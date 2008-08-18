Этот 46" профессиональный ЖК-монитор доставит ваше сообщение. Для работы в сети, в качестве ячеечной матрицы или как отдельного монитора общего использования, эта модель оснащена многочисленными функциями, отвечающими самым взыскательным требованиям
Вход HDMI для передачи цифрового сигнала HD через один кабель
Технология HDMI осуществляет цифровое RGB-соединение источника сигнала и экрана без сжатия. Исключение любого преобразования в аналоговый сигнал позволяет достичь безупречного качества изображения. Неискаженный сигнал позволяет достичь пониженного мерцания и сделать изображение более контрастным. Технология HDMI осуществляет интеллектуальное взаимодействие с источником сигнала, используя при этом наибольшее выходное разрешение. Вход HDMI является полностью обратно совместимым с источниками сигнала в формате DVI и кроме того содержит цифровой звук. HDMI использует технологию защиты от копирования HDCP.
ЖК-дисплей Full HD 1920x1080р
Этот дисплей имеет разрешение, определяемое как Full HD. Благодаря современной технологии ЖКД имеет разрешение высокой четкости 1920Х1080р и обеспечивает изображение самого лучшего качества для сигналов высокой четкости на входе до 1080 строк. Технология создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Живое и четкое изображение обеспечивает прекрасное восприятие при просмотре.
Работа в портретном положении
Этот дисплей также можно надежно и безопасно установить в портретное положение.
Скрытые и блокируемые кнопки управления
Кнопки локального управления дисплеем размещена таким образом, что при попытке спонтанного доступа она почти незаметна. При установке монитора в общественном месте можно отключить датчик дистанционного управления и кнопки управления через RS232 для предотвращения неавторизованного вмешательства в работу дисплея.
Сетевое управление монитором для возможности удаленного управления
Поддержка управления по сети позволяет пользователю контролировать и удаленно управлять работой мониторов с помощью протокола RS232.
Сквозной канал VGA позволяет подключиться к нескольким мониторам
Соединение нескольких мониторов эффективно распределяет управление и контент от одного источника к нескольким мониторам.
Усовершенствованная функция антипрогорания
Статичные изображения, остающиеся на экране в течение продолжительного времени могут стать причиной остаточного изображения или прогорания на ЖК-экранах. Хотя сохранение остаточного изображения на ЖК-экранах не является постоянным явлением, желательно этого избежать, особенно в местах круглосуточной работы мониторов.
Совместимость со стандартами RoHS по защите окружающей среды
Дисплеи Philips разработаны и произведены в соответствии с жесткими стандартами Restriction of Hazardous Substances (RoHS), ограничивающими применение свинца и других, вредных для окружающей среды веществ.
Улучшенная функция увеличения поддерживает используемую ячеечную матрицу
Этот монитор имеет собственную функцию увеличения, которая позволяет простое применение функции видеостены, без использования дорогого дополнительного оборудования. Возможность создания Vidiwall из 25 дисплеев с 5 дисплеями по горизонтали и вертикали.
Изображение/дисплей
Размер экрана по диагонали (метрич.)
116.8
см
Размер экрана по диагонали (в дюймах)
46
(дюймы)
Формат изображения
16:9
Шаг пикселей
0,53025 x 0,53025 мм
Оптимальное разрешение
1920 x 1080 при 60 Гц
Яркость
450
кд/м²
Цвета дисплея
16,7 миллионов цветов
Коэфф. контрастности (типич.)
1500:1
Время отклика (типич.)
