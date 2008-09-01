С помощью удобной автономной карты для работы с нашими профессиональными мониторами можно составлять расписание для трансляции содержимого. С помощью приложения EA Publisher можно создавать собственное содержимое, а также устанавливать расписание показа слайдов и фильмов ежедневно 24 часа в сутки
Удобное и простое решение для информационных мониторов
Программа Easy Advertiser
Готовое решение для информационных мониторов
Вы уже приобрели офисный ПК с установленной на нем программой PowerPoint, цифровую камеру с программой для управления фото- и видеоизображениями и монитор Philips BDLx231Cx/00. Теперь, чтобы начать демонстрацию цифрового содержимого в магазине или отделе, необходима еще одна вещь. Easy Advertiser — это полный пакет, в который входит USB-накопитель 1 ГБ, все необходимые кабели, кронштейн и карта Smartcard с высокотехнологичной электроникой для проигрывания содержимого с USB, которое вы создали с помощью поставляемой в комплекте программы Easy Advertiser Publisher. Установите карту в соответствии с инструкциями, указанными в руководстве пользователя
Простое в использовании приложение для управления содержимым
Когда вы сами создаете контент для рекламы или корпоративных связей, то естественно использовать уже имеющиеся стандартные инструменты в сочетании с простым в использовании приложением для создания публикаций. Easy Advertiser Publisher — это программа для Windows, которая может импортировать слайды MS PowerPoint, фотографии в формате JPEG и фильмы в формате MPEG. Программа помогает в создании расписания для показа необходимого содержимого в нужное время в течении 24 часов. Цикл не представляет сложности: создание контента, импорт контента, составление расписания, публикация контента с помощью сохранения на USB-накопитель большой емкости
Совместимость со стандартами RoHS по защите окружающей среды
Дисплеи Philips разработаны и произведены в соответствии с жесткими стандартами Restriction of Hazardous Substances (RoHS), ограничивающими применение свинца и других, вредных для окружающей среды веществ.
Не требует установки и подключения к Интернету
Это автономный и простой в установке продукт для обеспечения местного общего доступа, не требующий подписки или других дополнительных действий при установке. Продукт проигрывает содержимое из USB-накопителя большой емкости и не требует подключения к Интернету. Вы сохраняете содержимое на USB-накопителе большой емкости с помощью приложения на домашнем или офисном ПК, подключаете его к карте, установленной в дисплее и запускаете воспроизведение
Сочетание слайдов MS PowerPoint, изображений и видео
Easy Advertiser предоставит полную свободу творчества в создании содержимого из фотографий с вашей цифровой камеры, слайдов MS PowerPoint и фильмов (с высокой четкостью до 720p) в любом порядке и в любое время. С Easy Advertiser вы создадите содержимое, которое произведет максимальный эффект на вашу аудиторию
Показывайте то, что нравится и когда хотите
Вы можете свободно распределять содержимое на 24 часа, чтобы удовлетворить потребность клиентов в информации. Создайте один или несколько временных промежутков с помощью приложения для ПК Easy Advertiser Publisher. Перетащите содержимое в соответствующий временной промежуток. С помощью этого приложения выполните экспорт на USB-накопитель большой емкости, установите устройство USB на карту и презентация начнется в соответствии с программой
Автоматический переход в режим ожидания при отсутствии активных программ
При отсутствии программ, предназначенных для показа по расписанию, дисплей должен перейти в режим ожидания в целях экономии электроэнергии и сокращения расходы на нее. С помощью пульта всегда можно контролировать это состояние и использовать дисплей в других целях, например для проигрывания дисков DVD
Получите максимум от вашего дисплея при демонстрации видеоизображения высокой четкости 720p
Видео в самом четком и лучшем качестве обязательно произведет впечатление на ваших клиентов. Любое видео хорошего качества MPEG2 HD (высокой четкости) 720p, перенесенное на USB-накопитель большой емкости с помощью приложения для ПК, будет воспроизведено четко, без помех и искажений
Единый пульт дистанционного управления для всех компонентов
Пульт ДУ, предоставленный вместе с дисплеем будет также работать и с приложением. С его помощью можно контролировать любой элемент или функцию
Подключения
USB
USB 2.0 x 1
Другие подключения
HDMI
Комфорт
Подтвержденное соответствие нормативам
Маркировка CE
RoHS
C-Tick
Часы
Показ в течение 24/12 часов
Язык интерфейса пользователя
Английский
Французский
Немецкий
Испанский
Итальянский
Мультимедийные приложения
Улучшение воспроизведения
Слайд-шоу изображений
Слайд-шоу изображений и фильмов
Настраиваемые интервалы показа
Форматы воспроизведения
JPEG (24-разрядный непрограммируемый цвет.)
MPEG2 низкой четкости
MPEG2 высокой четкости (720p)
Режим воспроизведения
24-часовое расписание содержимого
Автоматический переход в режим ожидания
Воспроизведение вручную
Постоянное проигрывание содержимого
Программное обеспечение для ПК
Управление содержимым
Создание 24-часового расписания содержимого
Создание нескольких показов слайдов
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Эскизы
Кадры
Опубликовать запланированные файлы на USB-накопитель
Поддерживаемый формат файлов
MPEG2 низкой четкости
MPEG2 высокой четкости (720p)
MS PowerPoint 2003
Поддерживаемые операционные системы
Windows XP
Аксессуары
Входящие в комплект аксессуары
Краткое руководство пользователя
Компакт-диск с ПО и руководством
Гарантийный талон
USB-накопитель 1 ГБ
Защитный пластиковый колпачок
Кабель HDMI
Внешний адаптер питания
Кронштейн крепления блока питания
Дополнительные аксессуары
Пластина адаптера VESA BM04211
Гибкий настенный монтаж BM02212
Потолочное крепление BM01311
Потолочная пластина BM1321
Удлинительная трубка 150 см BM01711
Удлинительная трубка 150 см BM01811
Удлинительная трубка 80 см BM01611
Связанные изделия
Совместим с
BDL3231C
BDL4231C
Что входит в комплект?
Другие продукты в комплекте
Краткое руководство пользователя
Компакт-диск с ПО и руководством
Гарантийный талон
USB-накопитель 1 ГБ
Защитный пластиковый колпачок
Кабель HDMI
Внешний адаптер питания
Кронштейн крепления блока питания
Дополнительные аксессуары: Пластина адаптера VESA BM04211
Дополнительные аксессуары: Гибкий настенный монтаж BM02212
Дополнительные аксессуары: Потолочное крепление BM01311
Дополнительные аксессуары: Потолочная пластина BM1321
Дополнительные аксессуары: Удлинительная трубка 150 см BM01711
Дополнительные аксессуары: Удлинительная трубка 150 см BM01811
Дополнительные аксессуары: Удлинительная трубка 80 см BM01611