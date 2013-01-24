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Philips Sonicare 3 Series gum health

Электрическая зубная щетка

HX6631/01
Sonicare
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Общая оценка / 5
Sonicare
  • Улучшает состояние десен до 100 %* Улучшает состояние десен до 100 %* Улучшает состояние десен до 100 %*
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    Philips Sonicare 3 Series gum health Электрическая зубная щетка

    HX6631/01
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Улучшает состояние десен до 100 %*

    Удобная зубная щетка эффективно удаляет зубной налет и ухаживает за деснами. Комфортная чистка зубов для предотвращения или снижения риска возникновения заболеваний десен. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare 3 Series gum health Электрическая зубная щетка

    Улучшает состояние десен до 100 %*

    Удобная зубная щетка эффективно удаляет зубной налет и ухаживает за деснами. Комфортная чистка зубов для предотвращения или снижения риска возникновения заболеваний десен. Узнать обо всех преимуществах

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      Улучшает состояние десен до 100 %*

      *эффективнее по сравнению с обычной зубной щеткой

      • 1 режим
      • 3 уровня интенсивности
      • 1 чистящая насадка
      Доказано улучшение состояния десен по трем показателям

      Доказано улучшение состояния десен по трем показателям

      Клинически доказано улучшение состояния десен по трем показателям: предотвращение покраснений, отеков и кровоточивости

      Эффективнее при воспалении десен по сравнению с обычными зубными щетками

      Эффективнее при воспалении десен по сравнению с обычными зубными щетками

      Обеспечивая эффективное удаление налета вдоль линии десен, эта зубная щетка всего за две недели помогает уменьшать воспаления на 100 % эффективнее по сравнению с обычными зубными щетками

      Три уровня интенсивности для бережного воздействия

      Три уровня интенсивности для бережного воздействия

      Три настраиваемых уровня (низкий, средний и высокий) позволяют выбирать оптимальный уровень интенсивности, обеспечивая комфортную чистку вдоль линии десен. Через 1,5 секунды после начала чистки необходимо дважды нажать на кнопку, чтобы переключить режим (один раз — для паузы, а второй — для переключения).

      Удаляет до 6 раз больше налета вдоль линии десен

      Удаляет до 6 раз больше налета вдоль линии десен

      Удаляет до 6 раз больше налета вдоль линии десен по сравнению с обычными зубными щетками.

      Динамический поток, создаваемый Sonicare, очищает межзубные промежутки

      Динамический поток, создаваемый Sonicare, очищает межзубные промежутки

      Наша новая технология создает уникальный динамический поток жидкости, который очищает межзубные промежутки и десны: тщательная чистка и бережное воздействие

      Безопасно для ортодонтических скоб, пломб и виниров

      Безопасно для ортодонтических скоб, пломб и виниров

      Аккуратные движения щетинок зубной щетки Philips Sonicare безопасны для пломб, а также для ортодонтических скоб, имплантатов и виниров, поэтому вы можете не беспокоиться о результатах чистки.

      SmarTimer помогает соблюдать рекомендации стоматологов относительно времени чистки

      SmarTimer помогает соблюдать рекомендации стоматологов относительно времени чистки

      Зубная щетка Philips Sonicare оснащена специальным таймером SmarTimer, который поможет соблюдать рекомендации стоматологов — чистить зубы в течение двух минут

      Quadpacer способствует тщательному очищению каждого участка полости рта

      Quadpacer способствует тщательному очищению каждого участка полости рта

      Таймер с интервалом Quadpacer обеспечивает тщательную чистку всей полости рта. Каждые 30 секунд зубная щетка издает сигнал, подсказывающий, что следует перейти к следующему участку.

      Технические характеристики

      • Режимы

        Clean (Чистка)
        Для ежедневной тщательной чистки
        3 уровня интенсивности
        • Низкий
        • Средний
        • Высокий

      • В комплекте

        Щетки
        3 Series для здоровых десен — 1 шт.
        Насадки
        ProResults для здоровых десен — 1 шт.
        зарядное устройство
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      • Дизайн и отделка

        цвет
        Персидский зеленый

      • Качество чистки

        Скорость движения чистящих щетинок
        До 31 000 чистящих движений в минуту
        Высокое качество
        Удаляет до 6 раз больше налета*
        Польза для здоровья
        Улучшает состояние десен
        Таймер
        SmarTimer и Quadpacer

      • Удобство использования

        Система чистящих насадок
        Удобные съемные насадки
        Время работы
        До 3 недель**
        Индикатор батареи
        Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
        Ручка
        Изящный эргономичный дизайн

      • Технические характеристики

        Элемент питания
        Перезарядка
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
        До 3 недель**

      • Питание

        напряжение
        110—220 В

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии

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          • по сравнению с обычной зубной щеткой
          • *при применении дважды в день в течение двух минут в режиме Clean (Чистка)