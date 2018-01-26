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  • Белоснежная улыбка. Бережный уход. Белоснежная улыбка. Бережный уход. Белоснежная улыбка. Бережный уход.

    Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 Электрическая звуковая зубная щетка

    HX6848/92

    Белоснежная улыбка. Бережный уход.

    Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления и осветление зубов всего за 1 неделю.

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    Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 Электрическая звуковая зубная щетка

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    Белоснежная улыбка. Бережный уход.

    Более белые зубы всего за 1 неделю.

    • Встроенный датчик давления
    • 1 режим чистки
    • Функция BrushSync
    Более белые зубы всего через одну неделю

    Более белые зубы всего через одну неделю

    Воспользуйтесь чистящей насадкой W2 Optimal White, чтобы удалить поверхностные потемнения эмали и сделать улыбку белее. Клинически доказано, что благодаря области в центре, состоящей из густых щетинок, насадка может сделать зубы светлее всего за одну неделю.

    Улучшает состояние десен всего за 2 недели

    Улучшает состояние десен всего за 2 недели

    Насадка InterCare с удлиненными густыми щетинками из качественного материала удаляет зубной налет в межзубных промежутках. Клинически доказано, что насадка помогает уменьшить воспаление и кровоточивость десен всего за 2 недели.

    Мягкое давление для легкой чистки

    Мягкое давление для легкой чистки

    Пациенты, возможно, не замечают, что слишком сильно давят на зубы, однако это отлично чувствует зубная щетка. При касании десен щетка издает звуковые сигналы, напоминая уменьшить давление.

    Не беспокойтесь о пломбах, коронках и чувствительных участках.

    Не беспокойтесь о пломбах, коронках и чувствительных участках.

    Оцените безопасную чистку с нашей звуковой технологией, предотвращающей появление кариеса, улучшающая состояние десен и отлично подходящая тем, у кого установлены ортодонтические скобы, пломбы, коронки и виниры.

    Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

    Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

    Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

    Пациенты получают все преимущества своих чистящих насадок

    Пациенты получают все преимущества своих чистящих насадок

    Со временем чистящие насадки изнашиваются. Наша интеллектуальная технология отслеживает длительность и интенсивность использования насадки, поэтому когда придет время заменить насадку, загорится индикатор, а зубная щетка издаст короткий звуковой сигнал. Таким образом, вы всегда сможете максимально эффективно чистить зубы.

    Следит за длительностью чистки

    Следит за длительностью чистки

    Благодаря QuadPacer пациенты будут знать, что затратили оптимальное время на чистку каждого участка полости рта, а Smartimer оповестит об истечении рекомендованных 2 минут.

    Синхронизация зубной щетки и чистящих насадок

    Синхронизация зубной щетки и чистящих насадок

    Технология на базе микропроцессора распознает и синхронизирует чистящую насадку с ручкой зубной щетки. Преимуществом технологии являются синхронизация режимов и напоминания о замене насадки.

    Отличный способ привыкнуть к новой зубной щетке

    Отличный способ привыкнуть к новой зубной щетке

    Нередко требуется время, чтобы привыкнуть к чему-то новому. Поэтому с нашей функцией Easy Start вы сможете постепенно увеличивать мощность чистки зубов в течение первых 14 сеансов.

    • Питание

      Напряжение
      110–220 В

    • Технические характеристики

      Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
      До 2 недель
      Батарея
      Перезарядка
      Тип элемента питания
      Литий-ионный

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Белый и голубой

    • Обслуживание

      Гарантия
      Ограниченная гарантия сроком на 2 года

    • Удобство использования

      Ручка
      Изящный эргономичный дизайн
      Совместимость ручки
      Удобные съемные насадки
      Индикатор батареи
      Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
      Время работы
      До 2 недель

    • В комплекте

      Ручка
      ProtectiveClean, 1 шт.
      Насадки
      • Компактная насадка W2c Optimal White, 1 шт.
      • 1 компактная насадка ic InterCare
      • 1 стандартная насадка для чувствительных зубов
      Зарядное устройство
      1

    • Качество чистки

      Польза для здоровья
      • Улучшает состояние десен всего за две недели
      • Снижает риск возникновения кариеса
      Таймер
      Функции Quadpacer и SmarTimer
      Скорость
      62 000 выметающих движений в минуту
      Оценка силы нажатия
      Ручка вибрирует, предупреждая пользователя

    • Режимы

      Clean (Чистка)
      Для ежедневной тщательной чистки
      2 уровня интенсивности
      • Низкий
      • Высокий

    • Технология интеллектуального датчика

      Датчик давления
      Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы
      BrushSync: напоминания о замене
      • Знает, когда нужно
      • заменить чистящую насадку

    Badge-D2C

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