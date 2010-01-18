Вход HDMI для передачи цифрового сигнала HD через один кабель

Технология HDMI осуществляет цифровое RGB-соединение источника сигнала и экрана без сжатия. Исключение любого преобразования в аналоговый сигнал позволяет достичь безупречного качества изображения. Неискаженный сигнал позволяет достичь пониженного мерцания и сделать изображение более контрастным. Технология HDMI осуществляет интеллектуальное взаимодействие с источником сигнала, используя при этом наибольшее выходное разрешение. Вход HDMI является полностью обратно совместимым с источниками сигнала в формате DVI и кроме того содержит цифровой звук. HDMI использует технологию защиты от копирования HDCP.