Другие продукты в комплекте
- Шнур питания сети переменного тока
- Батарейки для пульта ДУ
- Пульт ДУ
- Настольная подставка
- Руководство пользователя на CD-ROM
- Кабель VGA
BDH4251V/00
Дисплей высокого разрешения для общественного использования
Созданный по самым современным технологиям, экономичный плазменный монитор специально создан для применения в общественных помещениях. Высококачественный деинтерлейсер, улучшенная обработка цифрового видеосигнала и современные плазменные технологии гарантируют оптимальное отображение информации.
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Технология HDMI осуществляет цифровое RGB-соединение источника сигнала и экрана без сжатия. Исключение любого преобразования в аналоговый сигнал позволяет достичь безупречного качества изображения. Неискаженный сигнал позволяет достичь пониженного мерцания и сделать изображение более контрастным. Технология HDMI осуществляет интеллектуальное взаимодействие с источником сигнала, используя при этом наибольшее выходное разрешение. Вход HDMI является полностью обратно совместимым с источниками сигнала в формате DVI и кроме того содержит цифровой звук. HDMI использует технологию защиты от копирования HDCP.
Высокие показатели яркости и контрастности очень важны в случаях общественного применения монитора, где условия освещения часто меняются и не подлежат изменению.
Интеллектуальный алгоритм воссоздания прогрессивного изображения из чересстрочного сигнала способен определять тип источника видеосигнала (например неподвижное изображение, движение или кино), и автоматически оптимизировать процесс воссоздания прогрессивного изображения с помощью режимов Spatial (Пространственный), Temporal (Временный) или Film (Кино). В результате всегда передается предельно отчетливое и стабильное изображение.
Поддержка управления по сети позволяет пользователю контролировать и удаленно управлять работой мониторов с помощью протокола RS232.
В тех случаях, когда необходимо получение одного и того же сигнала для нескольких мониторов, проходной вход VGA обеспечивает эффективное с точки зрения цены решение: входной сигнал VGA усиливается и становиться доступным на выходном разъеме VGA, который может быть соединен с другим монитором.
Кнопки локального управления дисплеем размещена таким образом, что при попытке спонтанного доступа она почти незаметна. При установке монитора в общественном месте можно отключить датчик дистанционного управления и кнопки управления через RS232 для предотвращения неавторизованного вмешательства в работу дисплея.
В конструкцию устройства была внедрена защитная функция под названием "Сдвиг пикселей". Когда защитная функция срабатывает, изображение на экране автоматически сдвигается по пикселям, что предотвращает возникновение остаточного, "фантомного" изображения. Помимо этого применяется восстановление прогоревших элементов. В зависимости от модели, остаточные изображения удаляются путем наложения полностью белого сигнала на всю панель на некоторое время или реверсом изображения для достижения того же эффекта.
В общественных местах часто используется круглосуточный режим работы. Даже после 60000 часов работы, яркость остается на уровне 50 % от исходной.
Дисплеи Philips разработаны и произведены в соответствии с жесткими стандартами Restriction of Hazardous Substances (RoHS), ограничивающими применение свинца и других, вредных для окружающей среды веществ.
Изображение/дисплей
Подключения
Комфорт
Звук
Питание
Поддерживаемое разрешение дисплея
Размеры
Технические характеристики
Тюнер/прием/передача
Аксессуары
Прочее
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