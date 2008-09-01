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  • Программа Easy Advertiser Программа Easy Advertiser Программа Easy Advertiser

    Карты для мест общего доступа

    CRD01/00

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    Программа Easy Advertiser

    С помощью удобной автономной карты для работы с нашими профессиональными мониторами можно составлять расписание для трансляции содержимого. С помощью приложения EA Publisher можно создавать собственное содержимое, а также устанавливать расписание показа слайдов и фильмов ежедневно 24 часа в сутки

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    Карты для мест общего доступа

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    Программа Easy Advertiser

    Удобное и простое решение для информационных мониторов

    • Программа Easy Advertiser

    Готовое решение для информационных мониторов

    Вы уже приобрели офисный ПК с установленной на нем программой PowerPoint, цифровую камеру с программой для управления фото- и видеоизображениями и монитор Philips BDLx231Cx/00. Теперь, чтобы начать демонстрацию цифрового содержимого в магазине или отделе, необходима еще одна вещь. Easy Advertiser — это полный пакет, в который входит USB-накопитель 1 ГБ, все необходимые кабели, кронштейн и карта Smartcard с высокотехнологичной электроникой для проигрывания содержимого с USB, которое вы создали с помощью поставляемой в комплекте программы Easy Advertiser Publisher. Установите карту в соответствии с инструкциями, указанными в руководстве пользователя

    Простое в использовании приложение для управления содержимым

    Когда вы сами создаете контент для рекламы или корпоративных связей, то естественно использовать уже имеющиеся стандартные инструменты в сочетании с простым в использовании приложением для создания публикаций. Easy Advertiser Publisher — это программа для Windows, которая может импортировать слайды MS PowerPoint, фотографии в формате JPEG и фильмы в формате MPEG. Программа помогает в создании расписания для показа необходимого содержимого в нужное время в течении 24 часов. Цикл не представляет сложности: создание контента, импорт контента, составление расписания, публикация контента с помощью сохранения на USB-накопитель большой емкости

    Совместимость со стандартами RoHS по защите окружающей среды

    Дисплеи Philips разработаны и произведены в соответствии с жесткими стандартами Restriction of Hazardous Substances (RoHS), ограничивающими применение свинца и других, вредных для окружающей среды веществ.

    Не требует установки и подключения к Интернету

    Это автономный и простой в установке продукт для обеспечения местного общего доступа, не требующий подписки или других дополнительных действий при установке. Продукт проигрывает содержимое из USB-накопителя большой емкости и не требует подключения к Интернету. Вы сохраняете содержимое на USB-накопителе большой емкости с помощью приложения на домашнем или офисном ПК, подключаете его к карте, установленной в дисплее и запускаете воспроизведение

    Сочетание слайдов MS PowerPoint, изображений и видео

    Easy Advertiser предоставит полную свободу творчества в создании содержимого из фотографий с вашей цифровой камеры, слайдов MS PowerPoint и фильмов (с высокой четкостью до 720p) в любом порядке и в любое время. С Easy Advertiser вы создадите содержимое, которое произведет максимальный эффект на вашу аудиторию

    Показывайте то, что нравится и когда хотите

    Вы можете свободно распределять содержимое на 24 часа, чтобы удовлетворить потребность клиентов в информации. Создайте один или несколько временных промежутков с помощью приложения для ПК Easy Advertiser Publisher. Перетащите содержимое в соответствующий временной промежуток. С помощью этого приложения выполните экспорт на USB-накопитель большой емкости, установите устройство USB на карту и презентация начнется в соответствии с программой

    Автоматический переход в режим ожидания при отсутствии активных программ

    При отсутствии программ, предназначенных для показа по расписанию, дисплей должен перейти в режим ожидания в целях экономии электроэнергии и сокращения расходы на нее. С помощью пульта всегда можно контролировать это состояние и использовать дисплей в других целях, например для проигрывания дисков DVD

    Получите максимум от вашего дисплея при демонстрации видеоизображения высокой четкости 720p

    Видео в самом четком и лучшем качестве обязательно произведет впечатление на ваших клиентов. Любое видео хорошего качества MPEG2 HD (высокой четкости) 720p, перенесенное на USB-накопитель большой емкости с помощью приложения для ПК, будет воспроизведено четко, без помех и искажений

    Единый пульт дистанционного управления для всех компонентов

    Пульт ДУ, предоставленный вместе с дисплеем будет также работать и с приложением. С его помощью можно контролировать любой элемент или функцию

    • Подключения

      USB
      USB 2.0 x 1
      Другие подключения
      HDMI

    • Комфорт

      Подтвержденное соответствие нормативам
      • Маркировка CE
      • RoHS
      • C-Tick
      Часы
      Показ в течение 24/12 часов
      Язык интерфейса пользователя
      • Английский
      • Французский
      • Немецкий
      • Испанский
      • Итальянский

    • Мультимедийные приложения

      Улучшение воспроизведения
      • Слайд-шоу изображений
      • Слайд-шоу изображений и фильмов
      • Настраиваемые интервалы показа
      Форматы воспроизведения
      • JPEG (24-разрядный непрограммируемый цвет.)
      • MPEG2 низкой четкости
      • MPEG2 высокой четкости (720p)
      Режим воспроизведения
      • 24-часовое расписание содержимого
      • Автоматический переход в режим ожидания
      • Воспроизведение вручную
      • Постоянное проигрывание содержимого

    • Программное обеспечение для ПК

      Управление содержимым
      • Создание 24-часового расписания содержимого
      • Создание нескольких показов слайдов
      • Повернуть изображение
      • Эскизы
      • Кадры
      • Опубликовать запланированные файлы на USB-накопитель
      Поддерживаемый формат файлов
      • MPEG2 низкой четкости
      • MPEG2 высокой четкости (720p)
      • MS PowerPoint 2003
      Поддерживаемые операционные системы
      Windows XP

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      • Краткое руководство пользователя
      • Компакт-диск с ПО и руководством
      • Гарантийный талон
      • USB-накопитель 1 ГБ
      • Защитный пластиковый колпачок
      • Кабель HDMI
      • Внешний адаптер питания
      • Кронштейн крепления блока питания
      Дополнительные аксессуары
      • Пластина адаптера VESA BM04211
      • Гибкий настенный монтаж BM02212
      • Потолочное крепление BM01311
      • Потолочная пластина BM1321
      • Удлинительная трубка 150 см BM01711
      • Удлинительная трубка 150 см BM01811
      • Удлинительная трубка 80 см BM01611

    • Связанные изделия

      Совместим с
      • BDL3231C
      • BDL4231C

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Краткое руководство пользователя
    • Компакт-диск с ПО и руководством
    • Гарантийный талон
    • USB-накопитель 1 ГБ
    • Защитный пластиковый колпачок
    • Кабель HDMI
    • Внешний адаптер питания
    • Кронштейн крепления блока питания
    • Дополнительные аксессуары: Пластина адаптера VESA BM04211
    • Дополнительные аксессуары: Гибкий настенный монтаж BM02212
    • Дополнительные аксессуары: Потолочное крепление BM01311
    • Дополнительные аксессуары: Потолочная пластина BM1321
    • Дополнительные аксессуары: Удлинительная трубка 150 см BM01711
    • Дополнительные аксессуары: Удлинительная трубка 150 см BM01811
    • Дополнительные аксессуары: Удлинительная трубка 80 см BM01611
    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

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