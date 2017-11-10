HX6064/10
На 100 % более белые зубы всего за одну неделю*
Насадка для зубной щетки W2 Optimal White обеспечивает не просто тщательную чистку — она устраняет налет и делает Вашу улыбку белоснежной. Эта насадка идеально подходит для поддержания белизны зубов между процедурами профессионального отбеливанияУзнать обо всех преимуществах
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Густые щетинки высокого качества удаляют до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой.
Благодаря специальной области, состоящей из густых щетинок ромбовидной формы, насадка DiamondClean удаляет с поверхности эмали потемнения, причиной которых являются еда и напитки. Результат не останется незаметным — насадка может подарить на 100 % более белоснежную улыбку* всего за 7 дней.
Функция подключения BrushSync™ всегда обеспечивает непревзойденное качество чистки**. Чистящая насадка Philips Sonicare W2 Optimal White синхронизируется с ручкой зубной щетки Philips Sonicare с функцией BrushSync™** для выбора оптимального режима и интенсивности, обеспечивая эффективное осветление зубов. Вам потребуется просто начать чистку.
Чистящие насадки станут менее эффективными через 3 месяца использования, но с BrushSync™ вы получите напоминание еще до окончания этого срока. Интеллектуальная зубная щетка отслеживает частоту и интенсивность использования, поэтому вы получите уведомление, когда придет время замены. У вас нет интеллектуальной щетки Philips Sonicare? Просто следите за синими индикаторными щетинками и замените насадку, когда они станут белыми.
Все чистящие насадки Philips Sonicare обеспечивают безопасный и бережный уход за зубами и деснами. Наши насадки тестируются, чтобы мы могли гарантировать исключительное качество и надежность при каждой чистке.
Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.
Насадка W DiamondClean подходит ко всем зубным щеткам Philips Sonicare, кроме моделей Philips One и Essence. Простой механизм крепления насадки обеспечивает удобную замену и чистку.
Дизайн и отделка
Совместимость
В комплекте
Качество и эффективность
Польза для здоровья
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