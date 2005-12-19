HX6511/02
Более эффективное удаление налета
Благодаря уникальной динамической технологии чистки электрическая зубная щетка Sonicare мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.Узнать обо всех преимуществах
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Благодаря уникальной технологии чистки электрическая зубная щетка Philips Sonicare мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.
Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка облегчает доступ к коренным зубам, удаляя налет в труднодоступных местах.
Электрическую зубную щетку Philips Sonicare можно безопасно использовать для чистки ортодонтических скоб (при чистке скоб чистящая насадка изнашивается быстрее замещений дефектов зубов пломб, коронок, коронок с покровными фасетками) и зубодесневых карманов.
Эта электрическая зубная щетка Philips Sonicare оснащена таймером на две минуты, который помогает соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки
Таймер с 30-секундным интервалом сообщает об окончании чистки каждого квадранта полости рта и подает сигнал для перехода к следующему, в результате чего чистка выполняется более тщательно
Эта функция постепенно, в течение первых 14 циклов, увеличивает интенсивность чистки, облегчая привыкание к использованию электрической зубной щетки Philips Sonicare.
Зубная щетка Philips Sonicare помогает удалить налет и предотвратить потемнение эмали, чтобы ваша улыбка всегда была белоснежной.
Запатентованная звуковая технология Sonic удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой.
Питание
Технические характеристики
Дизайн и отделка
Обслуживание
Удобство использования
В комплекте
Качество чистки
Режимы
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