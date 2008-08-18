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    ЖК-монитор

    BDL4631V/00

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    Захватывает и увлекает зрителя

    Этот 46" профессиональный ЖК-монитор доставит ваше сообщение. Для работы в сети, в качестве ячеечной матрицы или как отдельного монитора общего использования, эта модель оснащена многочисленными функциями, отвечающими самым взыскательным требованиям

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    ЖК-монитор

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    Захватывает и увлекает зрителя

    • 46"
    • мультимедиа
    • Монитор HDTV
    Вход HDMI для передачи цифрового сигнала HD через один кабель

    Вход HDMI для передачи цифрового сигнала HD через один кабель

    Технология HDMI осуществляет цифровое RGB-соединение источника сигнала и экрана без сжатия. Исключение любого преобразования в аналоговый сигнал позволяет достичь безупречного качества изображения. Неискаженный сигнал позволяет достичь пониженного мерцания и сделать изображение более контрастным. Технология HDMI осуществляет интеллектуальное взаимодействие с источником сигнала, используя при этом наибольшее выходное разрешение. Вход HDMI является полностью обратно совместимым с источниками сигнала в формате DVI и кроме того содержит цифровой звук. HDMI использует технологию защиты от копирования HDCP.

    ЖК-дисплей Full HD 1920x1080р

    Этот дисплей имеет разрешение, определяемое как Full HD. Благодаря современной технологии ЖКД имеет разрешение высокой четкости 1920Х1080р и обеспечивает изображение самого лучшего качества для сигналов высокой четкости на входе до 1080 строк. Технология создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Живое и четкое изображение обеспечивает прекрасное восприятие при просмотре.

    Работа в портретном положении

    Этот дисплей также можно надежно и безопасно установить в портретное положение.

    Скрытые и блокируемые кнопки управления

    Кнопки локального управления дисплеем размещена таким образом, что при попытке спонтанного доступа она почти незаметна. При установке монитора в общественном месте можно отключить датчик дистанционного управления и кнопки управления через RS232 для предотвращения неавторизованного вмешательства в работу дисплея.

    Сетевое управление монитором для возможности удаленного управления

    Поддержка управления по сети позволяет пользователю контролировать и удаленно управлять работой мониторов с помощью протокола RS232.

    Сквозной канал VGA позволяет подключиться к нескольким мониторам

    Соединение нескольких мониторов эффективно распределяет управление и контент от одного источника к нескольким мониторам.

    Усовершенствованная функция антипрогорания

    Статичные изображения, остающиеся на экране в течение продолжительного времени могут стать причиной остаточного изображения или прогорания на ЖК-экранах. Хотя сохранение остаточного изображения на ЖК-экранах не является постоянным явлением, желательно этого избежать, особенно в местах круглосуточной работы мониторов.

    Совместимость со стандартами RoHS по защите окружающей среды

    Дисплеи Philips разработаны и произведены в соответствии с жесткими стандартами Restriction of Hazardous Substances (RoHS), ограничивающими применение свинца и других, вредных для окружающей среды веществ.

    Улучшенная функция увеличения поддерживает используемую ячеечную матрицу

    Этот монитор имеет собственную функцию увеличения, которая позволяет простое применение функции видеостены, без использования дорогого дополнительного оборудования. Возможность создания Vidiwall из 25 дисплеев с 5 дисплеями по горизонтали и вертикали.

    • Изображение/дисплей

      Размер экрана по диагонали (метрич.)
      116.8  см
      Размер экрана по диагонали (в дюймах)
      46  (дюймы)
      Формат изображения
      16:9
      Шаг пикселей
      0,53025 x 0,53025 мм
      Оптимальное разрешение
      1920 x 1080 при 60 Гц
      Яркость
      450  кд/м²
      Цвета дисплея
      16,7 миллионов цветов
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1500:1
      Время отклика (типич.)
      6  мс
      Угол просмотра (по горизонтали)
      178  градусов
      Угол просмотра (по вертикали)
      178  градусов
      Улучшение изображения
      • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
      • 3D гребенчатый фильтр
      • Компенсация движ., деинтерлейсинг
      • Изображение в изображении
      • Прогрессивное сканирование
      • 3D MA деинтерлейсинг
      Горизонтальная частота сканирования
      31,5 - 91,1 кГц
      Вертикальная частота сканирования
      58 - 85 Гц
      Тип экрана дисплея
      ЖКД с активной матрицей Full HD W-UXGA

