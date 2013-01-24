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Philips Sonicare FlexCare Platinum Connected

Электрическая звуковая зубная щетка с приложением

HX9192/02
Sonicare
Общая оценка / 5
1 награда
Sonicare
  • Интеллектуальные технологии. Превосходные результаты. Интеллектуальные технологии. Превосходные результаты. Интеллектуальные технологии. Превосходные результаты.
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    Philips Sonicare FlexCare Platinum Connected Электрическая звуковая зубная щетка с приложением

    HX9192/02
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Интеллектуальные технологии. Превосходные результаты.

    FlexCare Platinum Connected позволит избежать ошибок при уходе за полостью рта. Датчики отправляют данные о чистке зубов в приложение Sonicare благодаря беспроводной технологии Bluetooth®, обеспечивая индивидуальные инструкции и рекомендации для полноценного ухода за полостью рта. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare FlexCare Platinum Connected Электрическая звуковая зубная щетка с приложением

    Интеллектуальные технологии. Превосходные результаты.

    FlexCare Platinum Connected позволит избежать ошибок при уходе за полостью рта. Датчики отправляют данные о чистке зубов в приложение Sonicare благодаря беспроводной технологии Bluetooth®, обеспечивая индивидуальные инструкции и рекомендации для полноценного ухода за полостью рта. Узнать обо всех преимуществах

    Интеллектуальные технологии. Превосходные результаты.

    FlexCare Platinum Connected позволит избежать ошибок при уходе за полостью рта. Датчики отправляют данные о чистке зубов в приложение Sonicare благодаря беспроводной технологии Bluetooth®, обеспечивая индивидуальные инструкции и рекомендации для полноценного ухода за полостью рта. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare FlexCare Platinum Connected Электрическая звуковая зубная щетка с приложением

    Интеллектуальные технологии. Превосходные результаты.

    FlexCare Platinum Connected позволит избежать ошибок при уходе за полостью рта. Датчики отправляют данные о чистке зубов в приложение Sonicare благодаря беспроводной технологии Bluetooth®, обеспечивая индивидуальные инструкции и рекомендации для полноценного ухода за полостью рта. Узнать обо всех преимуществах

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      Интеллектуальные технологии. Превосходные результаты.

      В 10 раз более эффективное удаление налета и здоровые десны*

      • Индивидуальные рекомендации
      • Интеллектуальные датчики
      • 3 режима, 3 уровня интенсивности
      • 2 чистящие насадки и УФ-дезинфектор
      Отслеживайте прогресс и не пропускайте участки

      Отслеживайте прогресс и не пропускайте участки

      Датчик местоположения FlexCare Platinum Connected показывает, каким участкам вы уделили мало времени, чтобы вы ничего не пропустили. Если есть какие-либо участки, которые вы регулярно пропускаете во время чистки, то датчик местоположения обратит ваше внимание на них.

      Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы

      Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы

      Во время чистки вы можете не замечать, что слишком сильно надавливаете на зубы, поэтому подключаемая щетка FlexCare Platinum Connected позволяет контролировать давление. При сильном нажатии удобный датчик давления включает легкую вибрацию ручки зубной щетки, предупреждая о необходимости совершать более мягкие движения. Исследования показали, что 7 из 10 пользователей, которые ранее сильно надавливали на зубы во время чистки, значительно снизили интенсивность благодаря датчику давления.

      Помогает сократить количество движений

      Помогает сократить количество движений

      Электрическая зубная щетка выполняет всю работу за вас, с ней почти не требуется совершать чистящие движения. В подключаемой щетке FlexCare Platinum Connected встроен датчик чрезмерных движений, чтобы напоминать о необходимости совершать меньше чистящих движений. Так вы сможете улучшить технику чистки, снизив количество движений и обеспечивая более бережный и эффективный уход.

      Благодаря TouchUp можно повторно очистить пропущенные участки

      Благодаря TouchUp можно повторно очистить пропущенные участки

      Если во время чистки зубов вы пропустите какие-либо участки, то приложение Philips Sonicare, отслеживающее ваш прогресс, подскажет вам это и посоветует очистить участок повторно. TouchUp предоставляет настраиваемые рекомендации, основанные именно на ваших индивидуальных данных чистки зубов, благодаря чему вы сможете моментально очистить пропущенные участки и улучшить уход за зубами.

      Рекомендации, которые помогут усовершенствовать ежедневную чистку

      Рекомендации, которые помогут усовершенствовать ежедневную чистку

      FlexCare Platinum Connected позволяет устанавливать ежедневные цели и отслеживает ваш прогресс. Приложение Sonicare хранит историю данных о чистке зубов, с помощью которой вы с легкостью можете следить за эффективностью чистки. Благодаря индивидуальным рекомендациям, советам и оповещениям из приложения ваша техника чистки зубов со временем будет совершенствоваться. Вы даже можете поделиться своими успехами со стоматологом.

      Уделяйте больше внимания всем проблемным местам

      Уделяйте больше внимания всем проблемным местам

      Если стоматолог указал на определенные проблемные участки вашей полости рта, которым требуется уделить повышенное внимание из-за образования зубного налета, рецессии десны или другой проблемы, то FlexCare Platinum Connected поможет вам в уходе за этими проблемными местами. Вы можете отметить данные участки на индивидуальной карте полости рта в приложении Sonicare, которое будет напоминать вам, что этим местам нужно уделить немного больше внимания каждый раз при чистке зубов.

