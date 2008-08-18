Инновационное решение для использования в общественных местах
Этот 32" ЖК-монитор, управляемый по сети, сэкономит ваши средства. Эта модель, созданная как для работы в сети, так и для эксплуатации в качестве монитора общего использования, оснащена многочисленными функциями, отвечающими самым взыскательным требованиям.
Инновационное решение для использования в общественных местах
со слотом SmartCard
32"
мультимедиа
HD Ready
Вход HDMI для передачи цифрового сигнала HD через один кабель
Технология HDMI осуществляет цифровое RGB-соединение источника сигнала и экрана без сжатия. Исключение любого преобразования в аналоговый сигнал позволяет достичь безупречного качества изображения. Неискаженный сигнал позволяет достичь пониженного мерцания и сделать изображение более контрастным. Технология HDMI осуществляет интеллектуальное взаимодействие с источником сигнала, используя при этом наибольшее выходное разрешение. Вход HDMI является полностью обратно совместимым с источниками сигнала в формате DVI и кроме того содержит цифровой звук. HDMI использует технологию защиты от копирования HDCP.
SmartPower для экономии электроэнергии
Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.
WXGA, широкий формат 1366 x 768 - разрешение для четкости дисплея
Широкий формат XGA ЖК-панели с отображением 1366 x 768 пикселей. Стандарт WXGA позволяет использовать в мониторах прогрессивную развертку, что дает лучшее изображение и четкую цветопередачу.
Выберите другие параметры пуска с помощью SmartControl
В настройках сети необходимо установить возможность управления параметрами пуска всех дисплеев в случае отключения от сети питания или сбоя и возобновления питания. С помощью команд RS232 SmartControl обеспечивает гибкость по четырем основным параметрам пуска: состояние питания, входной источник, уровень громкости и формат изображения. Для всех четырех параметров при временном отключении питания можно установить возобновление последних настроек или включение с заданными настройками.
Скрытые и блокируемые кнопки управления
Кнопки локального управления дисплеем размещена таким образом, что при попытке спонтанного доступа она почти незаметна. При установке монитора в общественном месте можно отключить датчик дистанционного управления и кнопки управления через RS232 для предотвращения неавторизованного вмешательства в работу дисплея.
Встроенный слот SmartCard Xpress для возможностей расширения
SmartCard Xpress - это слот расширения, увеличивающий функциональные возможности дисплея. Карты, разработанные Philips и/или третьей стороной, призваны упростить подключение к дисплею через слот, минуя необходимость использования внешних устройств.
Дистанционное управление и настройка через протокол RS232
Дистанционное управление позволяет пользователю удаленно настраивать дисплеи через протокол RS232. Благодаря использованию команд CEC пользователь может полностью контролировать все дисплеи в сети в любой момент времени.
Беспроводной загрузчик SmartLoader для быстрого копирования
Обеспечивает возможность копировать все настройки меню с одного дисплея на другие. Эта функция обеспечивает единообразие настроек дисплеев и существенно уменьшает время настройки. Осуществляется полностью без использования проводов.
Совместимость со стандартами RoHS по защите окружающей среды
Дисплеи Philips разработаны и произведены в соответствии с жесткими стандартами Restriction of Hazardous Substances (RoHS), ограничивающими применение свинца и других, вредных для окружающей среды веществ.
Изображение/дисплей
Размер экрана по диагонали (метрич.)
81
см
Размер экрана по диагонали (в дюймах)
32
(дюймы)
Формат изображения
16:9
Тип ЖК-панели
1366 x 768 пикселей
Антибликовый поляризатор
Оптимальное разрешение
1360 x 768 при 60 Гц
Яркость
500
кд/м²
Цвета дисплея
16,7 миллионов цветов
Динамическая контрастность экрана
3 000:1
Время отклика (типич.)
