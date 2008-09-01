Готовое решение для информационных мониторов

Вы уже приобрели офисный ПК с установленной на нем программой PowerPoint, цифровую камеру с программой для управления фото- и видеоизображениями и монитор Philips BDLx231Cx/00. Теперь, чтобы начать демонстрацию цифрового содержимого в магазине или отделе, необходима еще одна вещь. Easy Advertiser — это полный пакет, в который входит USB-накопитель 1 ГБ, все необходимые кабели, кронштейн и карта Smartcard с высокотехнологичной электроникой для проигрывания содержимого с USB, которое вы создали с помощью поставляемой в комплекте программы Easy Advertiser Publisher. Установите карту в соответствии с инструкциями, указанными в руководстве пользователя