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  • Более тщательная чистка, здоровые десны и белоснежная улыбка Более тщательная чистка, здоровые десны и белоснежная улыбка Более тщательная чистка, здоровые десны и белоснежная улыбка

    Philips Sonicare Насадки для комплексного ухода

    HX9073/33

    Более тщательная чистка, здоровые десны и белоснежная улыбка

    Чистящая насадка C3 Premium Plaque Defence удаляет до 10 раз больше налета* и обеспечивает потрясающий результат. Насадка G3 Premium Gum Care улучшает состояние десен в 7 раз всего за две недели***, а насадка W Premium White удаляет на 100 % больше потемнений за 3 дня*.

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    Philips Sonicare Насадки для комплексного ухода

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    Более тщательная чистка, здоровые десны и белоснежная улыбка

    Для полноценной заботы о зубах и деснах

    • 3 шт. в упаковке
    • Стандартный размер
    • Сменные
    • Функция подключения BrushSync
    Удаляет зубной налет до 10 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

    Удаляет зубной налет до 10 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

    Благодаря гибкой конструкции насадка C3 Premium Plaque Control удаляет в 10 раз больше налета на труднодоступных участках*, обеспечивая тщательное очищение зубов вдоль линии десен и межзубных промежутков.

    Состояние десен в 7 раз лучше всего за 2 недели***

    Состояние десен в 7 раз лучше всего за 2 недели***

    Чистящая насадка Philips Sonicare Premium Gum Care создана для тщательной и бережной очистки. Во время перемещения зубной щетки вдоль линии десен гибкие ребра и щетинки насадки Premium Gum Care поглощают избыточное давление. поэтому десны защищены даже при сильном давлении на зубы во время чистки. Щетинки эффективно удаляют налет и бактерии вдоль линии десен, заботясь об их здоровье. Изогнутая форма насадки гарантирует максимальный контакт со щетинками.

    Удаляет на 100 % больше поверхностных потемнений всего за 3 дня*

    Удаляет на 100 % больше поверхностных потемнений всего за 3 дня*

    Густые щетинки в центральной части чистящей насадки Philips Sonicare Premium White эффективно удаляют налет и поверхностные потемнения эмали, причиной появления которых являются еда и напитки. Благодаря гибкости ребер щетинки подстраиваются под уникальную форму зубов и десен, обеспечивая тщательную чистку и позволяя добиться сияющей улыбки всего за 3 дня.

    Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки****

    Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки****

    Функция подключения BrushSync™ обеспечивает идеальную чистоту при каждой чистке****. Чистящие насадки Premium синхронизируются с ручкой зубной щетки Philips Sonicare с функцией BrushSync™**** для выбора оптимального режима и интенсивности, гарантируя безупречную чистку, отбеливание и уход за деснами. Просто начните чистить зубы.

    Может охватывать в 4 раза более широкую поверхность** для тщательной чистки без лишних усилий

    Может охватывать в 4 раза более широкую поверхность** для тщательной чистки без лишних усилий

    Наша адаптивная технология чистки делает зубную щетку по-настоящему индивидуальной. Благодаря мягким, гибким прорезиненным ребрам насадки Premium Plaque Control, Premium Gum Care и Premium White подстраиваются под уникальную форму полости рта. Насадки повторяют контуры зубов и десен, охватывая в 4 раза более широкую поверхность**, чем обычные чистящие насадки, что позволяет проводить тщательную чистку даже в труднодоступных местах. Кроме того, адаптивная технология обеспечивает аккуратное перемещение щетинок вдоль линии десен, предотвращает избыточное давление и предполагает увеличенную амплитуду движений щетинок для непревзойденного качества чистки и комфортных ощущений.

    Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

    Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

    Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

    Меняйте насадку вовремя и всегда наслаждайтесь идеальным результатом.

    Меняйте насадку вовремя и всегда наслаждайтесь идеальным результатом.

    Чистящие насадки станут менее эффективными через 3 месяца использования, но с BrushSync™ вы получите напоминание еще до окончания этого срока. Интеллектуальная зубная щетка отслеживает частоту и интенсивность использования, поэтому вы получите уведомление, когда придет время замены. У вас нет интеллектуальной щетки Philips Sonicare? Просто следите за синими индикаторными щетинками и замените насадку, когда они станут белыми.

    Сменная насадка для простой и быстрой замены

    Сменная насадка для простой и быстрой замены

    Чистящие насадки Premium Plaque Control, Premium White и Premium Gum Care легко и надежно крепятся на ручке зубной щетки Philips Sonicare. Для замены насадки просто снимите ее. Благодаря такой конструкции уход за насадкой и ее очистка становятся чрезвычайно простыми. Чистящие насадки Premium подходят для всех щеток, кроме PowerUp Battery и Essence.

    Протестировано для эффективного ухода за полостью рта

    Протестировано для эффективного ухода за полостью рта

    Все чистящие насадки Philips Sonicare обеспечивают безопасный и бережный уход за зубами и деснами. Наши насадки тестируются, чтобы мы могли гарантировать исключительное качество и надежность при каждой чистке.

    • Дизайн и отделка

      Жесткость щетинок
      Средняя
      Цвет
      Черный
      Индикаторные щетинки
      Синие индикаторные щетинки выцветают
      Материал насадки щетки
      Мягкие и гибкие резиновые ребра
      Размер
      Стандартный

    • Совместимость

      Система чистящих насадок
      Сменные
      Функция подключения BrushSync
      Да
      Подходит для этих моделей
      • 2 Series борется с налетом
      • 2 Series Plaque Defense
      • 3 Series для более здоровых десен
      • DiamondClean
      • DiamondClean Smart
      • EasyClean
      • Essence+
      • FlexCare
      • FlexCare Platinum
      • FlexCare Platinum Connected
      • FlexCare+
      • For Kids
      • HealthyWhite
      • HealthyWhite+
      • PowerUp

    • В комплекте

      Насадки
      • C3 Premium Plaque Defence, 1 шт.
      • W3 Premium White, 1 шт.
      • G3 Premium Gum Care, 1 шт.

    • Качество и эффективность

      Замена
      Каждые 3 месяца
      Протестировано
      для оптимального использования

    • Польза для здоровья

      Удаление налета
      Удаляет в 10 раз больше налета*
      Здоровье десен
      Состояние десен в 7 раз лучше*
      Осветление
      Удаляет на 100 % больше потемнений*

    Badge-D2C

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    • Удаляет до 2 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой
    • *по сравнению с чистящей насадкой DiamondClean
    • **в режиме Gum Care (Уход за деснами), по сравнению с обычной зубной щеткой, по оценке GBI
    • *** Функция подключения BrushSync™ доступна только для совместимых щеток Philips Sonicare с функцией BrushSync™
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