поляризатор дисплея совместим с поляризационными солнцезащитными очками для удобства чтения с экрана.

    Сверхъяркие уличные вывески

    Цифровые уличные табло высокой яркости привлекают внимание при любом уровне освещения среды, что поможет магазину привлекать больше клиентов. Исключительная яркость до 3000 кд/м² обеспечивает оптимальную видимость контента и высокое качество изображения даже в условиях сильной засветки.

    • Изображение/дисплей

      Размер экрана по диагонали (метрич.)
      189.3  см
      Размер экрана по диагонали (в дюймах)
      74.5  (дюймы)
      Формат изображения
      16:9
      Разрешение панели
      3840 x 2160
      Шаг пикселей
      0,429 x 0,429 мм
      Оптимальное разрешение
      3840 x 2160 при 60 Гц
      Яркость
      3000  кд/м²
      Цвета дисплея
      1,07 млрд. цветов
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1200:1
      Динамическая контрастность
      500 000:1
      Время отклика (типич.)
      8  мс
      Угол просмотра (по горизонтали)
      178  градусов
      Угол просмотра (по вертикали)
      178  градусов
      Улучшение изображения
      • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
      • Прогрессивное сканирование
      • Динамическое повышение контрастности
      Технология панели
      IPS

    • Подключения

      Цифровой аудиовыход
      Разъем 3,5 мм
      Видеовход
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-I (цифровой + аналоговый, 1 шт.)
      • HDMI 2.0 (x3)
      Аудиовход
      Разъем 3,5 мм
      Другие подключения
      • OPS
      • USB 2.0 (x2)
      Видеовыход
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • HDMI 2.0 (x1)
      Внешнее управление
      • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм
      • RJ45
      • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм

    • Комфорт

      Ориентация
      • Альбомный режим (24/7)
      • Портретный режим (24/7)
      Функции сохранения экрана
      Сдвиг пикселей, низкая яркость
      Управление с клавиатуры
      • Скрытое
      • Блокируемый
      Сигнал пульта ДУ
      Блокируемый
      Сквозной канал сигнала
      • DisplayPort
      • RS232
      • HDMI
      • Проходной вход IR
      Простая установка
      • Ручки для переноски
      • Специальная подставка
      Энергосберегающие функции
      Smart Power
      Возможность сетевого управления
      • RS232
      • LAN (RJ45)

    • Звук

      Встроенные АС
      Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

    • Питание

      Электропитание
      100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      Потребляемая мощность (типич.)
      510  Вт
      Потребление (макс.)
      790
      Энергопотребление в режиме ожидания
      <0,5 Вт

    • Поддерживаемое разрешение дисплея

      Компьютерные форматы
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
      • 720 x 400, 70 Гц
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Гц
      • 1024 x 768, 60 Гц
      • 1280 x 768, 60 Гц
      • 1280 x 800, 60 Гц
      • 1280 x 1024, 60 Гц
      • 1360 x 768, 60 Гц
      • 1600 x 1200, 60 Гц
      • 1920 x 1080, 60 Гц
      • 1920 x 1200, 60 Гц
      • 3840 x 2160, 30 Гц
      • 3840 x 2160, 60 Гц
      Видеоформаты
      • 480i, 30, 60 Гц
      • 480p, 60 Гц
      • 576p, 50 Гц
      • 576i, 25, 50 Гц
      • 1080i, 25, 30 Гц
      • 1080p, 50, 60 Гц
      • 3840 x 2160, 30 Гц
      • 3840 x 2160, 60 Гц

    • Размеры

      Ширина устройства
      1688,2  миллиметра
      Вес продукта
      54,1  кг
      Высота устройства
      966,6  миллиметра
      Глубина устройства
      111,1  миллиметра
      Ширина устройства (в дюймах)
      66,46  (дюймы)
      Высота устройства (в дюймах)
      38.06  (дюймы)
      Настенное крепление
      600 x 400 мм, M8
      Глубина устройства (в дюймах)
      4.37  (дюймы)
      Ширина рамки
      18,8 (равномерная рамка)
      Вес изделия (фунты)
      119,27  фунта
      Специальная подставка (ширина)
      180  миллиметра
      Специальная подставка (высота)
      300  миллиметра

    • Условия эксплуатации

      Высота
      0–3000 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      0–40  °C
      Среднее время между отказами
      50 000  часов
      Относительная влажность
      20–80  %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 до 60  °C
      Предупреждение
      Не эксплуатируйте при прямом солнечном свете без дополнительной защиты.

    • Мультимедийные приложения

      USB — воспроизведение видео
      • AVI
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TTS
      • VOB
      USB — воспроизведение изображений
      • BMP
      • JPEG
      • PNG

    • Аксессуары

      Аксессуары в комплекте
      • Набор для выравнивания граней
      • Логотип Philips (x1)
      • Кабель шлейфового соединения RS232
      • Зажим для кабеля (3 шт.)
      • Крышка выключателя AC и винт x1
      • Крышка для USB и винты
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Кабель HDMI
      • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м, 1 шт.)
      • Набор для вскрывания рамки
      • Краткое руководство (x1)
      • Пульт ДУ и батареи типа AAA
      • Кабель RS232

    • Прочее

      Языки экранных меню
      • Арабский
      • Английский
      • Французский
      • Немецкий
      • Итальянский
      • Японский
      • Польский
      • Португальский
      • Русский
      • Испанский
      • Упрощенный китайский
      • Турецкий
      • Традиционный китайский
      Гарантия
      Гарантия на 3 года
      Подтвержденное соответствие нормативам
      • CE
      • CB
      • EAC
      • UL

    Badge-D2C

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    • Если установленные панели могут подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, рекомендуется ознакомиться с инструкцией по эксплуатации и брошюрой по безопасности.
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