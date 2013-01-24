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Результат гарантирован вне зависимости от техники чистки
В основе нашей адаптивной технологии лежат два компонента — инновационная чистящая насадка AdaptiveClean и удобный датчик давления на зубы. Эти функции помогут вашим пациентам эффективно чистить зубы, не оказывая на них излишнего давления. Узнать обо всех преимуществах
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Результат гарантирован вне зависимости от техники чистки
В основе нашей адаптивной технологии лежат два компонента — инновационная чистящая насадка AdaptiveClean и удобный датчик давления на зубы. Эти функции помогут вашим пациентам эффективно чистить зубы, не оказывая на них излишнего давления. Узнать обо всех преимуществах
Мягкие и гибкие прорезиненные ребра позволяют щетинкам подстраиваться под уникальную форму зубов и десен пациентов, обеспечивая до 4 раз больший охват поверхности зубов*. Гибкая чистящая насадка обеспечивает аккуратное перемещение щетинок вдоль линии десен и предотвращает избыточное давление. Увеличенная амплитуда движений щетинок обеспечивает превосходное качество чистки вдоль линии десен и в труднодоступных местах*. Доказано: удаляет в 10 раз больше налета в труднодоступных местах по сравнению с обычной ручной зубной щеткой*.
При слишком сильном нажатии на зубы щетка слегка вибрирует, предупреждая пациентов, что они слишком сильно надавливают на зубы во время чистки, тем самым помогая выработать правильную технику чистки зубов. Исследования в США показали, что 7 из 10 пациентов, которые ранее сильно надавливали на зубы во время чистки, значительно снизили давление благодаря датчику давления.
Новый режим Deep Clean (Глубокая чистка) обеспечивает превосходную чистку даже труднодоступных участков. Благодаря уникальным движениям насадки и увеличенному до трех минут времени чистки этот режим — отличный выбор, если вы хотите уделить особое внимание труднодоступным местам.
Три настройки интенсивности и три режима чистки обеспечивают максимальный комфорт и эффективность: возможность индивидуальной настройки обеспечивает лучший результат. Трехминутный режим Deep Clean (Глубокая чистка) обеспечивает превосходное очищение даже труднодоступных участков. Это идеальный режим для пациентов, которым требуется уделять особое внимание проблемным местам.
Удлиненные плотные щетинки глубоко проникают между зубами, позволяя эффективнее удалять зубной налет* в межзубных промежутках. Идеально подходит для пациентов, страдающих от кровоточивости или воспаления десен.
Уничтожает до 99 % бактерий и вирусов*. В комплектации некоторых профессиональных моделей, распространяемых в стоматологических клиниках.
Таймер на две минуты помогает соблюдать рекомендуемое стоматологами время чистки.
Таймер с 30-секундным интервалом обеспечивает тщательную чистку всех участков полости рта.
Динамический поток жидкости проникает в межзубные промежутки и вдоль линии десен, обеспечивая эффективное и бережное очищение.
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