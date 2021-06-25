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  • Комплексный уход за полостью рта Комплексный уход за полостью рта Комплексный уход за полостью рта

    Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400 Электрическая звуковая зубная щетка

    HX9917/89

    Комплексный уход за полостью рта

    DiamondClean Smart 9400 — наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода. Высокоэффективные чистящие насадки позволяют сконцентрироваться на всех аспектах здоровья полости рта, а технология Smart Sensor обеспечивает индивидуальные рекомендации и инструкции по выполнению чистки.

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    Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400 Электрическая звуковая зубная щетка

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    Комплексный уход за полостью рта

    Полноценный уход для уверенности в себе

    • Удобное приложение для чистки зубов******
    • Датчики, распознающие чистящую насадку
    • Распознавание чистящей насадки
    • 4 режима, 3 уровня интенсивности
    Выбор из 4 режимов и 3 уровней интенсивности

    Выбор из 4 режимов и 3 уровней интенсивности

    DiamondClean Smart обеспечивает полноценный уход за полостью рта. Вы можете выбрать один из 3 уровней интенсивности чистки и один из 4 режимов в соответствии с индивидуальными потребностями: Clean (Чистка) для отличной ежедневной чистки, White+ (Осветление) для удаления потемнений, Deep Clean+ (Глубокая чистка) для эффективной тщательной чистки, Gum Health (Здоровые десны) для бережной чистки вдоль линии десен.

    Дает советы по чистке и обозначает пропущенные участки

    Дает советы по чистке и обозначает пропущенные участки

    Приложение Philips Sonicare предлагает советы по достижению идеальной чистки и помогает тщательнее ухаживать за полостью рта.

    Указывает все пропущенные участки для полноценного ухода

    Указывает все пропущенные участки для полноценного ухода

    Если вы пропустите какой-либо участок, функция TouchUp укажет на него в приложении. Таким образом, вы очистите все поверхности зубов и будете уверены в результатах чистки.

    Используйте возможности чистящей насадки по максимуму

    Используйте возможности чистящей насадки по максимуму

    Со временем чистящие насадки приходят в негодность и теряют эффективность удаления налета. Благодаря технологии распознавания чистящей насадки вы всегда будете знать, когда необходимо заменить насадку. Зубная щетка будет отслеживать продолжительность и интенсивность использования каждой насадки, и вы получите уведомление, когда придет время замены. Кроме того, через приложение Philips Sonicare можно отслеживать срок службы чистящих насадок и даже заказывать новые — так что у вас всегда будет запас.

    Уделяйте больше внимания проблемным местам

    Уделяйте больше внимания проблемным местам

    Ваш стоматолог выявил проблемные места? Мы выделим их на 3D-карте полости рта в приложении и напомним, что этим участкам необходимо уделить больше внимания.

    Уведомляет о чрезмерном давлении

    Уведомляет о чрезмерном давлении

    DiamondClean Smart регистрирует слишком сильное давление на зубы, которое вы можете не замечать. При сильном нажатии кольцо светового индикатора на конце щетки начинает мигать. Это означает, что необходимо снизить давление, чтобы чистящая насадка эффективнее выполняла свою работу. 7 из 10 опрошенных сообщили, что эта функция помогла им улучшить качество чистки зубов.

    Помогает сократить количество движений

    Помогает сократить количество движений

    Электрическая зубная щетка выполняет всю работу за вас. Мы встроили в ручку датчик чрезмерных движений, чтобы напоминать о необходимости совершать меньше чистящих движений. Так вы сможете улучшить технику чистки, обеспечивая более бережный и эффективный уход.

    Чистящая насадка автоматически выбирает оптимальный режим

    Чистящая насадка автоматически выбирает оптимальный режим

    Вы не знаете, какой нужно выбрать режим и уровень интенсивности? Это больше не проблема. Микропроцессор, встроенный в чистящую насадку, передаст данные о типе насадки на щетку DiamondClean Smart. Например, если вы установите насадку для ухода за деснами, зубная щетка выберет оптимальный режим и уровень интенсивности для бережного и качественного ухода за деснами. Вам потребуется просто нажать на кнопку питания.

