Этот 81 см (32") ЖК-монитор, управляемый по сети, сэкономит ваши средства. Эта модель, созданная как для работы в сети, так и для эксплуатации в качестве монитора общего использования, оснащена многочисленными функциями, отвечающими самым взыскательным требованиям.
Вход HDMI для передачи цифрового сигнала HD через один кабель
Технология HDMI осуществляет цифровое RGB-соединение источника сигнала и экрана без сжатия. Исключение любого преобразования в аналоговый сигнал позволяет достичь безупречного качества изображения. Неискаженный сигнал позволяет достичь пониженного мерцания и сделать изображение более контрастным. Технология HDMI осуществляет интеллектуальное взаимодействие с источником сигнала, используя при этом наибольшее выходное разрешение. Вход HDMI является полностью обратно совместимым с источниками сигнала в формате DVI и кроме того содержит цифровой звук. HDMI использует технологию защиты от копирования HDCP.
SmartPower для экономии электроэнергии
Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.
Создан для круглосуточной работы
Бизнес не засыпает ни на минуту, именно поэтому мы создали рекламные дисплеи, которые могут работать 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Высококачественные компоненты гарантируют безотказную круглосуточную работу моделей этой серии.
WXGA, широкий формат 1366 x 768 - разрешение для четкости дисплея
Широкий формат XGA ЖК-панели с отображением 1366 x 768 пикселей. Стандарт WXGA позволяет использовать в мониторах прогрессивную развертку, что дает лучшее изображение и четкую цветопередачу.
Улучшенная функция увеличения поддерживает используемую ячеечную матрицу
Этот монитор имеет собственную функцию увеличения, которая позволяет простое применение функции видеостены, без использования дорогого дополнительного оборудования. Возможность создания Vidiwall из 25 дисплеев с 5 дисплеями по горизонтали и вертикали.
Усовершенствованная функция антипрогорания
Статичные изображения, остающиеся на экране в течение продолжительного времени могут стать причиной остаточного изображения или прогорания на ЖК-экранах. Хотя сохранение остаточного изображения на ЖК-экранах не является постоянным явлением, желательно этого избежать, особенно в местах круглосуточной работы мониторов.
Совместимость со стандартами RoHS по защите окружающей среды
Дисплеи Philips разработаны и произведены в соответствии с жесткими стандартами Restriction of Hazardous Substances (RoHS), ограничивающими применение свинца и других, вредных для окружающей среды веществ.
Дистанционное управление и настройка через протокол RS232
Дистанционное управление позволяет пользователю удаленно настраивать дисплеи через протокол RS232. Благодаря использованию команд CEC пользователь может полностью контролировать все дисплеи в сети в любой момент времени.
Работа в портретном положении
Этот дисплей также можно надежно и безопасно установить в портретное положение.
Проходной вход VGA
Создайте видеостену, подключив до 150 экранов через последовательное соединение VGA, и оцените непревзойденное качество изображения. Для установки видеостены не требуется особых усилий и дополнительного оборудования, но при этом она неизменно притягивает взгляды аудитории.
Изображение/дисплей
Размер экрана по диагонали (метрич.)
81
см
Размер экрана по диагонали (в дюймах)
32
(дюймы)
Формат изображения
16:9
Разрешение панели
1366 x 768р
Шаг пикселей
0,511 x 0,511
Оптимальное разрешение
1360 x 768 при 60 Гц
Яркость
450
кд/м²
Цвета дисплея
16,7 миллионов цветов
Коэфф. контрастности (типич.)
3 000:1
Время отклика (типич.)
