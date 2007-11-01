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  • Инновационное решение для использования в общественных местах Инновационное решение для использования в общественных местах Инновационное решение для использования в общественных местах

    ЖК монитор

    BDL4231C/00

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    Инновационное решение для использования в общественных местах

    Этот 42" ЖК-монитор, управляемый по сети, сэкономит ваши средства. Эта модель, созданная как для работы в сети, так и для эксплуатации в качестве монитора общего использования, оснащена многочисленными функциями, отвечающими самым взыскательным требованиям.

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    ЖК монитор

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    Инновационное решение для использования в общественных местах

    со слотом SmartCard

    • 42"
    • мультимедиа
    • HD Ready
    Вход HDMI для передачи цифрового сигнала HD через один кабель

    Вход HDMI для передачи цифрового сигнала HD через один кабель

    Технология HDMI осуществляет цифровое RGB-соединение источника сигнала и экрана без сжатия. Исключение любого преобразования в аналоговый сигнал позволяет достичь безупречного качества изображения. Неискаженный сигнал позволяет достичь пониженного мерцания и сделать изображение более контрастным. Технология HDMI осуществляет интеллектуальное взаимодействие с источником сигнала, используя при этом наибольшее выходное разрешение. Вход HDMI является полностью обратно совместимым с источниками сигнала в формате DVI и кроме того содержит цифровой звук. HDMI использует технологию защиты от копирования HDCP.

    SmartPower для экономии электроэнергии

    SmartPower для экономии электроэнергии

    Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

    WXGA, широкий формат 1366 x 768 - разрешение для четкости дисплея

    Широкий формат XGA ЖК-панели с отображением 1366 x 768 пикселей. Стандарт WXGA позволяет использовать в мониторах прогрессивную развертку, что дает лучшее изображение и четкую цветопередачу.

    Выберите другие параметры пуска с помощью SmartControl

    В настройках сети необходимо установить возможность управления параметрами пуска всех дисплеев в случае отключения от сети питания или сбоя и возобновления питания. С помощью команд RS232 SmartControl обеспечивает гибкость по четырем основным параметрам пуска: состояние питания, входной источник, уровень громкости и формат изображения. Для всех четырех параметров при временном отключении питания можно установить возобновление последних настроек или включение с заданными настройками.

    Скрытые и блокируемые кнопки управления

    Кнопки локального управления дисплеем размещена таким образом, что при попытке спонтанного доступа она почти незаметна. При установке монитора в общественном месте можно отключить датчик дистанционного управления и кнопки управления через RS232 для предотвращения неавторизованного вмешательства в работу дисплея.

    Встроенный слот SmartCard Xpress для возможностей расширения

    SmartCard Xpress - это слот расширения, увеличивающий функциональные возможности дисплея. Карты, разработанные Philips и/или третьей стороной, призваны упростить подключение к дисплею через слот, минуя необходимость использования внешних устройств.

    Дистанционное управление и настройка через протокол RS232

    Дистанционное управление позволяет пользователю удаленно настраивать дисплеи через протокол RS232. Благодаря использованию команд CEC пользователь может полностью контролировать все дисплеи в сети в любой момент времени.

    Беспроводной загрузчик SmartLoader для быстрого копирования

    Обеспечивает возможность копировать все настройки меню с одного дисплея на другие. Эта функция обеспечивает единообразие настроек дисплеев и существенно уменьшает время настройки. Осуществляется полностью без использования проводов.

    Совместимость со стандартами RoHS по защите окружающей среды

    Дисплеи Philips разработаны и произведены в соответствии с жесткими стандартами Restriction of Hazardous Substances (RoHS), ограничивающими применение свинца и других, вредных для окружающей среды веществ.

    • Изображение/дисплей

      Размер экрана по диагонали (метрич.)
      107  см
      Размер экрана по диагонали (в дюймах)
      42  (дюймы)
      Формат изображения
      16:9
      Тип ЖК-панели
      • 1366 x 768 пикселей
      • Антибликовый поляризатор
      Оптимальное разрешение
      1360 x 768 при 60 Гц
      Яркость
      500  кд/м²
      Цвета дисплея
      16,7 миллионов цветов
      Динамическая контрастность экрана
      3 000:1
      Время отклика (типич.)
      5  мс
      Угол просмотра (по горизонтали)
      178  градусов
      Угол просмотра (по вертикали)
      178  градусов
      Улучшение изображения
      • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
      • 3D гребенчатый фильтр
      • 3D MA деинтерлейсинг
      • Прогрессивное сканирование
      • Динамическое повышение контрастности
      Вертикальная частота сканирования
      56 - 75 Гц
      Тип экрана дисплея
      TFT ЖК-дисплей WXGA с активной матрицей

