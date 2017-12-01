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  • Тщательное очищение межзубных промежутков. Непревзойденный уход*. Тщательное очищение межзубных промежутков. Непревзойденный уход*. Тщательное очищение межзубных промежутков. Непревзойденный уход*.

    Philips Sonicare i InterCare Насадки для тщательного удаления налёта при брекетах

    HX9004/10

    Тщательное очищение межзубных промежутков. Непревзойденный уход*.

    Благодаря особой улучшенной технологии и удлиненным щетинкам насадка InterCare удаляет налет в межзубных промежутках до 7 раз эффективнее в сравнении с обычной зубной щеткой и улучшает состояние десен всего за две недели.

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    Philips Sonicare i InterCare Насадки для тщательного удаления налёта при брекетах

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    Тщательное очищение межзубных промежутков. Непревзойденный уход*.

    Тщательное очищение межзубных промежутков и труднодоступных участков

    • 4 шт. в упаковке
    • Стандартный размер
    • Сменные
    • Функция подключения BrushSync
    Удаляйте в 7 раз больше налета, используя чистящую насадку InterCare*

    Удаляйте в 7 раз больше налета, используя чистящую насадку InterCare*

    Воспользуйтесь чистящей насадкой InterCare, чтобы улучшить состояние десен всего за 2 недели применения. Удлиненные щетинки помогают удалять больше налета в труднодоступных местах и межзубных промежутках для здоровья десен.

    Улучшает состояние десен всего за 2 недели

    Улучшает состояние десен всего за 2 недели

    Насадка InterCare с удлиненными густыми щетинками высокого качества удаляет зубной налет в межзубных промежутках. Клинически доказано, что насадка помогает уменьшить воспаление и кровоточивость десен всего за 2 недели.

    Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки**

    Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки**

    Функция подключения BrushSync™ всегда обеспечивает непревзойденное качество чистки**. Чистящая насадка InterCare синхронизируется с ручкой зубной щетки Philips Sonicare с функцией BrushSync™** для выбора оптимального режима и интенсивности, гарантируя безупречную чистку. Просто начните чистить зубы.

    Меняйте насадку вовремя и всегда наслаждайтесь идеальным результатом.

    Меняйте насадку вовремя и всегда наслаждайтесь идеальным результатом.

    Чистящие насадки станут менее эффективными через 3 месяца использования, но с BrushSync™ вы получите напоминание еще до окончания этого срока. Интеллектуальная зубная щетка отслеживает частоту и интенсивность использования, поэтому вы получите уведомление, когда придет время замены. У вас нет интеллектуальной щетки Philips Sonicare? Просто следите за синими индикаторными щетинками и замените насадку, когда они станут белыми.

    Сменная насадка для простой и быстрой замены

    Сменная насадка для простой и быстрой замены

    Насадка InterCare подходит к любой зубной щетке Philips Sonicare кроме PowerUp Battery и Essence. Сменная насадка для удобной замены и чистки.

    Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

    Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

    Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

    Протестировано для эффективного ухода за полостью рта

    Протестировано для эффективного ухода за полостью рта

    Все чистящие насадки Philips Sonicare обеспечивают безопасный и бережный уход за зубами и деснами. Наши насадки тестируются, чтобы мы могли гарантировать исключительное качество и надежность при каждой чистке.

    • Дизайн и отделка

      Жесткость щетинок
      Средняя
      Цвет
      Белый
      Индикаторные щетинки
      Синие индикаторные щетинки выцветают
      Размер
      Стандартный

    • Совместимость

      Система чистящих насадок
      Сменные
      Функция подключения BrushSync
      Да
      Подходит для этих моделей
      • 2 Series Plaque Control
      • 2 Series Plaque Defense
      • 3 Series для более здоровых десен
      • DiamondClean
      • DiamondClean Smart
      • EasyClean
      • Essence+
      • FlexCare
      • FlexCare Platinum
      • FlexCare Platinum Connected
      • FlexCare+
      • For Kids
      • HealthyWhite
      • HealthyWhite+
      • PowerUp
      • ProtectiveClean
      • Серия 1100
      • Серия 2100
      • Серия 3100
      • Prestige 9900
      • DiamondClean 9000
      Несовместимо
      Philips One

    • В комплекте

      Насадки
      4 насадки i InterCare стандартного размера

    • Качество и эффективность

      Замена
      Каждые 3 месяца
      Протестировано
      для оптимального использования

    • Польза для здоровья

      Удаление налета
      Удаляет в 7 раз больше налета*
      Здоровье десен
      Улучшает состояние десен за 2 недели

    Badge-D2C

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    • Удаляет до 2 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой
    • *Функция подключения BrushSync™ доступна только для щеток Philips Sonicare с функцией BrushSync™
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