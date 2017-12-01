HX9004/10
Тщательное очищение межзубных промежутков. Непревзойденный уход*.
Благодаря особой улучшенной технологии и удлиненным щетинкам насадка InterCare удаляет налет в межзубных промежутках до 7 раз эффективнее в сравнении с обычной зубной щеткой и улучшает состояние десен всего за две недели.Узнать обо всех преимуществах
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Воспользуйтесь чистящей насадкой InterCare, чтобы улучшить состояние десен всего за 2 недели применения. Удлиненные щетинки помогают удалять больше налета в труднодоступных местах и межзубных промежутках для здоровья десен.
Насадка InterCare с удлиненными густыми щетинками высокого качества удаляет зубной налет в межзубных промежутках. Клинически доказано, что насадка помогает уменьшить воспаление и кровоточивость десен всего за 2 недели.
Функция подключения BrushSync™ всегда обеспечивает непревзойденное качество чистки**. Чистящая насадка InterCare синхронизируется с ручкой зубной щетки Philips Sonicare с функцией BrushSync™** для выбора оптимального режима и интенсивности, гарантируя безупречную чистку. Просто начните чистить зубы.
Чистящие насадки станут менее эффективными через 3 месяца использования, но с BrushSync™ вы получите напоминание еще до окончания этого срока. Интеллектуальная зубная щетка отслеживает частоту и интенсивность использования, поэтому вы получите уведомление, когда придет время замены. У вас нет интеллектуальной щетки Philips Sonicare? Просто следите за синими индикаторными щетинками и замените насадку, когда они станут белыми.
Насадка InterCare подходит к любой зубной щетке Philips Sonicare кроме PowerUp Battery и Essence. Сменная насадка для удобной замены и чистки.
Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.
Все чистящие насадки Philips Sonicare обеспечивают безопасный и бережный уход за зубами и деснами. Наши насадки тестируются, чтобы мы могли гарантировать исключительное качество и надежность при каждой чистке.
Дизайн и отделка
Совместимость
В комплекте
Качество и эффективность
Польза для здоровья
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