    • Подключения

      ПК
      • 3,5 мм аудиовход для ПК x1
      • RS232 D-Sub9
      • Вход VGA D-Sub 15HD
      А/В вход
      • HDMI x2
      • Компонентный (YPbPr) 2x
      • Аудиовход (Л/П) для YPbPr 2х
      • Композитный (CVBS) x1
      • Аудиовход (Л/П) x1
      • Разъем S-video x1
      Другие подключения
      Выход S/PDIF (коаксиальный)
      Расширенные возможности подключения
      • Слот расш. для карт SmartCard
      • Разъем для внешнего динамика

    • Комфорт

      Изображение в изображении
      PIP (Изображение в изображении) CVBS на кнопке VGA
      Подтвержденное соответствие нормативам
      • Маркировка CE
      • UL/cUL
      • CCC
      • RoHS
      • GOST
      • SEMKO
      Возможность сетевого управления
      RS232
      Крепление VESA
      400 x 200 мм
      Регулировка формата экрана
      • 4:3
      • Широкий экран
      • Увеличение субтитров
      • Сверхширокий
      • Масштаб 14:9
      • Масштаб 16:9

    • Звук

      Встроенные АС
      2
      Выходная мощность (среднеквадр.)
      2Х 10 Вт
      Улучшение звука
      Функция Smart Sound
      Звуковая система
      • Стерео
      • Моно

    • Питание

      Электропитание
      90-264 В переменного тока, 50/60 Гц
      Потребление (в режиме работы)
      тип.: 129 Вт (VGA) 188 Вт (видео)
      Энергопотребление в режиме ожидания
      <3,5 Вт

    • Поддерживаемое разрешение дисплея

      Компьютерные форматы
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Гц
      • 1280 x 720, 60 Гц
      • 1280 x 768, 60 Гц
      • 1360 x 768, 60 Гц
      Видеоформаты
      • 480i, 60 Гц
      • 480p, 60 Гц
      • 576p, 50 Гц
      • 576i, 50 Гц
      • 720p, 50, 60 Гц
      • 1080i, 60 Гц

    • Размеры

      Глубина коробки
      34.1  миллиметра
      Высота коробки
      74.8  миллиметра
      Ширина коробки
      117  миллиметра
      Высота с подставкой
      663  миллиметра
      Высота устройства (с подставкой) (дюймы)
      26.1  (дюймы)
      Ширина устройства
      1022  миллиметра
      Вес продукта
      21,0  кг
      Глубина с подставкой
      250  миллиметра
      Высота устройства
      615  миллиметра
      Глубина устройства
      129  миллиметра
      Глубина устройства (с подставкой) (дюймы)
      9.8  (дюймы)
      Ширина устройства (в дюймах)
      40,2  (дюймы)
      Высота устройства (в дюймах)
      24.2  (дюймы)
      Глубина устройства (в дюймах)
      5,1  (дюймы)
      Глубина коробки (в дюймах)
      13.4  (дюймы)
      Высота коробки (в дюймах)
      29.4  (дюймы)
      Ширина коробки (в дюймах)
      46.1  (дюймы)
      Вес изделия (фунты)
      46,30  фунта
      Вес, включая упаковку
      21,8  кг
      Вес, включая упаковку (фунты)
      48,06
      Среднее время между отказами
      100k (кроме CCFL 50k) часов

    • Технические характеристики

      Диапазон температур для работы
      0-40  °C
      Диапазон относительной влажности
      5% - 90%

    • Тюнер/прием/передача

      Воспроизведение видео
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      • Настольная подставка
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Кабель VGA
      • Пульт ДУ
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Краткое руководство пользователя
      • Кабель адаптера HDMI-DVI
      • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
      Дополнительные аксессуары
      Загрузчик SmartLoader 22AV1135

    • Прочее

      Ободок
      Цвет Metallic Anthracite
      Гарантия
      Европа/Северная Америка: 3 года, регионы APMEA: 1 год

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Настольная подставка
    • Шнур питания сети переменного тока
    • Кабель VGA
    • Пульт ДУ
    • Батарейки для пульта ДУ
    • Краткое руководство пользователя
    • Кабель адаптера HDMI-DVI
    • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
    • Дополнительные аксессуары: Загрузчик SmartLoader 22AV1135
    Badge-D2C

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