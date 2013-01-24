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Philips Sonicare EasyClean

Электрическая зубная щетка

HX6511/02
Sonicare
Общая оценка / 5
Sonicare
  • Более эффективное удаление налета Более эффективное удаление налета Более эффективное удаление налета
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    Philips Sonicare EasyClean Электрическая зубная щетка

    HX6511/02
    Общая оценка / 5

    Более эффективное удаление налета

    Благодаря уникальной динамической технологии чистки электрическая зубная щетка Sonicare мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare EasyClean Электрическая зубная щетка

    Более эффективное удаление налета

    Благодаря уникальной динамической технологии чистки электрическая зубная щетка Sonicare мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен. Узнать обо всех преимуществах

    Более эффективное удаление налета

    Благодаря уникальной динамической технологии чистки электрическая зубная щетка Sonicare мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare EasyClean Электрическая зубная щетка

    Более эффективное удаление налета

    Благодаря уникальной динамической технологии чистки электрическая зубная щетка Sonicare мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен. Узнать обо всех преимуществах

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      Более эффективное удаление налета

      Уникальная зубная щетка Sonicare

      • 1 режим
      • 1 чистящая насадка
      Динамический поток, создаваемый Sonicare, очищает межзубные промежутки

      Динамический поток, создаваемый Sonicare, очищает межзубные промежутки

      Благодаря уникальной технологии чистки электрическая зубная щетка Philips Sonicare мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.

      Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка для более качественной чистки задних зубов

      Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка для более качественной чистки задних зубов

      Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка облегчает доступ к коренным зубам, удаляя налет в труднодоступных местах.

      Деликатная и безопасная, прошла клинические испытания

      Деликатная и безопасная, прошла клинические испытания

      Электрическую зубную щетку Philips Sonicare можно безопасно использовать для чистки ортодонтических конструкций (в этом случае чистящая насадка изнашивается быстрее), конструкций для реставрации зубов (пломб, коронок, виниров) и зубодесневых карманов.

      Таймер на две минуты обеспечивает соблюдение рекомендованного времени чистки

      Таймер на две минуты обеспечивает соблюдение рекомендованного времени чистки

      Эта электрическая зубная щетка Philips Sonicare оснащена таймером на две минуты, который помогает соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки

      Quadpacer способствует тщательному очищению каждого участка полости рта

      Quadpacer способствует тщательному очищению каждого участка полости рта

      Таймер с 30-секундным интервалом сообщает об окончании чистки каждого квадранта полости рта и подает сигнал для перехода к следующему, в результате чего чистка выполняется более тщательно

      Функция Easy-start помогает привыкнуть к щетке Sonicare

      Функция Easy-start помогает привыкнуть к щетке Sonicare

      Эта функция постепенно, в течение первых 14 циклов, увеличивает интенсивность чистки, облегчая привыкание к использованию электрической зубной щетки Philips Sonicare.

      Зубная щетка Philips Sonicare для естественного осветления зубов

      Зубная щетка Philips Sonicare для естественного осветления зубов

      Зубная щетка Philips Sonicare помогает удалить налет и предотвратить потемнение эмали, чтобы ваша улыбка всегда была белоснежной.

      Удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

      Удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

      Запатентованная технология Sonic удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой.

      Технические характеристики

      • Режимы

        Clean (Чистка)
        Для ежедневной тщательной чистки

      • В комплекте

        Щетки
        1 EasyClean
        Насадки
        1 стандартная насадка ProResults
        зарядное устройство
        1

      • Дизайн и отделка

        цвет
        Белый

      • Качество чистки

        Скорость движения чистящих щетинок
        До 62 000 чистящих движений в минуту
        Высокое качество
        Удаляет в 2 раза больше налета*
        Польза для здоровья
        Улучшает состояние десен
        Эффект осветления
        Осветляет зубы до 2 тонов
        Таймер
        SmarTimer и Quadpacer

      • Удобство использования

        Система чистящих насадок
        Удобные съемные насадки
        Время работы
        До 2 недель
        Индикатор батареи
        Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
        Ручка
        Изящный эргономичный дизайн

      • Технические характеристики

        Элемент питания
        Перезарядка
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
        До 2 недель

      • Питание

        напряжение
        110—220 В

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии

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          • *при применении дважды в день в течение двух минут в режиме Clean (Чистка)
          • по сравнению с обычной зубной щеткой