благодаря сенсорному светодиодному дисплею 140 см (55")
55"
Боковая светодиодная подсветка
Full-HD
SmartPower для экономии электроэнергии
Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.
ЖК-дисплей Full HD 1920x1080р
Этот дисплей имеет разрешение, определяемое как Full HD. Благодаря современной технологии ЖКД имеет разрешение высокой четкости 1920Х1080р и обеспечивает изображение самого лучшего качества для сигналов высокой четкости на входе до 1080 строк. Технология создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Живое и четкое изображение обеспечивает прекрасное восприятие при просмотре.
Боковая светодиодная подсветка
Оцените равномерное рассеяние света благодаря самой современной светодиодной технологии. По краю панели размещены белые светодиоды, которые еще больше усиливают распределение света. Таким образом, значительно снижается энергопотребление, уменьшается выделение тепла и достигается действительно единообразный диапазон цветов.
Тонкая рамка и стильный дизайн
Благодаря тонкой рамке и элегантному дизайну дисплей прекрасно впишется в любой интерьер и подойдет для разных сфер применения.
Оптическая сенсорная технология Multi-Touch расширяет интерактивное взаимодействие
Датчики по краю экрана не только гарантируют идеальную четкость, но и обеспечивают многоточечный сенсорный ввод, что позволяет использовать разнообразные интерактивные приложения.
2 одновременно активных точки касания
Оцените невероятную функциональность сенсорного дисплея с 2 активными точками касания. Удобство использования, оптимальная производительность, а также превосходные характеристики обеспечивают широкие возможности интерактивного взаимодействия.
Совместимость с USB Plug-and-Play
Подключите дисплей к медиаплееру через порт USB для автоматического распознавания устройства. Поддержка USB HID для надежного соединения с помощью стандарта Plug-and-Play.
Интерфейс OPS (Open Pluggable Specification)
Интерфейс OPS, разработанный для видеоустройств высокой четкости, предназначен для зарядки или обновления простых детских игр медиаплеера. Просто подключите медиаплеер к дисплею — вот и все! Не важно, используется ли медиаплеер начального, среднего или высокого уровня, интерфейс OPS полностью совместим с ним и обеспечивает более низкие показатели TCO в течение более длительного периода.
Специальная подставка на задней панели для установки ПК
При размещении рекламных панелей в большинстве случаев используются профессиональные компьютеры. Для их установки часто требуется значительно увеличивать глубину размещения монитора и прокладывать множество проводов. Поэтому для данной модели дисплея на задней панели предусмотрена специальная подставка, которая подойдет для установки большинства моделей профессиональных компьютеров небольшого размера. Система размещения кабелей позволяет аккуратно расположить провода.
Поддерживает все основные операционные системы
Для сенсорных дисплеев не требуется определенного ПО. Поддерживаемые ОС: Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS и Linux.
Изображение/дисплей
Размер экрана по диагонали (метрич.)
138.6
см
Размер экрана по диагонали (в дюймах)
54.6
(дюймы)
Формат изображения
16:9
Разрешение панели
1920 x 1080р
Шаг пикселей
0,21 x 0,63 мм
Оптимальное разрешение
1920 x 1080 при 60 Гц
Яркость
450
кд/м²
Цвета дисплея
1,07 млрд. цветов
Коэфф. контрастности (типич.)
4000:1
Время отклика (типич.)
6,5
мс
Угол просмотра (по горизонтали)
178
градусов
Угол просмотра (по вертикали)
178
градусов
Улучшение изображения
Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
3D гребенчатый фильтр
Компенсация движ., деинтерлейсинг
Прогрессивное сканирование
3D MA деинтерлейсинг
Динамическое повышение контрастности
Подключения
ПК
Вход VGA D-Sub 15HD
RS232 D-Sub9
Выход RS232 D-sub9
3,5 мм аудиовход для ПК x1
RJ45
Выход VGA (через DVI-I)
А/В вход
Композитный (BNC) x1
Компонентный (BNC) x1
DVI-D x1
А/В выход
Аудиовход (Л/П) x1
Другие подключения
AC-выход
DisplayPort
DVI-выход
Разъем для внешнего динамика
HDMI
ИК-выход
OPS
USB
Комфорт
Ориентация
Ландшафтный
Портретная
Управление с клавиатуры
Скрытое
Блокируемый
Сигнал пульта ДУ
Блокируемый
Сквозной канал сигнала
RS232
VGA
DVI
Проходной вход IR
Простая установка
Выход AC
Специальная подставка
Энергосберегающие функции
Smart Power
Другие удобства
Ручки для переноски
Функции контроля безопасности
Контроль нагрева
Датчик температуры
Возможность сетевого управления
RS232
HDMI (один провод)
RJ45
Звук
Встроенные АС
Среднеквадратичная мощность 2 x 12 Вт
Питание
Электропитание
90—264 В перем. тока, 50—60 Гц
Потребляемая мощность (типич.)
110
Вт
Энергопотребление в режиме ожидания
<0,5 Вт
Поддерживаемое разрешение дисплея
Компьютерные форматы
640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
1024 x 768, 60 Гц
1280 x 768, 60 Гц
1280 x 800, 60 Гц
1360 x 768, 60 Гц
1366 x 768, 60 Гц
1440 x 900, 60 Гц
1600 x 1200, 60 Гц
1920 x 1080, 60 Гц
1920 x 1200, 60 Гц
1280 x 1024, 60 Гц
800 x 600, 60, 72, 75 Гц
Видеоформаты
480i, 60 Гц
480p, 60 Гц
576p, 50 Гц
576i, 50 Гц
720p, 50, 60 Гц
1080i; 50, 60 Гц
1080p, 50, 60 Гц
Размеры
Глубина коробки
280
миллиметра
Высота коробки
980
миллиметра
Крепление для специальной подставки
100 x 100 мм, 100 x 200 мм
Ширина коробки
1480
миллиметра
Ширина устройства
1273
миллиметра
Вес продукта
47
кг
Высота устройства
745
миллиметра
Глубина устройства
80,5
миллиметра
Настенное крепление
400 x 400 мм, 400 x 200 мм, 200 x 200 мм
Ширина рамки
29 мм
Вес, включая упаковку
55,5
кг
Условия эксплуатации
Диапазон температур (эксплуатация)
0–40
°C
Среднее время между отказами
60 000
часов
Относительная влажность
20–80
%
Диапазон температур (хранение)
от -20 до 60
°C
Аксессуары
Входящие в комплект аксессуары
Пульт ДУ
Батарейки для пульта ДУ
Шнур питания сети переменного тока
Кабель VGA
Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
Краткое руководство пользователя
Дополнительные аксессуары
ПО сенсорных экранов для нескольких пользователей
Настольная подставка
Прочее
Языки экранных меню
Английский
Французский
Немецкий
Итальянский
Польский
Турецкий
Русский
Упрощенный китайский
Испанский
Гарантия
Гарантия на 3 года
Характеристики
Технология Multi-Touch
Оптическая сенсорная технология
Точки касания
2 одновременно активных точки касания
Plug & Play
Поддержка стандарта HID
Защитное стекло
Закаленное защитное стекло 5 мм
Что входит в комплект?
Другие продукты в комплекте
Пульт ДУ
Батарейки для пульта ДУ
Шнур питания сети переменного тока
Кабель VGA
Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
Краткое руководство пользователя
Дополнительные аксессуары: ПО сенсорных экранов для нескольких пользователей