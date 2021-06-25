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Комплексный уход за полостью рта
DiamondClean Smart 9400 — наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода. Высокоэффективные чистящие насадки позволяют сконцентрироваться на всех аспектах здоровья полости рта, а технология Smart Sensor обеспечивает индивидуальные рекомендации и инструкции по выполнению чистки.Узнать обо всех преимуществах
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DiamondClean Smart обеспечивает полноценный уход за полостью рта. Вы можете выбрать один из 3 уровней интенсивности чистки и один из 4 режимов в соответствии с индивидуальными потребностями: Clean (Чистка) для отличной ежедневной чистки, White+ (Осветление) для удаления потемнений, Deep Clean+ (Глубокая чистка) для эффективной тщательной чистки, Gum Health (Здоровые десны) для бережной чистки вдоль линии десен.
Приложение Philips Sonicare предлагает советы по достижению идеальной чистки и помогает тщательнее ухаживать за полостью рта.
Если вы пропустите какой-либо участок, функция TouchUp укажет на него в приложении. Таким образом, вы очистите все поверхности зубов и будете уверены в результатах чистки.
Со временем чистящие насадки приходят в негодность и теряют эффективность удаления налета. Благодаря технологии распознавания чистящей насадки вы всегда будете знать, когда необходимо заменить насадку. Зубная щетка будет отслеживать продолжительность и интенсивность использования каждой насадки, и вы получите уведомление, когда придет время замены. Кроме того, через приложение Philips Sonicare можно отслеживать срок службы чистящих насадок и даже заказывать новые — так что у вас всегда будет запас.
Ваш стоматолог выявил проблемные места? Мы выделим их на 3D-карте полости рта в приложении и напомним, что этим участкам необходимо уделить больше внимания.
DiamondClean Smart регистрирует слишком сильное давление на зубы, которое вы можете не замечать. При сильном нажатии кольцо светового индикатора на конце щетки начинает мигать. Это означает, что необходимо снизить давление, чтобы чистящая насадка эффективнее выполняла свою работу. 7 из 10 опрошенных сообщили, что эта функция помогла им улучшить качество чистки зубов.
Электрическая зубная щетка выполняет всю работу за вас. Мы встроили в ручку датчик чрезмерных движений, чтобы напоминать о необходимости совершать меньше чистящих движений. Так вы сможете улучшить технику чистки, обеспечивая более бережный и эффективный уход.
Вы не знаете, какой нужно выбрать режим и уровень интенсивности? Это больше не проблема. Микропроцессор, встроенный в чистящую насадку, передаст данные о типе насадки на щетку DiamondClean Smart. Например, если вы установите насадку для ухода за деснами, зубная щетка выберет оптимальный режим и уровень интенсивности для бережного и качественного ухода за деснами. Вам потребуется просто нажать на кнопку питания.
Одной полной зарядки хватит на две недели постоянного использования. Если вам понадобится зарядить зубную щетку в поездке, воспользуйтесь роскошным дорожным зарядным чехлом с USB. Поместите щетку в чехол и подключите его к ноутбуку или розетке. Для удобной зарядки дома можно использовать стильный стакан с зарядной базой, который также подходит для полоскания рта после чистки зубов.
Подключения
Питание
Технические характеристики
Дизайн и отделка
Обслуживание
Совместимость
Удобство использования
В комплекте
Качество чистки
Режимы
Функция подключения BrushSync
Технология интеллектуального датчика
Поддержка ПО
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