    Простая и стильная зарядка дома и в поездках

    Простая и стильная зарядка дома и в поездках

    Одной полной зарядки хватит на две недели постоянного использования. Если вам понадобится зарядить зубную щетку в поездке, воспользуйтесь роскошным дорожным зарядным чехлом с USB. Поместите щетку в чехол и подключите его к ноутбуку или розетке. Для удобной зарядки дома можно использовать стильный стакан с зарядной базой, который также подходит для полоскания рта после чистки зубов.

    • Подключения

      Беспроводная технология Bluetooth®
      Обучающее приложение

    • Питание

      Напряжение
      110–220 В

    • Технические характеристики

      Батарея
      Перезарядка
      Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
      14 дней***
      Тип элемента питания
      Литий-ионный

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Черный

    • Обслуживание

      Гарантия
      Ограниченная гарантия сроком на 2 года

    • Совместимость

      Совместимость с ОС Android
      Android 8.0 или выше
      Совместимость с ОС iOS
      iPhone с iOS 13.0 или выше

    • Удобство использования

      Совместимость ручки
      Удобные съемные насадки
      Ручка
      Изящный эргономичный дизайн
      Индикатор батареи
      Значок с подсветкой показывает время работы от аккумулятора
      Распознавание чистящей насадки
      Подбор оптимального режима
      Индикатор замены
      • Для наилучших результатов
      • в качестве напоминания загорается значок

    • В комплекте

      Ручка
      DiamondClean Smart, 1 шт.
      Насадки
      • Насадка All-in-One Premium, 1 шт.
      • G3 Premium Gum Care, 1 шт.
      Стакан с зарядной базой
      1
      Дорожный футляр
      Дорожный зарядный чехол с USB

    • Качество чистки

      Высокое качество
      Удаляет до 10 раз больше налета*
      Таймер
      BrushPacer и SmarTimer
      Скорость
      62 000 выметающих движений в минуту
      Оценка силы нажатия
      • Световое кольцо загорается фиолетовым светом
      • Ручка вибрирует, предупреждая пользователя
      Функция TouchUp
      Обеспечивает 100%-й охват

    • Режимы

      3 уровня интенсивности
      • Низкий
      • Средняя
      • Высокий
      Clean (Чистка)
      Для ежедневной тщательной чистки
      Deep Clean+ (Глубокая чистка+)
      Для эффективной тщательной чистки
      Gum Health
      Для бережной и эффективной чистки десен
      White+ (Осветление+)
      Для удаления поверхностных потемнений эмали

    • Функция подключения BrushSync

      Чистящая насадка G3 Premium Gum Care
      Сопряжение с режимом Gum Health (Здоровые десны)
      Насадка All-in-One Premium
      Синхронизация с режимом чистки

    • Технология интеллектуального датчика

      Датчик давления
      Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы
      Датчик местоположения
      Отслеживает прогресс и помогает не пропускать участки
      Датчик чрезмерных движений
      Помогает совершать меньше чистящих движений
      3D-карта полости рта
      Указывает на проблемные участки
      Функция TouchUp
      Помогает не пропустить ни один участок

    • Поддержка ПО

      Обновления ПО
      Компания Philips предоставляет актуальные обновления ПО в течение 2 лет с момента приобретения.

    Badge-D2C

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    • Удаляет зубной налет до 10 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой
    • *по сравнению с DiamondClean
    • **при применении дважды в день в течение двух минут в стандартном режиме
    • ***** Мобильное приложение Philips Sonicare поддерживается на территории Российской Федерации. Поддержка мобильного приложения на территории Республики Казахстан и Республики Беларусь не осуществляется.
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