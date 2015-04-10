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  • Еще более здоровые и белые зубы Еще более здоровые и белые зубы Еще более здоровые и белые зубы

    Philips Sonicare DiamondClean Электрическая звуковая зубная щетка

    HX9372/04

    Еще более здоровые и белые зубы

    Самая элегантная электрическая щетка с лучшей функцией "Отбеливание" от Philips Sonicare. Пользуйтесь щетками Sonicare!

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    Philips Sonicare DiamondClean Электрическая звуковая зубная щетка

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    Еще более здоровые и белые зубы

    Лучшая щетка с функцией "Отбеливание" в линейке Philips Sonicare

    • 5 режимов
    • 2 чистящие насадки
    • Зарядный стакан, дорожный футляр
    • Дорожное зарядное устройство USB
    Удаляет зубной налет до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

    Удаляет зубной налет до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

    Густые щетинки высокого качества удаляют до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой.

    Белоснежная улыбка за 1 неделю благодаря чистящей насадке DiamondClean*

    Белоснежная улыбка за 1 неделю благодаря чистящей насадке DiamondClean*

    Используйте чистящую насадку DiamondClean для бережного и эффективного удаления потемнений на эмали. Область в центре, состоящая из густых щетинок, эффективно удаляет потемнения, благодаря чему ваши зубы станут в 2 раза белее всего за 7 дней.*

    Улучшает состояние десен всего за 2 недели*

    Улучшает состояние десен всего за 2 недели*

    Благодаря эффективной чистке зубов с помощью DiamondClean здоровье десен улучшается уже после 2 недель использования*. По сравнению с обычной зубной щеткой* она удаляет в 7 раз больше налета вдоль линии десен, обеспечивая красивую и сияющую улыбку.

    Дорожный зарядный чехол с USB и стакан с зарядной базой

    Дорожный зарядный чехол с USB и стакан с зарядной базой

    Роскошный дорожный зарядный чехол с USB станет незаменимым в поездке. Просто поместите в чехол зубную щетку и подключите его к ноутбуку или розетке. В комплект также входит подставка для гигиеничного хранения насадок. Для удобной зарядки дома можно использовать стильный стакан с зарядной базой, который также подходит для полоскания рта после чистки зубов. Чтобы зарядить щетку, просто поставьте ее в стакан. Одной полной зарядки хватит на две недели постоянного использования.

    Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

    Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

    Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

    Таймер обеспечивает тщательную чистку в течение 2 минут

    Таймер обеспечивает тщательную чистку в течение 2 минут

    Тщательная чистка зубов занимает 2 минуты. Таймер Quadpacer отслеживает время чистки каждой четверти полости рта и подает сигнал о переходе к следующему участку. Таймер SmartTimer подает сигнал, когда сеанс чистки закончен. Эти 2 таймера помогут вам всегда соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки.

    Фиксация насадки под углом позволяет справиться с чисткой труднодоступных участков

    Фиксация насадки под углом позволяет справиться с чисткой труднодоступных участков

    Уникальная форма ручки щетки DiamondClean в сочетании с чистящими насадками помогает тщательно очищать даже самые труднодоступные участки, например на задних зубах.

    Функция Easy Start помогает привыкнуть к щетке Philips Sonicare

    Функция Easy Start помогает привыкнуть к щетке Philips Sonicare

    Нередко требуется время, чтобы привыкнуть к чему-то новому. С нашей функцией Easy Start вы сможете постепенно увеличивать мощность чистки зубов до окончания первых 14 сеансов.

    Бережная и безопасная чистка, соответствующая вашим потребностям

    Бережная и безопасная чистка, соответствующая вашим потребностям

    Какими бы ни были ваши потребности при чистке зубов, с DiamondClean она всегда будет безопасной. Наша звуковая технология позволяет использовать щетку при наличии брекетов, пломб, коронок и виниров, а также для ежедневной чистки зубов при заболеваниях десен.

    • Питание

      Напряжение
      110–220 В

    • Технические характеристики

      Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
      До 3 недель**
      Батарея
      Перезарядка
      Тип элемента питания
      Литий-ионный

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Аметист

    • Обслуживание

      Гарантия
      Ограниченная гарантия сроком на 2 года

    • Удобство использования

      Дисплей
      Дисплей с подсветкой
      Индикатор батареи
      Значок с подсветкой показывает время работы от аккумулятора
      Система чистящих насадок
      Удобные съемные насадки
      Ручка
      Изящный эргономичный дизайн
      Время работы
      До 3 недель**

    • В комплекте

      Ручка
      1 DiamondClean
      Насадки
      2 стандартные насадки DiamondClean
      Дорожный футляр
      Дорожное зарядное устройство USB
      Стакан с зарядной базой
      1

    • Качество чистки

      Высокое качество
      Удаляет в 7 раз больше налета*
      Польза для здоровья
      Улучшает состояние десен всего за две недели
      Эффект осветления
      Отбеливает зубы в 2 раза эффективнее*
      Таймер
      Функции Quadpacer и SmarTimer
      Скорость
      62 000 выметающих движений в минуту

    • Режимы

      Clean (Чистка)
      Для ежедневной тщательной чистки
      Gum Care (Уход за деснами)
      Мягкий массаж десен
      Белый
      Удаление поверхностных потемнений эмали
      Польский
      Осветление и полировка зубов
      Sensitive (Деликатная чистка)
      Бережная чистка зубов и десен

    Badge-D2C

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    • *при применении дважды в день в течение двух минут в режиме Clean (Чистка)
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