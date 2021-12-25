Ключевые слова для поиска

  • Мощный поток воды Мощный поток воды Мощный поток воды

    Philips Sonicare F1 Standard nozzle Насадка для ирригатора

    HX3042/00

    Мощный поток воды

    Используйте стандартную насадку для регулярной чистки. Одиночная струя воды позволяет тщательно очищать межзубные промежутки от остатков еды.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare F1 Standard nozzle Насадка для ирригатора

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Мощный поток воды

    Для регулярной чистки

    • 2 насадки
    Насадка F1 Standard для регулярной чистки

    Насадка F1 Standard для регулярной чистки

    Используйте стандартную насадку для регулярной чистки. Одиночная струя воды позволяет тщательно очищать межзубные промежутки от остатков еды.

    Направляющий наконечник помогает расположить насадку правильно

    Направляющий наконечник помогает расположить насадку правильно

    Узкая, расположенная под углом к ручке насадка с направляющим наконечником обеспечивает правильное расположение прибора. Расположите наконечник насадки сразу над линией десен и немного надавите, чтобы он прикоснулся к десне с зубам, после чего перемещайте вдоль зубного ряда.

    • Совместимость

      Совместимые продукты
      любой Philips Sonicare Power Flosser

    • Удобство использования

      Насадки
      Легко фиксируются и снимаются
      Замена насадки
      • Каждые 6 месяцев
      • для поддержания гигиеничности

    • В комплекте

      Насадка F1 Standard
      2

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.