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Philips Sonicare DiamondClean

Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

HX6062/07
Sonicare
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Общая оценка / 5
Sonicare
  • Эффективное очищение.* Белоснежные зубы. Эффективное очищение.* Белоснежные зубы. Эффективное очищение.* Белоснежные зубы.
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    Philips Sonicare DiamondClean Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    HX6062/07
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Эффективное очищение.* Белоснежные зубы.

    Насадка для зубной щетки DiamondClean обеспечивает не просто тщательное очищение — она устраняет налет и гарантирует ослепительную белоснежную улыбку. Эта насадка идеально подходит для поддержания белизны зубов после профессионального отбеливания. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare DiamondClean Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    Эффективное очищение.* Белоснежные зубы.

    Насадка для зубной щетки DiamondClean обеспечивает не просто тщательное очищение — она устраняет налет и гарантирует ослепительную белоснежную улыбку. Эта насадка идеально подходит для поддержания белизны зубов после профессионального отбеливания. Узнать обо всех преимуществах

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      Эффективное очищение.* Белоснежные зубы.

      Эффективное очищение: удаление налета и осветление зубов

      • 2 шт. в упаковке
      • Стандартный размер
      • Сменные
      • Эффективное очищение, белоснежные зубы
      Более белые зубы всего через одну неделю

      Более белые зубы всего через одну неделю

      Насадка для зубной щетки Philips Sonicare DiamondClean удаляет до 100 % больше потемнений с поверхности эмали. Белоснежные зубы всего за 7 дней.

      Щетинки ромбовидной формы возвращают естественную белизну зубов всего за 1 неделю

      Щетинки ромбовидной формы возвращают естественную белизну зубов всего за 1 неделю

      Благодаря специальной области, состоящей из густых щетинок ромбовидной формы, насадка DiamondClean удаляет с поверхности эмали потемнения, причиной которых являются еда и напитки. Результат не останется незаметным — насадка может подарить на 100 % более белоснежную улыбку* всего за 7 дней.

      Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

      Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

      Клинически доказано, что насадка для зубной щетки Philips Sonicare DiamondClean удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой всего через 4 недели использования.

      Технология, обеспечивающая максимальную звуковую вибрацию

      Технология, обеспечивающая максимальную звуковую вибрацию

      Чистящие насадки Philips Sonicare — важная составляющая нашей технологии, основанной на 31 000 колебательных движений в минуту, совершаемых с высокой частотой и амплитудой. Наша непревзойденная звуковая технология передает импульсы от ручки до кончика чистящей насадки. Это создает динамический поток жидкости, который эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.

      Подходит к любой щетке Philips Sonicare со съемными насадками

      Подходит к любой щетке Philips Sonicare со съемными насадками

      Насадка легко снимается и устанавливается на щетку, значительно упрощая процесс ее очистки и обслуживания. Насадка подходит для всех щеток Philips Sonicare, кроме моделей PowerUp Battery и Essence.

      Эффективный уход для здоровья полости рта

      Эффективный уход для здоровья полости рта

      Эта насадка, как и все оригинальные чистящие насадки Philips Sonicare, безопасна для десен и зубов. Мы тщательно тестируем каждую насадку и гарантируем непревзойденное качество и надежность продукции.

      Индикаторные щетинки обеспечивают максимальную эффективность очистки

      Индикаторные щетинки обеспечивают максимальную эффективность очистки

      Не всегда заметно, однако со временем чистящие насадки теряют жесткость и постепенно изнашиваются. Индикаторные синие щетинки выцветают и становятся белыми, сигнализируя о необходимости замены. Для оптимальных результатов заменяйте чистящую насадку каждые три месяца.

      Технические характеристики

      • В комплекте

        Насадки
        2 стандартные насадки DiamondClean

      • Совместимость

        Система чистящих насадок
        Сменные
        Подходит для этих моделей
        • HealthyWhite+
        • 2 Series борется с налетом
        • 3 Series для более здоровых десен
        • DiamondClean
        • EasyClean
        • FlexCare
        • FlexCare Platinum
        • FlexCare+
        • For Kids
        • HealthyWhite

      • Дизайн и отделка

        Жесткость щетинок
        Средний
        цвет
        Белый
        Индикаторные щетинки
        Синие индикаторные щетинки выцветают
        Размер
        стандартный

      • Польза для здоровья

        Здоровье десен
        Улучшает состояние десен
        Удаление налета
        Удаляет в 7 раз больше налета*
        Осветление
        Более белые зубы всего через одну неделю

      • Качество и эффективность

        Замена
        Каждые 3 месяца
        Протестировано
        для оптимального использования

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