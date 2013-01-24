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Philips Sonicare ProtectiveClean 5100

Электрическая звуковая зубная щетка

HX6851/29
Sonicare
Общая оценка / 5
1 награда
Sonicare
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход. Белоснежная улыбка. Бережный уход. Белоснежная улыбка. Бережный уход.
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    Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 Электрическая звуковая зубная щетка

    HX6851/29
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Белоснежная улыбка. Бережный уход.

    Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления и осветление зубов всего за 1 неделю. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 Электрическая звуковая зубная щетка

    Белоснежная улыбка. Бережный уход.

    Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления и осветление зубов всего за 1 неделю. Узнать обо всех преимуществах

    Белоснежная улыбка. Бережный уход.

    Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления и осветление зубов всего за 1 неделю. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 Электрическая звуковая зубная щетка

    Белоснежная улыбка. Бережный уход.

    Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления и осветление зубов всего за 1 неделю. Узнать обо всех преимуществах

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      Белоснежная улыбка. Бережный уход.

      Более белые зубы всего за 1 неделю.

      • Встроенный датчик давления
      • 3 режима
      • Функция BrushSync
      • Дорожный футляр
      Более белые зубы всего через одну неделю

      Более белые зубы всего через одну неделю

      Воспользуйтесь чистящей насадкой W DiamondClean, чтобы удалить поверхностные потемнения эмали и сделать улыбку белее. Клинически доказано, что благодаря области в центре, состоящей из густых щетинок, насадка может сделать зубы белее всего за одну неделю.

      Выберите подходящий режим

      Выберите подходящий режим

      Эта зубная щетка обеспечивает уход в соответствии с индивидуальными потребностями благодаря трем режимам. Режим Clean (Чистка) — стандартный режим для отличной ежедневной чистки. White (Осветление) — идеальный режим для удаления поверхностных потемнений. Gum Care (Уход за деснами) — плюс минута чистки с пониженной интенсивностью для бережного массажа десен.

      Деликатный и бережный уход за чувствительными участками, скобами и пломбами

      Деликатный и бережный уход за чувствительными участками, скобами и пломбами

      Оцените безопасную чистку с нашей звуковой технологией, предотвращающей появление кариеса, улучшающая состояние десен и отлично подходящая тем, у кого установлены ортодонтические скобы, пломбы, коронки и виниры.

      Уведомляет о чрезмерном давлении

      Уведомляет о чрезмерном давлении

      Сами вы, возможно, не замечаете, что слишком сильно надавливаете на зубы, однако это отлично чувствует ваша щетка. При касании десен щетка издает звуковые сигналы, напоминая о необходимости уменьшить давление.

      Синхронизация зубной щетки и чистящих насадок

      Синхронизация зубной щетки и чистящих насадок

      Технология на базе микропроцессора распознает и синхронизирует чистящую насадку с ручкой зубной щетки. Преимуществом технологии являются напоминания о замене насадки.

      Знает, когда нужно заменить чистящую насадку

      Знает, когда нужно заменить чистящую насадку

      Чистящие насадки изнашиваются со временем, однако технология BrushSync отслеживает длительность и интенсивность использования насадки в этот период. Когда придет время заменить насадку, загорится индикатор, а зубная щетка издаст короткий звуковой сигнал. Таким образом, вы всегда сможете максимально эффективно чистить зубы.

      Следит за длительностью чистки

      Следит за длительностью чистки

      Благодаря QuadPacer вы будете знать, что затратили оптимальное время на чистку каждого участка полости рта, а Smartimer оповестит об истечении рекомендованных 2 минут.

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Насадка и щетка Sonicare идеально сочетаются друг с другом и гарантируют безупречную чистоту благодаря использованию нашей звуковой технологии. Высокочастотные вибрации в ручке (до 31 000 чистящих движений в минуту) взбивают зубную пасту в пену. Ее пузырьки проникают между зубами и вдоль линии десен, эффективно удаляя зубной налет.

      Комфорт в поездке

      Комфорт в поездке

      Качественный чехол для путешествий обеспечивает гигиеничное хранение зубной щетки, а компактный размер зарядной базы позволяет заряжать ее даже в пути. Щетку можно использовать в течение двух недель без подзарядки — однако почему бы не продлить путешествие?

      Технические характеристики

      • Режимы

        Clean (Чистка)
        Для ежедневной тщательной чистки
        Gum Care (Уход за деснами)
        Мягкий массаж десен
        Белый
        Удаление поверхностных потемнений эмали

      • В комплекте

        Ручка
        ProtectiveClean, 1 шт.
        Насадки
        Стандартная W2 Optimal White, 2 шт.
        Дорожный футляр
        1
        зарядное устройство
        1

      • Дизайн и отделка

        цвет
        Темно-синий

      • Качество чистки

        Скорость движения чистящих щетинок
        До 31 000 чистящих движений в минуту
        Польза для здоровья
        Снижает риск возникновения кариеса
        Эффект осветления
        Более белые зубы за 1 неделю
        Оценка силы нажатия
        Ручка вибрирует, предупреждая пользователя
        Таймер
        SmarTimer и Quadpacer

      • Технология интеллектуального датчика

        Датчик давления
        Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы
        BrushSync: напоминания о замене
        • Знает, когда нужно
        • заменить чистящую насадку

      • Удобство использования

        Совместимость ручки
        Удобные съемные насадки
        Индикатор замены
        • Для наилучших результатов
        • в качестве напоминания загорается значок
        Индикатор батареи
        Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
        Ручка
        Изящный эргономичный дизайн
        Время работы
        До 2 недель

      • Технические характеристики

        Батарея
        Перезарядка
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
        До 2 недель

      • Питание

        напряжение
        110—220 В

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии

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