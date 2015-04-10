Дорожный зарядный чехол с USB и стакан с зарядной базой

Роскошный дорожный зарядный чехол с USB станет незаменимым в поездке. Просто поместите в чехол зубную щетку и подключите его к ноутбуку или розетке. В комплект также входит подставка для гигиеничного хранения насадок. Для удобной зарядки дома можно использовать стильный стакан с зарядной базой, который также подходит для полоскания рта после чистки зубов. Чтобы зарядить щетку, просто поставьте ее в стакан. Одной полной зарядки хватит на две недели постоянного использования.