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Все, что вам нужно для здоровья полости рта
Правильно ухаживать за полостью рта довольно тяжело. ExpertClean поможет вам с уходом между приемами у стоматолога. Интеллектуальные датчики помогут добиться идеального давления на щетку, а отчеты в приложении позволят придерживаться привычного режима чистки.Узнать обо всех преимуществах
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Будьте уверены в тщательной чистке зубов с удаляющей налет чистящей насадкой C3 Premium Plaque Defence для электрической зубной щетки. Мягкие и гибкие щетинки повторяют контуры ваших зубов, обеспечивая в 4 раза более тесный контакт** и удаляя до 10 раз больше налета в труднодоступных местах.
Сделайте акцент на здоровье десен с чистящей насадкой G3 Premium Gum Care. Небольшой размер и щетинки для ухода за линией десен делают ее идеальным решением для поддержания здоровья десен. У использующих эту насадку людей количество воспалений десен уменьшается до 100 %, а десны становятся до 7 раз более здоровыми всего за 2 недели*.
Чистящая насадка C3 Premium Plaque Defence создана для тщательного ухода за полостью рта. Мягкая боковая часть и гибкие щетинки идеально повторяют контуры зубов, обеспечивая до 4 раз более тесный контакт и помогая удалять налет в труднодоступных местах*.
Чистящая насадка G3 Premium Gum Care создана для ухода за здоровьем десен. Небольшой размер и специальные щетинки для десен позволяют бережно и эффективно чистить зубы в районе линии десен, в котором обычно начинается воспаление.
ExpertClean дает вам рекомендации по созданию и поддержанию здоровых привычек между приемами у стоматолога. Встроенные интеллектуальные датчики оповещают о чрезмерном давлении на щетку, а при подключении к приложению Sonicare отчет о сеансе позволяет следовать верному курсу и отслеживать ваш прогресс.
ExpertClean располагает рядом режимов — Clean (Чистка), White+ (Осветление), Gum Health (Здоровье десен) и Deep Clean+ (Глубокая чистка) — которые помогут вам эффективнее чистить зубы. Режим Clean (Чистка) подходит для качественной ежедневной чистки зубов, White+(Осветление) — для удаления потемнений, Gum Health (Здоровье десен) обеспечивает бережную и эффективную чистку десен, а Deep Clean+ (Глубокая чистка) подходит для максимально тщательной чистки. Три настройки интенсивности позволяют выбирать между высоким уровнем для тщательной чистки и низким уровнем для более чувствительных зубов.
ExpertClean регистрирует слишком сильное давление на зубы, которое вы можете не замечать. При слишком сильном нажатии на зубы эта умная зубная щетка издаст звуковой сигнал. Это означает, что необходимо снизить давление, чтобы чистящая насадка эффективнее выполняла свою работу. 7 из 10 опрошенных сообщили, что эта функция помогла им улучшить качество чистки зубов.
Интеллектуальные чистящие насадки обеспечивают оптимальный выбор режима и уровня интенсивности для максимально эффективной чистки. К примеру, вы используете чистящую насадку G3 Premium Gum Care. Технология ExpertClean BrushSync автоматически синхронизирует чистящую насадку с режимом Gum Health (Здоровье десен) для эффективной чистки ваших десен.
Все чистящие насадки изнашиваются, поэтому важно следить за тем, что ваша насадка все еще обеспечивает эффективную чистку зубов. Наша технология BrushSync отсчитывает период использования чистящей насадки и уровень давления на нее. BrushSync уведомит вас о необходимости замены на ручке щетки и издаст короткий звуковой сигнал, когда придет время заменить чистящую насадку на новую.
Вашу электрическую зубную щетку Philips можно использовать до двух недель без подзарядки (при регулярном использовании).
Качественный чехол для путешествий обеспечивает гигиеничное хранение электрической зубной щетки Philips серии 7500, а компактный размер зарядной базы позволяет заряжать ее даже в пути. Щетку можно использовать в течение двух недель без подзарядки — однако почему бы не продлить путешествие?
Подключения
Питание
Технические характеристики
Дизайн и отделка
Обслуживание
Совместимость
Удобство использования
В комплекте
Качество чистки
Режимы
Функция подключения BrushSync
Технология интеллектуального датчика
Поддержка ПО
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