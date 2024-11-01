С помощью проходного входа VGA можно соединить различные мониторы

В тех случаях, когда необходимо получение одного и того же сигнала для нескольких мониторов, проходной вход VGA обеспечивает эффективное с точки зрения цены решение: входной сигнал VGA усиливается и становиться доступным на выходном разъеме VGA, который может быть соединен с другим монитором.