8
мс
Угол просмотра (по горизонтали)
178
градусов
Угол просмотра (по вертикали)
178
градусов
Улучшение изображения
Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
3D гребенчатый фильтр
3D MA деинтерлейсинг
Прогрессивное сканирование
Динамическое повышение контрастности
Вертикальная частота сканирования
56 - 75 Гц
Тип экрана дисплея
TFT ЖК-дисплей WXGA с активной матрицей
Подключения
ПК
3,5 мм аудиовход для ПК x1
RS232 D-Sub9
Вход VGA D-Sub 15HD
А/В вход
HDMI x2
Компонентный (YPbPr) 2x
Аудиовход (Л/П) для YPbPr 2х
Композитный (CVBS) x1
Аудиовход (Л/П) x1
Разъем S-video x1
Другие подключения
Выход S/PDIF (коаксиальный)
Расширенные возможности подключения
Слот расш. для карт SmartCard
Разъем для внешнего динамика
Комфорт
Изображение в изображении
PIP (Изображение в изображении) CVBS на кнопке VGA
Подтвержденное соответствие нормативам
Маркировка CE
UL/cUL
CCC
RoHS
GOST
SEMKO
Возможность сетевого управления
RS232
Крепление VESA
400 x 200 мм
Регулировка формата экрана
4:3
Широкий экран
Увеличение субтитров
Сверхширокий
Масштаб 14:9
Масштаб 16:9
Звук
Встроенные АС
2
Выходная мощность (среднеквадр.)
2Х 10 Вт
Улучшение звука
Функция Smart Sound
Звуковая система
Стерео
Моно
Питание
Электропитание
90-264 В переменного тока, 50/60 Гц
Потребление (в режиме работы)
типичное: 82 Вт (VGA) 109 Вт (видео)
Энергопотребление в режиме ожидания
<3 Вт
Поддерживаемое разрешение дисплея
Компьютерные форматы
640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
1024 x 768, 60, 70, 75 Гц
1280 x 720, 60 Гц
1280 x 768, 60 Гц
1360 x 768, 60 Гц
Видеоформаты
480i, 60 Гц
480p, 60 Гц
576p, 50 Гц
576i, 50 Гц
720p, 50, 60 Гц
1080i, 60 Гц
Размеры
Глубина коробки
28
миллиметра
Высота коробки
61.2
миллиметра
Ширина коробки
90.1
миллиметра
Высота с подставкой
531
миллиметра
Высота устройства (с подставкой) (дюймы)
20.9
(дюймы)
Ширина устройства
792
миллиметра
Вес продукта
12,67
кг
Глубина с подставкой
205
миллиметра
Высота устройства
487
миллиметра
Глубина устройства
115
миллиметра
Глубина устройства (с подставкой) (дюймы)
8.1
(дюймы)
Ширина устройства (в дюймах)
31,2
(дюймы)
Высота устройства (в дюймах)
19.2
(дюймы)
Глубина устройства (в дюймах)
4,5
(дюймы)
Глубина коробки (в дюймах)
11
(дюймы)
Высота коробки (в дюймах)
24.1
(дюймы)
Ширина коробки (в дюймах)
35.5
(дюймы)
Вес изделия (фунты)
27,93
фунта
Вес, включая упаковку
13,21
кг
Вес, включая упаковку (фунты)
29,12
Среднее время между отказами
100k (кроме CCFL 50k) часов
Технические характеристики
Диапазон температур для работы
0-40
°C
Диапазон относительной влажности
5% - 90%
Тюнер/прием/передача
Воспроизведение видео
NTSC
PAL
SECAM
Аксессуары
Входящие в комплект аксессуары
Настольная подставка
Шнур питания сети переменного тока
Кабель VGA
Пульт ДУ
Батарейки для пульта ДУ
Краткое руководство пользователя
Кабель адаптера HDMI-DVI
Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
Дополнительные аксессуары
Загрузчик SmartLoader 22AV1135
Прочее
Ободок
Цвет Metallic Anthracite
Гарантия
Европа/Северная Америка: 3 года, регионы APMEA: 1 год
Что входит в комплект?
Другие продукты в комплекте
Настольная подставка
Шнур питания сети переменного тока
Кабель VGA
Пульт ДУ
Батарейки для пульта ДУ
Краткое руководство пользователя
Кабель адаптера HDMI-DVI
Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
Дополнительные аксессуары: Загрузчик SmartLoader 22AV1135