    • Подключения

      ПК
      • Вход VGA D-Sub 15HD
      • Выход VGA D-Sub 15HD
      • RS232 D-Sub9
      • Выход RS232 D-sub9
      • 3,5 мм аудиовход для ПК x1
      А/В вход
      • HDMI x2
      • Компонентный (YPbPr) x1
      • Аудиовход (Л/П) для YPbPr x1
      • Композитный (CVBS) x 2
      • Разъем S-video x1
      • Аудиовход (Л/П)x2 для CVBS и S-Vid
      А/В выход
      • Композитный (CVBS) x1
      • Аудиовход (Л/П) x1
      Расширенные возможности подключения
      Разъем для внешнего динамика

    • Комфорт

      Ориентация
      • Портретная
      • Ландшафтный
      Подтвержденное соответствие нормативам
      • Маркировка CE
      • RoHS
      • FCC класса A
      • UL
      Языки экранных меню
      • Английский
      • Французский
      • Немецкий
      • Итальянский
      • Испанский
      • Польский
      • Турецкий
      • Русский
      Возможность сетевого управления
      RS232
      Крепление VESA
      400 x 200 мм
      Съёмная АС
      2 x 7 Ватт (дополнительные) АС

    • Питание

      Электропитание
      90-264 В переменного тока, 50/60 Гц
      Потребление (в режиме работы)
      165 Вт (типичная)
      Энергопотребление в режиме ожидания
      < 5 Вт

    • Поддерживаемое разрешение дисплея

      Компьютерные форматы
      • 640 x 480, 60, 75 Гц
      • 720 x 400, 70 Гц
      • 800 x 600, 60 Гц
      • 1024 x 768, 60 Гц
      • 1280 x 720, 60 Гц
      • 1280 x 768, 60 Гц
      • 1360 x 768, 60 Гц
      • 1600 x 1200, 60 Гц
      • 1920 x 1080, 50, 60 Гц
      Видеоформаты
      • 480i, 60 Гц
      • 480p, 60 Гц
      • 576i, 50 Гц
      • 720p, 50, 60 Гц
      • 1080i; 50, 60 Гц
      • 1080p, 60 Гц

    • Размеры

      Высота с подставкой
      705  миллиметра
      Высота устройства (с подставкой) (дюймы)
      27.8  (дюймы)
      Ширина устройства
      1122  миллиметра
      Глубина с подставкой
      406  миллиметра
      Высота устройства
      663  миллиметра
      Глубина устройства
      138  миллиметра
      Глубина устройства (с подставкой) (дюймы)
      16.0  (дюймы)
      Ширина устройства (в дюймах)
      44,2  (дюймы)
      Высота устройства (в дюймах)
      26.1  (дюймы)
      Глубина устройства (в дюймах)
      5,4  (дюймы)
      Среднее время между отказами
      50 000 часов (кроме CCFL - 60 000)

    • Технические характеристики

      Диапазон температур для работы
      0 - 40  °C
      Диапазон относительной влажности
      5% - 90%

    • Тюнер/прием/передача

      Воспроизведение видео
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      • Кабель адаптера HDMI-DVI
      • Кабель VGA
      • Пульт ДУ
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Краткое руководство пользователя
      Дополнительные аксессуары
      • Настольная подставка BM05211
      • АС BAL4631S1
      • Потолочное крепление BM04111&BM01111
      • Жесткое настенное крепление BM02111
      • Гибкое настенное крепление BM04111&BM02212

    • Прочее

      Ободок
      Цвет Metallic Anthracite
      Гарантия
      Европа/Северная Америка: 3 года

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Кабель адаптера HDMI-DVI
    • Кабель VGA
    • Пульт ДУ
    • Батарейки для пульта ДУ
    • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
    • Шнур питания сети переменного тока
    • Краткое руководство пользователя
    • Дополнительные аксессуары: Настольная подставка BM05211
    • Дополнительные аксессуары: АС BAL4631S1
    • Дополнительные аксессуары: Потолочное крепление BM04111&BM01111
    • Дополнительные аксессуары: Жесткое настенное крепление BM02111
    • Дополнительные аксессуары: Гибкое настенное крепление BM04111&BM02212
    Badge-D2C

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