Используйте возможности чистящей насадки по максимуму

Со временем чистящие насадки приходят в негодность и теряют эффективность удаления налета. Благодаря технологии распознавания чистящей насадки вы всегда будете знать, когда необходимо заменить насадку. Зубная щетка будет отслеживать продолжительность и интенсивность использования каждой насадки, и вы получите уведомление, когда придет время замены. Кроме того, через приложение Philips Sonicare можно отслеживать срок службы чистящих насадок и даже заказывать новые — так что у вас всегда будет запас.