8
мс
Угол просмотра (по горизонтали)
178
градусов
Угол просмотра (по вертикали)
178
градусов
Улучшение изображения
Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
3D гребенчатый фильтр
Компенсация движ., деинтерлейсинг
Прогрессивное сканирование
3D MA деинтерлейсинг
Динамическое повышение контрастности
Подключения
ПК
Вход VGA D-Sub 15HD
Выход VGA D-Sub 15HD
DVI-D x1
RS232 D-Sub9
Выход RS232 D-sub9
3,5 мм аудиовход для ПК x1
А/В вход
HDMI x1
Компонентный (BNC) x1
Композитный (RCA) x1
Композитный (BNC) x1
Разъем S-video x1
Аудио (Л/П) x2
А/В выход
Композитный (BNC) x1
Аудиовход (Л/П) x1
Комфорт
Ориентация
Портретная
Ландшафтный
Изображение в изображении
PBP
PIP
POP
Ячеечная матрица
5 x 5
Функции сохранения экрана
Сдвиг пикселей, уменьшение уровня яркости
Управление с клавиатуры
Скрытое
Блокируемый
Сигнал пульта ДУ
Блокируемый
Сквозной канал сигнала
RS232
VGA
Простая установка
Ручки для переноски
Энергосберегающие функции
Smart Power
Характеристики изображения
Улучшенный контроль цветности
Возможность сетевого управления
RS232
Звук
Встроенные АС
2 x 7 Вт (8 Ом)
Питание
Электропитание
90—264 В перем. тока, 50/60 Гц
Потребление (в режиме работы)
67 Вт, типич.
Энергопотребление в режиме ожидания
< 1 Вт
Поддерживаемое разрешение дисплея
Компьютерные форматы
640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
1024 x 768, 60 Гц
1280 x 768, 60 Гц
1280 x 800, 60 Гц
1280 x 1024, 60 Гц
1360 x 768, 60 Гц
1366 x 768, 60 Гц
1440 x 900, 60 Гц
1600 x 1200, 60 Гц
1920 x 1080, 60 Гц
1920 x 1200, 60 Гц
Видеоформаты
480i, 60 Гц
480p, 60 Гц
576p, 50 Гц
576i, 50 Гц
720p, 50, 60 Гц
1080i; 50, 60 Гц
1080p, 50, 60 Гц
Размеры
Толщина рамки
4,6 см/1,81 дюйма
Высота с подставкой
531
миллиметра
Высота устройства (с подставкой) (дюймы)
20.9
(дюймы)
Ширина устройства
792
миллиметра
Вес продукта
11,95
кг
Глубина с подставкой
205
миллиметра
Высота устройства
487
миллиметра
Глубина устройства
115
миллиметра
Глубина устройства (с подставкой) (дюймы)
8.1
(дюймы)
Ширина устройства (в дюймах)
31,2
(дюймы)
Высота устройства (в дюймах)
19.2
(дюймы)
Настенное крепление
200 x 200 мм, 400 x 200 мм
Глубина устройства (в дюймах)
4,5
(дюймы)
Вес изделия (фунты)
26,35
фунта
Условия эксплуатации
Диапазон температур (эксплуатация)
0—40
°C
Среднее время между отказами
50 000
часов
Относительная влажность
5—90
%
Аксессуары
Входящие в комплект аксессуары
Пульт ДУ
Батарейки для пульта ДУ
Шнур питания сети переменного тока
Кабель VGA
Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
Краткое руководство пользователя
Настольная подставка
Дополнительные аксессуары
Жесткое крепление на стене
Гибкое крепление на стене
Потолочное крепление
Прочее
Ободок
Цвет Metallic Anthracite
Языки экранных меню
Английский
Французский
Немецкий
Итальянский
Польский
Турецкий
Русский
Упрощенный китайский
Гарантия
Европа/Северная Америка: 3 года
Подтвержденное соответствие нормативам
CE
FCC класс B
UL/cUL
CCC
RoHS
Что входит в комплект?
Другие продукты в комплекте
Пульт ДУ
Батарейки для пульта ДУ
Шнур питания сети переменного тока
Кабель VGA
Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
Краткое руководство пользователя
Настольная подставка
Дополнительные аксессуары: Жесткое крепление на стене
Дополнительные аксессуары: Гибкое крепление на стене