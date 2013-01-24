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Philips Sonicare ProtectiveClean 4300

Электрическая звуковая зубная щетка

HX6848/92
Sonicare
Общая оценка / 5
Sonicare
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход. Белоснежная улыбка. Бережный уход. Белоснежная улыбка. Бережный уход.
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    Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 Электрическая звуковая зубная щетка

    HX6848/92
    Общая оценка / 5

    Белоснежная улыбка. Бережный уход.

    Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления и осветление зубов всего за 1 неделю. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 Электрическая звуковая зубная щетка

    Белоснежная улыбка. Бережный уход.

    Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления и осветление зубов всего за 1 неделю. Узнать обо всех преимуществах

    Белоснежная улыбка. Бережный уход.

    Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления и осветление зубов всего за 1 неделю. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 Электрическая звуковая зубная щетка

    Белоснежная улыбка. Бережный уход.

    Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления и осветление зубов всего за 1 неделю. Узнать обо всех преимуществах

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      Белоснежная улыбка. Бережный уход.

      Более белые зубы всего за 1 неделю.

      • Встроенный датчик давления
      • 1 режим чистки
      • Функция BrushSync
      Более белые зубы всего через одну неделю

      Более белые зубы всего через одну неделю

      Воспользуйтесь чистящей насадкой W2 Optimal White, чтобы удалить поверхностные потемнения эмали и сделать улыбку белее. Клинически доказано, что благодаря области в центре, состоящей из густых щетинок, насадка может сделать зубы светлее всего за одну неделю.

      Улучшает состояние десен всего за 2 недели

      Улучшает состояние десен всего за 2 недели

      Насадка InterCare с удлиненными густыми щетинками из качественного материала удаляет зубной налет в межзубных промежутках. Клинически доказано, что насадка помогает уменьшить воспаление и кровоточивость десен всего за 2 недели.

      Мягкое давление для легкой чистки

      Мягкое давление для легкой чистки

      Пациенты, возможно, не замечают, что слишком сильно давят на зубы, однако это отлично чувствует зубная щетка. При касании десен щетка издает звуковые сигналы, напоминая уменьшить давление.

      Не беспокойтесь о пломбах, коронках и чувствительных участках.

      Не беспокойтесь о пломбах, коронках и чувствительных участках.

      Оцените безопасную чистку с нашей звуковой технологией, предотвращающей появление кариеса, улучшающая состояние десен и отлично подходящая тем, у кого установлены ортодонтические скобы, пломбы, коронки и виниры.

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсации между зубами, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.

      Пациенты получают все преимущества своих чистящих насадок

      Пациенты получают все преимущества своих чистящих насадок

      Со временем чистящие насадки изнашиваются. Наша интеллектуальная технология отслеживает длительность и интенсивность использования насадки, поэтому когда придет время заменить насадку, загорится индикатор, а зубная щетка издаст короткий звуковой сигнал. Таким образом, вы всегда сможете максимально эффективно чистить зубы.

      Следит за длительностью чистки

      Следит за длительностью чистки

      Благодаря QuadPacer пациенты будут знать, что затратили оптимальное время на чистку каждого участка полости рта, а Smartimer оповестит об истечении рекомендованных 2 минут.

      Синхронизация зубной щетки и чистящих насадок

      Синхронизация зубной щетки и чистящих насадок

      Технология на базе микропроцессора распознает и синхронизирует чистящую насадку с ручкой зубной щетки. Преимуществом технологии являются напоминания о замене насадки.

      Отличный способ привыкнуть к зубной щетке

      Отличный способ привыкнуть к зубной щетке

      Нередко требуется время, чтобы привыкнуть к чему-то новому. Поэтому с нашей функцией Easy Start пациенты смогут постепенно увеличивать мощность чистки зубов в течение первых 14 сеансов.

      Технические характеристики

      • Режимы

        Clean (Чистка)
        Для ежедневной тщательной чистки
        2 уровня интенсивности
        • Низкий
        • Высокий

      • В комплекте

        Ручка
        ProtectiveClean, 1 шт.
        Насадки
        • Компактная насадка W2c Optimal White, 1 шт.
        • 1 компактная насадка ic InterCare
        • 1 стандартная насадка для чувствительных зубов
        зарядное устройство
        1

      • Дизайн и отделка

        цвет
        Белый и голубой

      • Качество чистки

        Скорость движения чистящих щетинок
        До 62 000 чистящих движений в минуту
        Польза для здоровья
        • Улучшает состояние десен всего за две недели
        • Снижает риск возникновения кариеса
        Оценка силы нажатия
        Ручка вибрирует, предупреждая пользователя
        Таймер
        SmarTimer и Quadpacer

      • Технология интеллектуального датчика

        Датчик давления
        Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы
        BrushSync: напоминания о замене
        • Знает, когда нужно
        • заменить чистящую насадку

      • Удобство использования

        Совместимость ручки
        Удобные съемные насадки
        Индикатор батареи
        Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
        Ручка
        Изящный эргономичный дизайн
        Время работы
        До 2 недель

      • Технические характеристики

        Батарея
        Перезарядка
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
        До 2 недель

      • Питание

        напряжение
        110—220 В

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии

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