      Вы всегда будете знать, насколько эффективна ваша чистящая насадка

      Вы всегда будете знать, насколько эффективна ваша чистящая насадка

      Спустя несколько месяцев регулярного использования чистящие насадки постепенно приходят в негодность и утрачивают жесткость. Приложение Sonicare обладает экраном для отслеживания эффективности чистящей насадки, которая рассчитывается в зависимости от вашего времени чистки зубов и давления. Оно сообщит вам, когда потребуется заменить чистящую насадку для достижения наилучших результатов. Вы даже сможете заказать сменные чистящие насадки непосредственно в приложении.

      Позволяет создать свой режим чистки зубов

      Позволяет создать свой режим чистки зубов

      Благодаря трем настройкам интенсивности и трем режимам чистки щетка FlexCare Platinum Connected обеспечивает максимальное удобство и по-настоящему глубокую чистку. Режим Clean (Чистка) предназначен для эффективной ежедневной чистки, а режим White (Осветление) — для удаления налета. Если требуется уделить особое внимание чистке труднодоступных участков, используйте режим Deep Clean (Глубокая чистка) для наилучших результатов. Задайте уровень интенсивности (низкий, средний или высокий) в соответствии с предпочтениями. Для наиболее эффективных результатов выберите высокий уровень интенсивности.

      Подстраивается под контуры зубов и десен для глубокой чистки

      Подстраивается под контуры зубов и десен для глубокой чистки

      AdaptiveClean — это единственная насадка для электрической зубной щетки, повторяющая уникальную форму ваших зубов и десен. Благодаря мягким и гибким ребрам, выполненным из резины, эта насадка повторяет любые контуры. Она удаляет до 10 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой. Во время перемещения вдоль десен насадка поглощает избыточное давление, гарантируя бережный уход за деснами при каждой чистке.

      Таймер позволяет повысить эффективность чистки зубов

      Таймер позволяет повысить эффективность чистки зубов

      Таймер с отсчетом интервалов BrushPacer показывает, когда необходимо перейти к следующему участку полости рта. Smartimer поможет соблюдать рекомендации стоматологов — чистить зубы в течение двух минут. В сочетании эти инструменты помогут вам провести успешный сеанс чистки.

      Динамический поток жидкости для ухода за полостью рта

      Динамический поток жидкости для ухода за полостью рта

      Выполняя более 31 000 чистящих движений в минуту, щетка Philips Sonicare FlexCare Platinum Connected обеспечивает тщательную чистку и заметный результат. Благодаря звуковой технологии динамический поток жидкости эффективно очищает межзубные промежутки и десны. Щетка FlexCare Platinum Connected бережно массирует десны, стимулируя кровообращение и помогая удалить налет. Эффективная и бережная чистка — результат, подтвержденный клиническими исследованиями.

      Уничтожение микробов с помощью ультрафиолетового дезинфектора

      Уничтожение микробов с помощью ультрафиолетового дезинфектора

      Содержите насадки в чистоте с помощью технологии ультрафиолетовой дезинфекции Philips. Ультрафиолетовый дезинфектор, входящий в комплект поставки звуковой зубной щетки FlexCare Platinum, разработан специально для защиты от микробов. Свет дезинфектора освещает всю поверхность насадки, уничтожая до 99 % бактерий.

      Создано специально для вас

      Создано специально для вас

      Полной зарядки FlexCare Platinum Connected хватает на две недели регулярного использования. Благодаря удобному дорожному футляру и компактному зарядному устройству Philips Sonicare можно с легкостью взять собой на работу или занятия либо в поездку.

      Технические характеристики

      • Режимы

        Clean (Чистка)
        Для ежедневной тщательной чистки
        Белый
        Удаление поверхностных потемнений эмали
        Deep Clean (Глубокая чистка)
        Для эффективной тщательной чистки
        3 уровня интенсивности
        • Низкий
        • Средний
        • Высокий

      • В комплекте

        Щетки
        1 FlexCarePlatinum Connected
        Насадки
        • AdaptiveClean — 1 шт.
        • 1 насадка InterCare стандартного размера
        зарядное устройство
        1
        Дорожный футляр
        1
        Ультрафиолетовый дезинфектор
        1

      • Подключения

        Беспроводная технология Bluetooth®
        Обучающее приложение

      • Совместимость

        Совместимость с ОС Android
        • Телефоны на базе ОС Android
        • Планшеты с поддержкой Bluetooth 4.0
        Совместимость с ОС iOS
        • iPad 3-го или более высокого поколения
        • iPhone 4S или более поздней версии
        • с операционной системой версии iOS7

      • Дизайн и отделка

        цвет
        Белый

      • Качество чистки

        Скорость движения чистящих щетинок
        До 62 000 чистящих движений в минуту
        Высокое качество
        Удаляет до 10 раз больше налета*
        Польза для здоровья
        Улучшает состояние десен всего за две недели
        Эффект осветления
        Помогает удалять налет естественным образом
        Таймер
        BrushPacer и SmarTimer
        Датчик давления
        Щетка вибрирует, предупреждая пользователя

      • Удобство использования

        Система чистящих насадок
        Удобные съемные насадки
        Время работы
        До 2 недель
        Индикатор батареи
        Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
        Ручка
        Изящный эргономичный дизайн
        Дисплей
        Дисплей с подсветкой

      • Технические характеристики

        Элемент питания
        Перезарядка
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
        До 2 недель

      • Питание

        напряжение
        110—220 В

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии

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