6
мс
Угол просмотра (по горизонтали)
178
градусов
Угол просмотра (по вертикали)
178
градусов
Улучшение изображения
Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
3D гребенчатый фильтр
Компенсация движ., деинтерлейсинг
Изображение в изображении
Прогрессивное сканирование
3D MA деинтерлейсинг
Горизонтальная частота сканирования
31,5 - 91,1 кГц
Вертикальная частота сканирования
58 - 85 Гц
Тип экрана дисплея
ЖКД с активной матрицей Full HD W-UXGA
Подключения
ПК
Вход VGA D-Sub 15HD
Выход VGA D-Sub 15HD
RS232 D-Sub9
Выход RS232 D-sub9
3,5 мм аудиовход для ПК x1
А/В вход
HDMI x2
Компонентный (YPbPr) x1
Аудиовход (Л/П) для YPbPr x1
Композитный (CVBS) x 2
Разъем S-video x1
Аудиовход (Л/П)x2 для CVBS и S-Vid
А/В выход
Композитный (CVBS) x1
Аудиовход (Л/П) x1
Расширенные возможности подключения
Разъем для внешнего динамика
Комфорт
Ориентация
Портретная
Ландшафтный
Подтвержденное соответствие нормативам
Маркировка CE
RoHS
FCC класса A
UL
Языки экранных меню
Английский
Французский
Немецкий
Итальянский
Испанский
Польский
Турецкий
Русский
Возможность сетевого управления
RS232
Крепление VESA
400 x 200 мм
Съёмная АС
2 x 7 Ватт (дополнительные) АС
Питание
Электропитание
90-264 В переменного тока, 50/60 Гц
Потребление (в режиме работы)
165 Вт (типичная)
Энергопотребление в режиме ожидания
< 5 Вт
Поддерживаемое разрешение дисплея
Компьютерные форматы
640 x 480, 60, 75 Гц
720 x 400, 70 Гц
800 x 600, 60 Гц
1024 x 768, 60 Гц
1280 x 720, 60 Гц
1280 x 768, 60 Гц
1360 x 768, 60 Гц
1600 x 1200, 60 Гц
1920 x 1080, 50, 60 Гц
Видеоформаты
480i, 60 Гц
480p, 60 Гц
576i, 50 Гц
720p, 50, 60 Гц
1080i; 50, 60 Гц
1080p, 60 Гц
Размеры
Высота с подставкой
705
миллиметра
Высота устройства (с подставкой) (дюймы)
27.8
(дюймы)
Ширина устройства
1122
миллиметра
Глубина с подставкой
406
миллиметра
Высота устройства
663
миллиметра
Глубина устройства
138
миллиметра
Глубина устройства (с подставкой) (дюймы)
16.0
(дюймы)
Ширина устройства (в дюймах)
44,2
(дюймы)
Высота устройства (в дюймах)
26.1
(дюймы)
Глубина устройства (в дюймах)
5,4
(дюймы)
Среднее время между отказами
50 000 часов (кроме CCFL - 60 000)
Технические характеристики
Диапазон температур для работы
0 - 40
°C
Диапазон относительной влажности
5% - 90%
Тюнер/прием/передача
Воспроизведение видео
NTSC
PAL
SECAM
Аксессуары
Входящие в комплект аксессуары
Кабель адаптера HDMI-DVI
Кабель VGA
Пульт ДУ
Батарейки для пульта ДУ
Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
Шнур питания сети переменного тока
Краткое руководство пользователя
Дополнительные аксессуары
Настольная подставка BM05211
АС BAL4631S1
Потолочное крепление BM04111&BM01111
Жесткое настенное крепление BM02111
Гибкое настенное крепление BM04111&BM02212
Прочее
Ободок
Цвет Metallic Anthracite
Гарантия
Европа/Северная Америка: 3 года
Что входит в комплект?
Другие продукты в комплекте
Кабель адаптера HDMI-DVI
Кабель VGA
Пульт ДУ
Батарейки для пульта ДУ
Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
Шнур питания сети переменного тока
Краткое руководство пользователя
Дополнительные аксессуары: Настольная подставка BM05211
Дополнительные аксессуары: АС BAL4631S1
Дополнительные аксессуары: Потолочное крепление BM04111&BM01111
Дополнительные аксессуары: Жесткое настенное крепление BM02111
Дополнительные аксессуары: Гибкое настенное крепление BM04111&BM02212