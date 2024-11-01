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  • Дисплей высокого разрешения для общественного использования Дисплей высокого разрешения для общественного использования Дисплей высокого разрешения для общественного использования

    плазменный монитор

    BDH4251V/00

    Дисплей высокого разрешения для общественного использования

    Созданный по самым современным технологиям, экономичный плазменный монитор специально создан для применения в общественных помещениях. Высококачественный деинтерлейсер, улучшенная обработка цифрового видеосигнала и современные плазменные технологии гарантируют оптимальное отображение информации.

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    плазменный монитор

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    Дисплей высокого разрешения для общественного использования

    42" плазменный монитор XGA

    • 42"
    • XGA
    Вход HDMI для передачи цифрового сигнала HD через один кабель

    Вход HDMI для передачи цифрового сигнала HD через один кабель

    Технология HDMI осуществляет цифровое RGB-соединение источника сигнала и экрана без сжатия. Исключение любого преобразования в аналоговый сигнал позволяет достичь безупречного качества изображения. Неискаженный сигнал позволяет достичь пониженного мерцания и сделать изображение более контрастным. Технология HDMI осуществляет интеллектуальное взаимодействие с источником сигнала, используя при этом наибольшее выходное разрешение. Вход HDMI является полностью обратно совместимым с источниками сигнала в формате DVI и кроме того содержит цифровой звук. HDMI использует технологию защиты от копирования HDCP.

    Высокая яркость (1500 кд/м²) и контрастность (15000:1)

    Высокие показатели яркости и контрастности очень важны в случаях общественного применения монитора, где условия освещения часто меняются и не подлежат изменению.

    Технология нейтрализации чередования, адаптированной к движению для получения предельно резкого изображения

    Интеллектуальный алгоритм воссоздания прогрессивного изображения из чересстрочного сигнала способен определять тип источника видеосигнала (например неподвижное изображение, движение или кино), и автоматически оптимизировать процесс воссоздания прогрессивного изображения с помощью режимов Spatial (Пространственный), Temporal (Временный) или Film (Кино). В результате всегда передается предельно отчетливое и стабильное изображение.

    Сетевое управление монитором для возможности удаленного управления

    Поддержка управления по сети позволяет пользователю контролировать и удаленно управлять работой мониторов с помощью протокола RS232.

    С помощью проходного входа VGA можно соединить различные мониторы

    В тех случаях, когда необходимо получение одного и того же сигнала для нескольких мониторов, проходной вход VGA обеспечивает эффективное с точки зрения цены решение: входной сигнал VGA усиливается и становиться доступным на выходном разъеме VGA, который может быть соединен с другим монитором.

    Скрытые и блокируемые кнопки управления

    Кнопки локального управления дисплеем размещена таким образом, что при попытке спонтанного доступа она почти незаметна. При установке монитора в общественном месте можно отключить датчик дистанционного управления и кнопки управления через RS232 для предотвращения неавторизованного вмешательства в работу дисплея.

    Новая функция антипрогорания для предотвращения остаточного изображения

    В конструкцию устройства была внедрена защитная функция под названием "Сдвиг пикселей". Когда защитная функция срабатывает, изображение на экране автоматически сдвигается по пикселям, что предотвращает возникновение остаточного, "фантомного" изображения. Помимо этого применяется восстановление прогоревших элементов. В зависимости от модели, остаточные изображения удаляются путем наложения полностью белого сигнала на всю панель на некоторое время или реверсом изображения для достижения того же эффекта.

    Долгий ожидаемый срок службы панели более 60 000 часов

    В общественных местах часто используется круглосуточный режим работы. Даже после 60000 часов работы, яркость остается на уровне 50 % от исходной.

    Совместимость со стандартами RoHS по защите окружающей среды

    Дисплеи Philips разработаны и произведены в соответствии с жесткими стандартами Restriction of Hazardous Substances (RoHS), ограничивающими применение свинца и других, вредных для окружающей среды веществ.

