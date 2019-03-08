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  • Все, что вам нужно для здоровья полости рта Все, что вам нужно для здоровья полости рта Все, что вам нужно для здоровья полости рта

    Philips Sonicare ExpertClean 7500 Электрическая звуковая зубная щетка

    HX9631/16

    Все, что вам нужно для здоровья полости рта

    Правильно ухаживать за полостью рта довольно тяжело. ExpertClean поможет вам с уходом между приемами у стоматолога. Интеллектуальные датчики помогут добиться идеального давления на щетку, а отчеты в приложении позволят придерживаться привычного режима чистки.

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    Philips Sonicare ExpertClean 7500 Электрическая звуковая зубная щетка

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    Все, что вам нужно для здоровья полости рта

    Удаляет в 10 раз больше налета*

    • Удобное приложение для чистки зубов****
    • Встроенный датчик давления
    • Распознавание чистящей насадки
    • 4 режима, 3 уровня интенсивности
    Удаляет в 10 раз больше налета* для тщательной чистки

    Удаляет в 10 раз больше налета* для тщательной чистки

    Будьте уверены в тщательной чистке зубов с удаляющей налет чистящей насадкой C3 Premium Plaque Defence для электрической зубной щетки. Мягкие и гибкие щетинки повторяют контуры ваших зубов, обеспечивая в 4 раза более тесный контакт** и удаляя до 10 раз больше налета в труднодоступных местах.

    Состояние десен в 7 раз лучше* всего за 2 недели

    Состояние десен в 7 раз лучше* всего за 2 недели

    Сделайте акцент на здоровье десен с чистящей насадкой G3 Premium Gum Care. Небольшой размер и щетинки для ухода за линией десен делают ее идеальным решением для поддержания здоровья десен. У использующих эту насадку людей количество воспалений десен уменьшается до 100 %, а десны становятся до 7 раз более здоровыми всего за 2 недели*.

    Эффективное удаление налета и бережный уход за деснами

    Эффективное удаление налета и бережный уход за деснами

    Чистящая насадка C3 Premium Plaque Defence создана для тщательного ухода за полостью рта. Мягкая боковая часть и гибкие щетинки идеально повторяют контуры зубов, обеспечивая до 4 раз более тесный контакт и помогая удалять налет в труднодоступных местах*.

    Глубокая очистка и защита чувствительных десен

    Глубокая очистка и защита чувствительных десен

    Чистящая насадка G3 Premium Gum Care создана для ухода за здоровьем десен. Небольшой размер и специальные щетинки для десен позволяют бережно и эффективно чистить зубы в районе линии десен, в котором обычно начинается воспаление.

    Руководства для новичков и создание здоровых привычек

    Руководства для новичков и создание здоровых привычек

    ExpertClean дает вам рекомендации по созданию и поддержанию здоровых привычек между приемами у стоматолога. Встроенные интеллектуальные датчики оповещают о чрезмерном давлении на щетку, а при подключении к приложению Sonicare отчет о сеансе позволяет следовать верному курсу и отслеживать ваш прогресс.

    Персонализированная чистка зубов

    Персонализированная чистка зубов

    ExpertClean располагает рядом режимов — Clean (Чистка), White+ (Осветление), Gum Health (Здоровье десен) и Deep Clean+ (Глубокая чистка) — которые помогут вам эффективнее чистить зубы. Режим Clean (Чистка) подходит для качественной ежедневной чистки зубов, White+(Осветление) — для удаления потемнений, Gum Health (Здоровье десен) обеспечивает бережную и эффективную чистку десен, а Deep Clean+ (Глубокая чистка) подходит для максимально тщательной чистки. Три настройки интенсивности позволяют выбирать между высоким уровнем для тщательной чистки и низким уровнем для более чувствительных зубов.

    Уведомляет о чрезмерном давлении на щетку

    Уведомляет о чрезмерном давлении на щетку

    ExpertClean регистрирует слишком сильное давление на зубы, которое вы можете не замечать. При слишком сильном нажатии на зубы эта умная зубная щетка издаст звуковой сигнал. Это означает, что необходимо снизить давление, чтобы чистящая насадка эффективнее выполняла свою работу. 7 из 10 опрошенных сообщили, что эта функция помогла им улучшить качество чистки зубов.

