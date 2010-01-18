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  • Лучший рекламный дисплей Лучший рекламный дисплей Лучший рекламный дисплей

    ЖК-монитор

    BDL3215E/00

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    Лучший рекламный дисплей

    Этот 81 см (32") ЖК-монитор, управляемый по сети, сэкономит ваши средства. Эта модель, созданная как для работы в сети, так и для эксплуатации в качестве монитора общего использования, оснащена многочисленными функциями, отвечающими самым взыскательным требованиям.

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    ЖК-монитор

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    Лучший рекламный дисплей

    для использования в помещении

    • 81 см (32")
    • мультимедийный
    • HD Ready
    Вход HDMI для передачи цифрового сигнала HD через один кабель

    Вход HDMI для передачи цифрового сигнала HD через один кабель

    Технология HDMI осуществляет цифровое RGB-соединение источника сигнала и экрана без сжатия. Исключение любого преобразования в аналоговый сигнал позволяет достичь безупречного качества изображения. Неискаженный сигнал позволяет достичь пониженного мерцания и сделать изображение более контрастным. Технология HDMI осуществляет интеллектуальное взаимодействие с источником сигнала, используя при этом наибольшее выходное разрешение. Вход HDMI является полностью обратно совместимым с источниками сигнала в формате DVI и кроме того содержит цифровой звук. HDMI использует технологию защиты от копирования HDCP.

    SmartPower для экономии электроэнергии

    SmartPower для экономии электроэнергии

    Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

    Создан для круглосуточной работы

    Создан для круглосуточной работы

    Бизнес не засыпает ни на минуту, именно поэтому мы создали рекламные дисплеи, которые могут работать 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Высококачественные компоненты гарантируют безотказную круглосуточную работу моделей этой серии.

    WXGA, широкий формат 1366 x 768 - разрешение для четкости дисплея

    Широкий формат XGA ЖК-панели с отображением 1366 x 768 пикселей. Стандарт WXGA позволяет использовать в мониторах прогрессивную развертку, что дает лучшее изображение и четкую цветопередачу.

    Улучшенная функция увеличения поддерживает используемую ячеечную матрицу

    Этот монитор имеет собственную функцию увеличения, которая позволяет простое применение функции видеостены, без использования дорогого дополнительного оборудования. Возможность создания Vidiwall из 25 дисплеев с 5 дисплеями по горизонтали и вертикали.

    Усовершенствованная функция антипрогорания

    Статичные изображения, остающиеся на экране в течение продолжительного времени могут стать причиной остаточного изображения или прогорания на ЖК-экранах. Хотя сохранение остаточного изображения на ЖК-экранах не является постоянным явлением, желательно этого избежать, особенно в местах круглосуточной работы мониторов.

    Совместимость со стандартами RoHS по защите окружающей среды

    Дисплеи Philips разработаны и произведены в соответствии с жесткими стандартами Restriction of Hazardous Substances (RoHS), ограничивающими применение свинца и других, вредных для окружающей среды веществ.

    Дистанционное управление и настройка через протокол RS232

    Дистанционное управление позволяет пользователю удаленно настраивать дисплеи через протокол RS232. Благодаря использованию команд CEC пользователь может полностью контролировать все дисплеи в сети в любой момент времени.

    Работа в портретном положении

    Этот дисплей также можно надежно и безопасно установить в портретное положение.

    Проходной вход VGA

    Создайте видеостену, подключив до 150 экранов через последовательное соединение VGA, и оцените непревзойденное качество изображения. Для установки видеостены не требуется особых усилий и дополнительного оборудования, но при этом она неизменно притягивает взгляды аудитории.

    • Изображение/дисплей

      Размер экрана по диагонали (метрич.)
      81  см
      Размер экрана по диагонали (в дюймах)
      32  (дюймы)
      Формат изображения
      16:9
      Разрешение панели
      1366 x 768р
      Шаг пикселей
      0,511 x 0,511
      Оптимальное разрешение
      1360 x 768 при 60 Гц
      Яркость
      450  кд/м²
      Цвета дисплея
      16,7 миллионов цветов
      Коэфф. контрастности (типич.)
      3 000:1
      Время отклика (типич.)
      8  мс
      Угол просмотра (по горизонтали)
      178  градусов
      Угол просмотра (по вертикали)
      178  градусов
      Улучшение изображения
      • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
      • 3D гребенчатый фильтр
      • Компенсация движ., деинтерлейсинг
      • Прогрессивное сканирование
      • 3D MA деинтерлейсинг
      • Динамическое повышение контрастности

