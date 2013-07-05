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  • Еще большая вовлеченность аудитории Еще большая вовлеченность аудитории Еще большая вовлеченность аудитории

    Signage Solutions Дисплей Multi-Touch

    BDT5551EH/02

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    Еще большая вовлеченность аудитории

    Теперь рекламные материалы или важную информацию можно демонстрировать с невероятной четкостью. А интерактивный сенсорный экран позволит завладеть вниманием аудитории.

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    Signage Solutions Дисплей Multi-Touch

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    Еще большая вовлеченность аудитории

    благодаря сенсорному светодиодному дисплею 140 см (55")

    • 55"
    • Боковая светодиодная подсветка
    • Full-HD
    SmartPower для экономии электроэнергии

    SmartPower для экономии электроэнергии

    Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

    ЖК-дисплей Full HD 1920x1080р

    Этот дисплей имеет разрешение, определяемое как Full HD. Благодаря современной технологии ЖКД имеет разрешение высокой четкости 1920Х1080р и обеспечивает изображение самого лучшего качества для сигналов высокой четкости на входе до 1080 строк. Технология создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Живое и четкое изображение обеспечивает прекрасное восприятие при просмотре.

    Боковая светодиодная подсветка

    Оцените равномерное рассеяние света благодаря самой современной светодиодной технологии. По краю панели размещены белые светодиоды, которые еще больше усиливают распределение света. Таким образом, значительно снижается энергопотребление, уменьшается выделение тепла и достигается действительно единообразный диапазон цветов.

    Тонкая рамка и стильный дизайн

    Благодаря тонкой рамке и элегантному дизайну дисплей прекрасно впишется в любой интерьер и подойдет для разных сфер применения.

    Оптическая сенсорная технология Multi-Touch расширяет интерактивное взаимодействие

    Датчики по краю экрана не только гарантируют идеальную четкость, но и обеспечивают многоточечный сенсорный ввод, что позволяет использовать разнообразные интерактивные приложения.

    2 одновременно активных точки касания

    Оцените невероятную функциональность сенсорного дисплея с 2 активными точками касания. Удобство использования, оптимальная производительность, а также превосходные характеристики обеспечивают широкие возможности интерактивного взаимодействия.

    Совместимость с USB Plug-and-Play

    Подключите дисплей к медиаплееру через порт USB для автоматического распознавания устройства. Поддержка USB HID для надежного соединения с помощью стандарта Plug-and-Play.

    Интерфейс OPS (Open Pluggable Specification)

    Интерфейс OPS, разработанный для видеоустройств высокой четкости, предназначен для зарядки или обновления простых детских игр медиаплеера. Просто подключите медиаплеер к дисплею — вот и все! Не важно, используется ли медиаплеер начального, среднего или высокого уровня, интерфейс OPS полностью совместим с ним и обеспечивает более низкие показатели TCO в течение более длительного периода.

    Специальная подставка на задней панели для установки ПК

    При размещении рекламных панелей в большинстве случаев используются профессиональные компьютеры. Для их установки часто требуется значительно увеличивать глубину размещения монитора и прокладывать множество проводов. Поэтому для данной модели дисплея на задней панели предусмотрена специальная подставка, которая подойдет для установки большинства моделей профессиональных компьютеров небольшого размера. Система размещения кабелей позволяет аккуратно расположить провода.

    Поддерживает все основные операционные системы

    Для сенсорных дисплеев не требуется определенного ПО. Поддерживаемые ОС: Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS и Linux.

    • Изображение/дисплей

      Размер экрана по диагонали (метрич.)
      138.6  см
      Размер экрана по диагонали (в дюймах)
      54.6  (дюймы)
      Формат изображения
      16:9
      Разрешение панели
      1920 x 1080р
      Шаг пикселей
      0,21 x 0,63 мм
      Оптимальное разрешение
      1920 x 1080 при 60 Гц
      Яркость
      450  кд/м²
      Цвета дисплея
      1,07 млрд. цветов
      Коэфф. контрастности (типич.)
      4000:1
      Время отклика (типич.)
      6,5  мс
      Угол просмотра (по горизонтали)
      178  градусов
      Угол просмотра (по вертикали)
      178  градусов
      Улучшение изображения
      • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
      • 3D гребенчатый фильтр
      • Компенсация движ., деинтерлейсинг
      • Прогрессивное сканирование
      • 3D MA деинтерлейсинг
      • Динамическое повышение контрастности