    BrushSync автоматически выбирает для вас оптимальный режим

    BrushSync автоматически выбирает для вас оптимальный режим

    Интеллектуальные чистящие насадки обеспечивают оптимальный выбор режима и уровня интенсивности для максимально эффективной чистки. К примеру, вы используете чистящую насадку G3 Premium Gum Care. Технология ExpertClean BrushSync автоматически синхронизирует чистящую насадку с режимом Gum Health (Здоровье десен) для эффективной чистки ваших десен.

    Знает, когда нужно заменить чистящую насадку

    Знает, когда нужно заменить чистящую насадку

    Все чистящие насадки изнашиваются, поэтому важно следить за тем, что ваша насадка все еще обеспечивает эффективную чистку зубов. Наша технология BrushSync отсчитывает период использования чистящей насадки и уровень давления на нее. BrushSync уведомит вас о необходимости замены на ручке щетки и издаст короткий звуковой сигнал, когда придет время заменить чистящую насадку на новую.

    Простая зарядка и стильный дизайн

    Простая зарядка и стильный дизайн

    Вашу электрическую зубную щетку Philips можно использовать до двух недель без подзарядки (при регулярном использовании).

    Комфорт в поездке

    Комфорт в поездке

    Качественный чехол для путешествий обеспечивает гигиеничное хранение электрической зубной щетки Philips серии 7500, а компактный размер зарядной базы позволяет заряжать ее даже в пути. Щетку можно использовать в течение двух недель без подзарядки — однако почему бы не продлить путешествие?

    • Подключения

      Беспроводная технология Bluetooth®
      Обучающее приложение

    • Питание

      Напряжение
      110–220 В

    • Технические характеристики

      Батарея
      Перезарядка
      Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
      14 дней***
      Тип элемента питания
      Литий-ионный

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Черный

    • Обслуживание

      Гарантия
      Ограниченная гарантия сроком на 2 года

    • Совместимость

      Совместимость с ОС Android
      • Телефоны на базе ОС Android
      • Планшеты с поддержкой Bluetooth 4.0
      Совместимость с ОС iOS
      • iPad 3-го или более высокого поколения
      • iPhone 4S или более поздней версии
      • с iOS7 или более поздней версией
      • с операционной системой версии iOS7

    • Удобство использования

      Совместимость ручки
      Удобные съемные насадки
      Ручка
      Изящный эргономичный дизайн
      Индикатор замены
      • Для наилучших результатов
      • в качестве напоминания загорается значок

    • В комплекте

      Ручка
      1 ExpertClean
      Насадки
      • G3 Premium Gum Care, 1 шт.
      • C3 Premium Plaque Defence, 1 шт.
      Дорожный футляр
      Дорожный зарядный чехол с USB
      Зарядное устройство
      1

    • Качество чистки

      Высокое качество
      Удаляет до 10 раз больше налета*
      Польза для здоровья
      Состояние десен в 7 раз лучше*
      Таймер
      BrushPacer и SmarTimer
      Скорость
      62 000 выметающих движений в минуту
      Оценка силы нажатия
      Ручка вибрирует, предупреждая пользователя

    • Режимы

      3 уровня интенсивности
      • Низкий
      • Средняя
      • Высокий
      Clean (Чистка)
      Для ежедневной тщательной чистки
      Deep Clean+ (Глубокая чистка+)
      Обеспечивает максимально тщательную чистку
      Gum Health
      Обеспечивает бережную и эффективную чистку десен
      White+ (Осветление+)
      Для удаления потемнений

    • Функция подключения BrushSync

      C3 Premium Plaque Defence
      Синхронизация с режимом Clean (Чистка)
      G3 Premium Gum Care
      Сопряжение с режимом Gum Health (Здоровые десны)

    • Технология интеллектуального датчика

      BrushSync: напоминания о замене
      • Знает, когда нужно
      • заменить чистящую насадку
      Датчик давления
      Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы
      Технология BrushSync
      • Синхронизация зубной щетки и
      • чистящих насадок

    • Поддержка ПО

      Обновления ПО
      Компания Philips предоставляет актуальные обновления ПО в течение 2 лет с момента приобретения.

    Badge-D2C

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    • * по сравнению с DiamondClean
    • ** при использовании дважды в день в течение двух минут
    • *** Мобильное приложение Philips Sonicare поддерживается на территории Российской Федерации. Поддержка мобильного приложения на территории Республики Казахстан и Республики Беларусь не осуществляется.
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