    • Изображение/дисплей

      Размер экрана по диагонали (метрич.)
      107  см
      Размер экрана по диагонали (в дюймах)
      42  (дюймы)
      Формат изображения
      16:9
      Разрешение панели
      1024 x 768
      Яркость
      1500  кд/м²
      Цвета дисплея
      1,07 миллиарда цветов
      Коэфф. контрастности (типич.)
      15000:1
      Угол просмотра (по горизонтали)
      >160  градусов
      Угол просмотра (по вертикали)
      >160  градусов
      Улучшение изображения
      • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
      • 3D гребенчатый фильтр
      • Компенсация движ., деинтерлейсинг
      • 3D MA деинтерлейсинг
      • Изображение рядом с изображением
      • Изображение в изображении
      • Прогрессивное сканирование
      • Автокоррекция телесного цвета
      • Улучшение цвета
      • Шумоподавление
      Вертикальная частота сканирования
      50 - 85 Гц
      Тип экрана дисплея
      Плазменная панель XGA

    • Подключения

      Цифровой аудиовыход
      • Аудиовход (Л/П) x1
      • Разъем для внешнего динамика
      ПК
      • RS232 D-Sub9
      • Вход VGA D-Sub 15HD
      • Выход VGA D-Sub 15HD
      А/В вход
      • Компонентный (YPbPr) x1
      • Аудиовход (Л/П) для YPbPr x1
      • Композитный (CVBS) x1
      • Аудиовход (Л/П) x1
      • Разъем S-video x1
      • Scart 2x
      • HDMI x1
      А/В выход
      • Композитный (CVBS) x1
      • Аудиовход (Л/П) x1
      Другие подключения
      Выход S/PDIF (коаксиальный)
      Aудиовход для PC
      Аудио лев./пр. (RCA 2x)

    • Комфорт

      Ориентация
      • Портретная
      • Ландшафтный
      Функции сохранения экрана
      Сдвиг пикселей, инвертирование изображения, уменьшение уровня яркости
      Удобство пользователя
      Экранное меню
      Подтвержденное соответствие нормативам
      • Маркировка CE
      • RoHS
      Возможность сетевого управления
      RS232
      Регулировка формата экрана
      • 4:3
      • Увеличение субтитров
      • Сверхширокий
      • Широкий экран
      • Масштаб 14:9
      • Масштаб 16:9

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      2X10 Вт
      Звуковая система
      • Моно
      • Стерео

    • Питание

      Источник питания
      100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
      Потребление (в режиме работы)
      320 Ватт (типично)
      Энергопотребление в режиме ожидания
      < 1 Вт

    • Поддерживаемое разрешение дисплея

      Компьютерные форматы
      • 640 x 480, 60, 72, 75 Гц
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Гц
      • 1024 x 768, 60 Гц
      • 720 x 400, 70 Гц
      Видеоформаты
      • 480i, 60 Гц
      • 480p, 60 Гц
      • 576p, 50 Гц
      • 576i, 50 Гц
      • 720p, 50, 60 Гц
      • 1080i; 50, 60 Гц

    • Размеры

      Срок службы при 50% яркости
      60000  часов
      Глубина коробки
      330  миллиметра
      Высота коробки
      790  миллиметра
      Ширина коробки
      1260  миллиметра
      Высота с подставкой
      716  миллиметра
      Высота устройства (с подставкой) (дюймы)
      28.19  (дюймы)
      Ширина устройства
      1039  миллиметра
      Вес продукта
      30,4  кг
      Глубина с подставкой
      280  миллиметра
      Высота устройства
      628  миллиметра
      Глубина устройства
      88  миллиметра
      Глубина устройства (с подставкой) (дюймы)
      11.02  (дюймы)
      Ширина устройства (в дюймах)
      49,9  (дюймы)
      Высота устройства (в дюймах)
      24.72  (дюймы)
      Глубина устройства (в дюймах)
      3,46  (дюймы)
      Глубина коробки (в дюймах)
      13.0  (дюймы)
      Высота коробки (в дюймах)
      31.1  (дюймы)
      Ширина коробки (в дюймах)
      49.6  (дюймы)
      Вес изделия (фунты)
      67,02  фунта
      Вес, включая упаковку
      37,85  кг
      Вес, включая упаковку (фунты)
      83,44

    • Технические характеристики

      Диапазон температур для работы
      от 0 до 40  °C
      Диапазон относительной влажности
      20% - 80 %

    • Тюнер/прием/передача

      Воспроизведение видео
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      • Настольная подставка
      • Кабель VGA
      • Пульт ДУ
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
      Дополнительные аксессуары
      • АС BAH4251S1
      • Потолочное крепление BM04111&BM01111
      • Жесткое настенное крепление BM02111
      • Гибкое настенное крепление BM04111&BM02212

    • Прочее

      Ободок
      Цвет Metallic Antracite

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Шнур питания сети переменного тока
    • Батарейки для пульта ДУ
    • Пульт ДУ
    • Настольная подставка
    • Руководство пользователя на CD-ROM
    • Кабель VGA
    Badge-D2C

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