    • Подключения

      ПК
      • Вход VGA D-Sub 15HD
      • RS232 D-Sub9
      • Выход RS232 D-sub9
      • 3,5 мм аудиовход для ПК x1
      • RJ45
      • Выход VGA (через DVI-I)
      А/В вход
      • Композитный (BNC) x1
      • Компонентный (BNC) x1
      • DVI-D x1
      А/В выход
      Аудиовход (Л/П) x1
      Другие подключения
      • AC-выход
      • DisplayPort
      • DVI-выход
      • Разъем для внешнего динамика
      • HDMI
      • ИК-выход
      • OPS
      • USB

    • Комфорт

      Ориентация
      • Ландшафтный
      • Портретная
      Управление с клавиатуры
      • Скрытое
      • Блокируемый
      Сигнал пульта ДУ
      Блокируемый
      Сквозной канал сигнала
      • RS232
      • VGA
      • DVI
      • Проходной вход IR
      Простая установка
      • Выход AC
      • Специальная подставка
      Энергосберегающие функции
      Smart Power
      Другие удобства
      Ручки для переноски
      Функции контроля безопасности
      • Контроль нагрева
      • Датчик температуры
      Возможность сетевого управления
      • RS232
      • HDMI (один провод)
      • RJ45

    • Звук

      Встроенные АС
      Среднеквадратичная мощность 2 x 12 Вт

    • Питание

      Электропитание
      90—264 В перем. тока, 50—60 Гц
      Потребляемая мощность (типич.)
      110  Вт
      Энергопотребление в режиме ожидания
      <0,5 Вт

    • Поддерживаемое разрешение дисплея

      Компьютерные форматы
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
      • 1024 x 768, 60 Гц
      • 1280 x 768, 60 Гц
      • 1280 x 800, 60 Гц
      • 1360 x 768, 60 Гц
      • 1366 x 768, 60 Гц
      • 1440 x 900, 60 Гц
      • 1600 x 1200, 60 Гц
      • 1920 x 1080, 60 Гц
      • 1920 x 1200, 60 Гц
      • 1280 x 1024, 60 Гц
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Гц
      Видеоформаты
      • 480i, 60 Гц
      • 480p, 60 Гц
      • 576p, 50 Гц
      • 576i, 50 Гц
      • 720p, 50, 60 Гц
      • 1080i; 50, 60 Гц
      • 1080p, 50, 60 Гц

    • Размеры

      Глубина коробки
      280  миллиметра
      Высота коробки
      980  миллиметра
      Крепление для специальной подставки
      100 x 100 мм, 100 x 200 мм
      Ширина коробки
      1480  миллиметра
      Ширина устройства
      1273  миллиметра
      Вес продукта
      47  кг
      Высота устройства
      745  миллиметра
      Глубина устройства
      80,5  миллиметра
      Настенное крепление
      400 x 400 мм, 400 x 200 мм, 200 x 200 мм
      Ширина рамки
      29 мм
      Вес, включая упаковку
      55,5  кг

    • Условия эксплуатации

      Диапазон температур (эксплуатация)
      0–40  °C
      Среднее время между отказами
      60 000  часов
      Относительная влажность
      20–80  %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 до 60  °C

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      • Пульт ДУ
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Кабель VGA
      • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
      • Краткое руководство пользователя
      Дополнительные аксессуары
      • ПО сенсорных экранов для нескольких пользователей
      • Настольная подставка

    • Прочее

      Языки экранных меню
      • Английский
      • Французский
      • Немецкий
      • Итальянский
      • Польский
      • Турецкий
      • Русский
      • Упрощенный китайский
      • Испанский
      Гарантия
      Гарантия на 3 года

    • Характеристики

      Технология Multi-Touch
      Оптическая сенсорная технология
      Точки касания
      2 одновременно активных точки касания
      Plug & Play
      Поддержка стандарта HID
      Защитное стекло
      Закаленное защитное стекло 5 мм

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Пульт ДУ
    • Батарейки для пульта ДУ
    • Шнур питания сети переменного тока
    • Кабель VGA
    • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
    • Краткое руководство пользователя
    • Дополнительные аксессуары: ПО сенсорных экранов для нескольких пользователей
    • Дополнительные аксессуары: Настольная подставка
    Badge-D2C

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