HX9073/33
Более тщательная чистка, здоровые десны и белоснежная улыбка
Чистящая насадка C3 Premium Plaque Defence удаляет до 10 раз больше налета* и обеспечивает потрясающий результат. Насадка G3 Premium Gum Care улучшает состояние десен в 7 раз всего за две недели***, а насадка W Premium White удаляет на 100 % больше потемнений за 3 дня*.Узнать обо всех преимуществах
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Благодаря гибкой конструкции насадка C3 Premium Plaque Control удаляет в 10 раз больше налета на труднодоступных участках*, обеспечивая тщательное очищение зубов вдоль линии десен и межзубных промежутков.
Чистящая насадка Philips Sonicare Premium Gum Care создана для тщательной и бережной очистки. Во время перемещения зубной щетки вдоль линии десен гибкие ребра и щетинки насадки Premium Gum Care поглощают избыточное давление. поэтому десны защищены даже при сильном давлении на зубы во время чистки. Щетинки эффективно удаляют налет и бактерии вдоль линии десен, заботясь об их здоровье. Изогнутая форма насадки гарантирует максимальный контакт со щетинками.
Густые щетинки в центральной части чистящей насадки Philips Sonicare Premium White эффективно удаляют налет и поверхностные потемнения эмали, причиной появления которых являются еда и напитки. Благодаря гибкости ребер щетинки подстраиваются под уникальную форму зубов и десен, обеспечивая тщательную чистку и позволяя добиться сияющей улыбки всего за 3 дня.
Функция подключения BrushSync™ обеспечивает идеальную чистоту при каждой чистке****. Чистящие насадки Premium синхронизируются с ручкой зубной щетки Philips Sonicare с функцией BrushSync™**** для выбора оптимального режима и интенсивности, гарантируя безупречную чистку, отбеливание и уход за деснами. Просто начните чистить зубы.
Наша адаптивная технология чистки делает зубную щетку по-настоящему индивидуальной. Благодаря мягким, гибким прорезиненным ребрам насадки Premium Plaque Control, Premium Gum Care и Premium White подстраиваются под уникальную форму полости рта. Насадки повторяют контуры зубов и десен, охватывая в 4 раза более широкую поверхность**, чем обычные чистящие насадки, что позволяет проводить тщательную чистку даже в труднодоступных местах. Кроме того, адаптивная технология обеспечивает аккуратное перемещение щетинок вдоль линии десен, предотвращает избыточное давление и предполагает увеличенную амплитуду движений щетинок для непревзойденного качества чистки и комфортных ощущений.
Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.
Чистящие насадки станут менее эффективными через 3 месяца использования, но с BrushSync™ вы получите напоминание еще до окончания этого срока. Интеллектуальная зубная щетка отслеживает частоту и интенсивность использования, поэтому вы получите уведомление, когда придет время замены. У вас нет интеллектуальной щетки Philips Sonicare? Просто следите за синими индикаторными щетинками и замените насадку, когда они станут белыми.
Чистящие насадки Premium Plaque Control, Premium White и Premium Gum Care легко и надежно крепятся на ручке зубной щетки Philips Sonicare. Для замены насадки просто снимите ее. Благодаря такой конструкции уход за насадкой и ее очистка становятся чрезвычайно простыми. Чистящие насадки Premium подходят для всех щеток, кроме PowerUp Battery и Essence.
Все чистящие насадки Philips Sonicare обеспечивают безопасный и бережный уход за зубами и деснами. Наши насадки тестируются, чтобы мы могли гарантировать исключительное качество и надежность при каждой чистке.
Дизайн и отделка
Совместимость
В комплекте
Качество и эффективность
Польза для здоровья
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