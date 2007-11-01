Выберите другие параметры пуска с помощью SmartControl

В настройках сети необходимо установить возможность управления параметрами пуска всех дисплеев в случае отключения от сети питания или сбоя и возобновления питания. С помощью команд RS232 SmartControl обеспечивает гибкость по четырем основным параметрам пуска: состояние питания, входной источник, уровень громкости и формат изображения. Для всех четырех параметров при временном отключении питания можно установить возобновление последних настроек или включение с заданными настройками.