    • Подключения

      ПК
      • Вход VGA D-Sub 15HD
      • Выход VGA D-Sub 15HD
      • DVI-D x1
      • RS232 D-Sub9
      • Выход RS232 D-sub9
      • 3,5 мм аудиовход для ПК x1
      А/В вход
      • HDMI x1
      • Компонентный (BNC) x1
      • Композитный (RCA) x1
      • Композитный (BNC) x1
      • Разъем S-video x1
      • Аудио (Л/П) x2
      А/В выход
      • Композитный (BNC) x1
      • Аудиовход (Л/П) x1

    • Комфорт

      Ориентация
      • Портретная
      • Ландшафтный
      Изображение в изображении
      • PBP
      • PIP
      • POP
      Ячеечная матрица
      5 x 5
      Функции сохранения экрана
      Сдвиг пикселей, уменьшение уровня яркости
      Управление с клавиатуры
      • Скрытое
      • Блокируемый
      Сигнал пульта ДУ
      Блокируемый
      Сквозной канал сигнала
      • RS232
      • VGA
      Простая установка
      Ручки для переноски
      Энергосберегающие функции
      Smart Power
      Характеристики изображения
      Улучшенный контроль цветности
      Возможность сетевого управления
      RS232

    • Звук

      Встроенные АС
      2 x 7 Вт (8 Ом)

    • Питание

      Электропитание
      90—264 В перем. тока, 50/60 Гц
      Потребление (в режиме работы)
      67 Вт, типич.
      Энергопотребление в режиме ожидания
      < 1 Вт

    • Поддерживаемое разрешение дисплея

      Компьютерные форматы
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
      • 1024 x 768, 60 Гц
      • 1280 x 768, 60 Гц
      • 1280 x 800, 60 Гц
      • 1280 x 1024, 60 Гц
      • 1360 x 768, 60 Гц
      • 1366 x 768, 60 Гц
      • 1440 x 900, 60 Гц
      • 1600 x 1200, 60 Гц
      • 1920 x 1080, 60 Гц
      • 1920 x 1200, 60 Гц
      Видеоформаты
      • 480i, 60 Гц
      • 480p, 60 Гц
      • 576p, 50 Гц
      • 576i, 50 Гц
      • 720p, 50, 60 Гц
      • 1080i; 50, 60 Гц
      • 1080p, 50, 60 Гц

    • Размеры

      Толщина рамки
      4,6 см/1,81 дюйма
      Высота с подставкой
      531  миллиметра
      Высота устройства (с подставкой) (дюймы)
      20.9  (дюймы)
      Ширина устройства
      792  миллиметра
      Вес продукта
      11,95  кг
      Глубина с подставкой
      205  миллиметра
      Высота устройства
      487  миллиметра
      Глубина устройства
      115  миллиметра
      Глубина устройства (с подставкой) (дюймы)
      8.1  (дюймы)
      Ширина устройства (в дюймах)
      31,2  (дюймы)
      Высота устройства (в дюймах)
      19.2  (дюймы)
      Настенное крепление
      200 x 200 мм, 400 x 200 мм
      Глубина устройства (в дюймах)
      4,5  (дюймы)
      Вес изделия (фунты)
      26,35  фунта

    • Условия эксплуатации

      Диапазон температур (эксплуатация)
      0—40  °C
      Среднее время между отказами
      50 000  часов
      Относительная влажность
      5—90  %

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      • Пульт ДУ
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Кабель VGA
      • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
      • Краткое руководство пользователя
      • Настольная подставка
      Дополнительные аксессуары
      • Жесткое крепление на стене
      • Гибкое крепление на стене
      • Потолочное крепление

    • Прочее

      Ободок
      Цвет Metallic Anthracite
      Языки экранных меню
      • Английский
      • Французский
      • Немецкий
      • Итальянский
      • Польский
      • Турецкий
      • Русский
      • Упрощенный китайский
      Гарантия
      Европа/Северная Америка: 3 года
      Подтвержденное соответствие нормативам
      • CE
      • FCC класс B
      • UL/cUL
      • CCC
      • RoHS

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Пульт ДУ
    • Батарейки для пульта ДУ
    • Шнур питания сети переменного тока
    • Кабель VGA
    • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
    • Краткое руководство пользователя
    • Настольная подставка
    • Дополнительные аксессуары: Жесткое крепление на стене
    • Дополнительные аксессуары: Гибкое крепление на стене
    • Дополнительные аксессуары: Потолочное крепление
    Badge-D2C

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