Ключевые слова для поиска

  • Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели* Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели* Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*

    Philips Sonicare AirFloss Ultra Насадки для очищения межзубных промежутков

    HX8032/07

    Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*

    Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, насадка AirFloss Ultra — это самое простое решение для очищения межзубных промежутков.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare AirFloss Ultra Насадки для очищения межзубных промежутков

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*

    Для тех, кто нерегулярно выполняет очищение межзубных промежутков

    • 2 насадки
    Удаляет до 99,9 % налета***

    Удаляет до 99,9 % налета***

    AirFloss Ultra удаляет до 99,9 % налета на обрабатываемых участках***.

    Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха

    Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха

    Клинически доказанные результаты обеспечиваются благодаря нашей уникальной технологии, которая позволяет использовать воду или ополаскиватель для полости рта в сочетании с потоком воздуха для эффективного и бережного очищения между зубами и вдоль линии десен.

    Простой способ развить здоровую привычку

    Простой способ развить здоровую привычку

    Регулярная чистка межзубных промежутков необходима для поддержания здоровья всей полости рта. AirFloss помогает легко сформировать полезную привычку — тщательно очищать промежутки между зубами.

    Клинически доказано: так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить**

    Клинически доказано: так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить**

    Клинически доказано, что Philips Sonicare AirFloss Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.** Позволяет улучшить состояние десен всего за две недели.

    Помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках

    Помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках

    Бережно удаляя налет, который остался после чистки зубной щеткой, Philips Sonicare AirFloss Ultra помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках.

    Высокоэффективная насадка

    Высокоэффективная насадка

    Новая высокоэффективная насадка AirFloss Ultra увеличивает мощность нашей технологии микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха, позволяя без труда добиться наилучших результатов.

    Настраиваемый режим тройного распыления

    Настраиваемый режим тройного распыления

    Мощный распылитель прибора AirFloss Ultra можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями: однократное, двойное или тройное распыление при каждом нажатии кнопки.

    • Дизайн и отделка

      Цвет насадки
      Серый

    • Удобство использования

      Насадки
      Легко фиксируются и снимаются

    • В комплекте

      Насадка AirFloss Ultra
      2

    • Качество чистки

      Для максимального эффекта
      Меняйте насадки каждые 6 месяцев

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    • * при использовании обычной зубной щетки и антибактериального ополаскивателя для полости рта пациентами с легкой и умеренной степенью гингивита. Прибор AirFloss предназначен для формирования у пациентов, нерегулярно применяющих зубную нить, здоровой привычки ежедневной чистки межзубных промежутков. Дополнительную информацию см. в разделе вопросов и ответов на вкладке поддержки.
    • * * На обрабатываемых участках; лабораторные исследования; фактические данные могут отличаться от заявленных
    • или вам вернут деньги
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.