HX9372/04
Еще более здоровые и белые зубы
Самая элегантная электрическая щетка с лучшей функцией "Отбеливание" от Philips Sonicare. Пользуйтесь щетками Sonicare!Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Густые щетинки высокого качества удаляют до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой.
Используйте чистящую насадку DiamondClean для бережного и эффективного удаления потемнений на эмали. Область в центре, состоящая из густых щетинок, эффективно удаляет потемнения, благодаря чему ваши зубы станут в 2 раза белее всего за 7 дней.*
Благодаря эффективной чистке зубов с помощью DiamondClean здоровье десен улучшается уже после 2 недель использования*. По сравнению с обычной зубной щеткой* она удаляет в 7 раз больше налета вдоль линии десен, обеспечивая красивую и сияющую улыбку.
Роскошный дорожный зарядный чехол с USB станет незаменимым в поездке. Просто поместите в чехол зубную щетку и подключите его к ноутбуку или розетке. В комплект также входит подставка для гигиеничного хранения насадок. Для удобной зарядки дома можно использовать стильный стакан с зарядной базой, который также подходит для полоскания рта после чистки зубов. Чтобы зарядить щетку, просто поставьте ее в стакан. Одной полной зарядки хватит на две недели постоянного использования.
Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.
Тщательная чистка зубов занимает 2 минуты. Таймер Quadpacer отслеживает время чистки каждой четверти полости рта и подает сигнал о переходе к следующему участку. Таймер SmartTimer подает сигнал, когда сеанс чистки закончен. Эти 2 таймера помогут вам всегда соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки.
Уникальная форма ручки щетки DiamondClean в сочетании с чистящими насадками помогает тщательно очищать даже самые труднодоступные участки, например на задних зубах.
Нередко требуется время, чтобы привыкнуть к чему-то новому. С нашей функцией Easy Start вы сможете постепенно увеличивать мощность чистки зубов до окончания первых 14 сеансов.
Какими бы ни были ваши потребности при чистке зубов, с DiamondClean она всегда будет безопасной. Наша звуковая технология позволяет использовать щетку при наличии брекетов, пломб, коронок и виниров, а также для ежедневной чистки зубов при заболеваниях десен.
Питание
Технические характеристики
Дизайн и отделка
Обслуживание
Удобство использования
В комплекте
Качество чистки
Режимы
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